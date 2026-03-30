Cold Plasma không tiêu hao chính thức hiện diện tại Dr.Hải Lê

Dấu mốc hợp tác tại trung tâm hội tụ công nghệ thẩm mỹ

Trong khung giờ từ 10 giờ 40 đến 11 giờ, tại InterContinental Hanoi Landmark72, lễ ký kết chuyển giao công nghệ Cold Plasma đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện hai đơn vị cùng đông đảo chuyên gia và các đối tác khác trong lĩnh vực thẩm mỹ. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa hợp tác chiến lược mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa các giải pháp công nghệ sinh học tiên tiến vào ứng dụng thực tiễn.

Diễn ra trong không khí chuyên nghiệp và trang trọng, buổi lễ là nơi hội tụ của những giá trị cốt lõi: chuẩn y khoa, tính ứng dụng cao và định hướng phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn chung về việc nâng cao chất lượng điều trị, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi hậu phẫu - yếu tố ngày càng được chú trọng trong ngành thẩm mỹ.

Cold Plasma - Công nghệ sinh học mở ra hướng tiếp cận mới

Cold Plasma đang dần trở thành một trong những công nghệ nổi bật trong lĩnh vực y học và thẩm mỹ nhờ khả năng tác động sinh học đa chiều. Khác với các phương pháp truyền thống, plasma lạnh tạo ra các gốc oxy và nitơ hoạt tính (ROS, RNS), mang lại hiệu quả kháng khuẩn, giảm viêm và kích thích tái tạo mô một cách tự nhiên.

Điểm đặc biệt của công nghệ này nằm ở khả năng hoạt động ở nhiệt độ thấp, không gây tổn thương mô lành xung quanh, từ đó đem lại tính an toàn khi ứng dụng trên nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc sau can thiệp xâm lấn. Chính yếu tố này đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong điều trị: không chỉ hỗ trợ quá trình xử lý tổn thương mà còn giúp tối ưu môi trường sinh học để thúc đẩy quá trình lành thương.

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, việc ứng dụng Cold Plasma giúp các cơ sở thẩm mỹ nâng tầm chất lượng dịch vụ, đồng thời giảm thiểu rủi ro và biến chứng – những yếu tố then chốt quyết định sự hài lòng của khách hàng.

Plasma Gold - Thiết bị không tiêu hao trong thực hành lâm sàng

Tại sự kiện, thiết bị Plasma Gold được giới thiệu như một thiết bị ứng dụng Cold Plasma theo định hướng chuẩn lâm sàng, phù hợp với mô hình phòng khám thẩm mỹ và bệnh viện thẩm mỹ hiện đại. Một trong những điểm nổi bật của công nghệ này là khả năng vận hành không tiêu hao vật tư, sử dụng trực tiếp Nitơ và Oxy trong không khí thay vì các loại khí hiếm như Argon.

Hiệu quả lâm sàng của công nghệ này đã được ghi nhận thông qua nhiều ứng dụng thực tế, đặc biệt trong việc hỗ trợ quá trình lành thương sau các thủ thuật như laser, peel, phẫu thuật tạo hình. Sự kết hợp giữa hiệu quả điều trị và tính kinh tế đã giúp Plasma Gold trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong chiến lược phát triển dài hạn của các đơn vị thẩm mỹ.

Nâng tầm chất lượng điều trị tại Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê

Việc tiếp nhận và triển khai công nghệ Cold Plasma đánh dấu bước tiến quan trọng của Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ. Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật công nghệ mới, bệnh viện còn thể hiện rõ định hướng phát triển theo chuẩn y khoa, lấy hiệu quả điều trị và sự an toàn của khách hàng làm trung tâm.

Công nghệ Cold Plasma được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong các phác đồ điều trị, đặc biệt ở giai đoạn hậu phẫu, nơi quyết định lớn đến kết quả cuối cùng. Nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát viêm, kích thích sửa chữa mô và thúc đẩy tái tạo da từ bên trong, công nghệ này giúp rút ngắn thời gian phục hồi và cải thiện đáng kể chất lượng làn da sau điều trị.

Hướng đến tương lai thẩm mỹ chuẩn y khoa và bền vững

Lễ ký kết và chuyển giao công nghệ không chỉ là một sự kiện mang tính hình thức, mà còn thể hiện cam kết dài hạn giữa các bên trong việc đồng hành phát triển ngành thẩm mỹ theo hướng khoa học và bền vững. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư vào công nghệ tiên tiến và tối ưu hóa quy trình điều trị là yếu tố quyết định để tạo nên sự khác biệt.

Công nghệ Cold Plasma, với những ưu điểm về hiệu quả và an toàn, được xem là một trong những phương pháp tiềm năng cho tương lai. Không chỉ hỗ trợ điều trị da, công nghệ này còn góp phần định hình lại cách tiếp cận trong chăm sóc và phục hồi da.

Buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển trong dài hạn. Đây là bước khởi đầu cho một hành trình mới, nơi công nghệ và y khoa cùng song hành, hướng đến mục tiêu chung: nâng cao chất lượng điều trị và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.