Coinbase tạm dừng tuyển dụng khi tiền điện tử lao dốc

Theo Engadget, Coinbase được cho là đã đóng băng tuyển dụng trong 2 tuần và tạm dừng các dự án mới. Công ty cũng đang cố gắng giảm chi tiêu cho các dịch vụ lưu trữ. Điều này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của Coinbase đã giảm hơn 75% trong 6 tháng qua.

Coinbase được cho là đã tạm dừng một số dự án, chẳng hạn như sáng kiến ​​ngân hàng kinh doanh, trong khi tập trung vào việc tăng doanh thu từ các sản phẩm cốt lõi, bao gồm giao dịch bán lẻ và tổ chức. Công ty có kế hoạch cung cấp cho khách hàng bán lẻ nhiều tiền điện tử hơn và mở rộng hoạt động bên ngoài Mỹ.

Giám đốc sản phẩm Coinbase Surojit Chatterjee cho biết công ty đang đổi mới tập trung vào các sản phẩm có tác động cao và cố gắng cải thiện hiệu quả bằng cách tìm kiếm sự cải thiện về năng suất của nhà phát triển. Ông cũng lưu ý Coinbase không có kế hoạch ngừng đầu tư vào các dự án chiến lược và mạo hiểm.

Được biết, trong báo cáo thu nhập quý 1/2022 vào tuần trước, Coinbase cho biết đã đạt doanh thu ròng 1,16 tỉ USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn một nửa so với quý trước đó. Khối lượng giao dịch cũng giảm. Trong bối cảnh tuyển dụng nhiều (hơn 1.200 nhân viên mới trong năm nay), chi phí hoạt động của Coinbase đã tăng 9% so với quý trước, lên 1,7 tỉ USD. Coinbase đã lỗ ròng 430 triệu USD trong quý 1.

Sự thay đổi của Coinbase trong chiến lược tuyển dụng phản ánh xu hướng rộng lớn hơn giữa các công ty công nghệ nổi bật. Meta và Uber là những doanh nghiệp lớn cắt giảm chi phí và làm chậm kế hoạch tuyển dụng nhân sự. Trong khi đó, Netflix sa thải khoảng 150 nhân viên ở Mỹ trong tuần này và đã hủy bỏ một số dự án hoạt hình. Cổ phiếu của Netflix giảm mạnh sau khi công ty báo cáo sự sụt giảm số lượng người đăng ký hằng quý đầu tiên vào tháng trước.