Cởi đồ chụp ảnh, mặc bikini khi đi metro có bị xử phạt?

Làm đủ "trò" phản cảm trên tàu metro

Những ngày qua, trên mạng xã hội "rần rần" hình ảnh một cô gái diện bikini kết hợp với áo khoác lông tự tin tạo dáng chụp ảnh trên tàu điện tuyến metro số 1.

Trên trang cá nhân của mình, nữ người mẫu này đăng tải hình ảnh chụp ngồi trên tàu điện với thần thái gợi cảm, quyến rũ. Cô diện thiết kế bikini hai mảnh đen, kết hợp với quần tất lưới và áo lông to bản bên ngoài. Điều đáng nói là khi nhìn vào bức hình, có thể thấy đây là thời điểm mà tàu điện khá đông người, trang phục của cô gái bị nhiều người chỉ trích cho rằng không phù hợp với nơi công cộng.

Đơn vị vận hành cho biết thời gian qua nhân viên vận hành đã chứng kiến nhiều trường hợp chưa phù hợp văn hóa đi metro - Ảnh: Cắt từ clip Trao đổi với Thanh Niên, đại diện công ty vận hành metro số 1 (HURC1) cho biết không chỉ trường hợp của cô gái nêu trên, trong gần 2 tháng đưa vào vận hành tuyến metro số 1, đơn vị này ghi nhận thêm không ít trường hợp người dân chụp ảnh phản cảm, vi phạm quy tắc an toàn và ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của hành khách. Có trường hợp hành khách chồm ra ngoài cửa EWD (cửa chỉ để nhân viên nhà ga sử dụng trong tình huống khẩn cấp) để chụp hình, không tuân thủ nhắc nhở của nhân viên và tiếp tục di chuyển đến các vị trí khác để chụp ảnh. Thậm chí, có trường hợp cởi bỏ trang phục ngay trong nhà ga, thiếu thuần phong mỹ tục khi chụp ảnh. Bên cạnh đó, nhiều hành khách thường xuyên vi phạm quy định về cửa và vạch cảnh báo an toàn khi hành khách đứng chặn cửa chắn ke ga và cửa tàu để chờ người thân lên xuống, gây nguy hiểm. Thời gian mở và đóng cửa tàu chỉ trong 30 giây nhưng có hành khách vẫn cố gắng lao ra hoặc lên tàu khi cửa đang đóng. Hành khách mang đồ ăn, thức uống vào khu vực thu phí, không tuân thủ nội quy dù đã được nhắc nhở. Một số hành khách mang theo thú cưng trong ba lô nhưng lại thả ra khi lên ke ga, gây ảnh hưởng đến không gian chung. Hành khách sử dụng chân máy trong nhà ga và trên tàu, gây cản trở cho hành khách khác. Dù đã được giải thích về lý do cấm sử dụng để đảm bảo an toàn, hành khách mới hợp tác. Ngoài ra, một số hành khách chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, như ngồi lên bồn cầu không đúng cách, làm nước bắn ra sàn, hoặc sử dụng nhà vệ sinh như phòng tắm cá nhân, gây ảnh hưởng đến người dùng sau. Một số gia đình có trẻ nhỏ để bé giải quyết không đúng chỗ thay vì đưa vào nhà vệ sinh, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến không gian chung. Nam thanh niên đu xà trên tàu metro bị đề nghị xử lý theo quy định pháp luật Có thể bị từ chối phục vụ Theo đại diện công ty vận hành tuyến metro số 1, gặp các trường hợp vi phạm quy định, nhân viên nhà ga thường xuyên thực hiện các biện pháp nhắc nhở và giải thích nhẹ nhàng để hành khách hiểu và tuân thủ nội quy. Do mới vận hành, nhiều hành khách chưa quen với các quy định, nên nhân viên nhà ga chú trọng vào việc hướng dẫn và giải thích rõ ràng nhằm xây dựng văn hóa đi tàu an toàn và văn minh. "Hiện nay, tại 14 nhà ga đều dán đầy đủ quy định, nội quy đối với hành khách đi metro. Đối với các trường hợp vi phạm, nhân viên nhà ga sẽ có trách nhiệm nhắc nhở, nhưng lực lượng có hạn, không thể kiểm soát từng hành khách. Với những hành vi cố tình vi phạm, chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển, song không có quyền xử phạt, xử lý vì HURC1 chỉ là đơn vị quản lý vận hành, không cơ chức năng và quyền hạn chế tài. Những hành vi cụ thể vi phạm thuần phong, mỹ tục khi sử dụng metro tùy thuộc vào ý thức của mỗi người. Chúng tôi khuyến khích mọi người ghi lại những khoảnh khắc đẹp với metro số 1, nhưng cần tuân thủ các quy định, cùng xây dựng văn hóa metro văn minh, hiện đại", đại diện HURC 1 chia sẻ. Hình thức xử lý các trường hợp vi phạm được nêu tại Quy định vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị số 1 do HURC1 ban hành ngày 21.12.2024 Trước đó, một nam thanh niên từng khoe khoảnh khắc hít xà đơn trên tàu điện cũng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Theo HURC1, thanh niên trên đã nhiều lần thực hiện các hành động như thế này trên các chuyến tàu số hiệu 1401, hướng từ ga Bến Thành đi ga Bến xe Suối Tiên và tàu số hiệu 1602, hướng từ ga Bến xe Suối Tiên đi ga Bến Thành. Các hành động đu người trên các tay nắm và các cột trên tàu điện metro là hành động gây nguy cơ mất an toàn cho người thực hiện và hành khách xung quanh.

Hành vi này gây mất trật tự công công, có thể xử phạt căn cứ điều 7 Nghị định 144/2021của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, gây mất trật tự công cộng là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Do đó, phía đơn vị vận hành đã đề nghị Công an TP.HCM xác minh, mời người có liên quan đến làm việc và xử lý theo quy định pháp luật. Việc này không chỉ mang tính răn đe đối với các hành vi vi phạm tương tự, mà còn để duy trì hình ảnh văn minh, an toàn đi lại cho tuyến metro số 1.