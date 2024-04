Collagen nước là gì? Top 3 sản phẩm được tìm mua nhiều

Top 3 collagen nước đang được tìm mua nhiều hiện nay

Dưới đây là top 3 collagen nước đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người vì mang lại hiệu quả trẻ hóa làn da nhanh chóng và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những cái tên nào.

1. Nước đông trùng hạ thảo Hector collagen

Top 1 là sản phẩm collagen dạng nước của thương hiệu Hector. Với sự kết hợp độc đáo giữa đông trùng hạ thảo với collagen peptide, Hyaluronic Acid, nước ép trái cây; nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen còn mang lại tác dụng tăng cường sức khoẻ, cải thiện xương khớp, cân bằng nội tiết tố giảm khô hạn - bốc hỏa - đau đầu - mất ngủ, điều hòa kinh nguyệt và cải thiện size vòng ngực. Đặc biệt, sản phẩm có hương thơm tươi mát của nước ép chanh dây, nước ép dứa, nước ép sơ-ri nên rất dễ uống. Phù hợp với những chị em từ độ tuổi 25-35.

Collagen Peptide

(từ cá) Đông trùng

hạ thảo Nước ép

chanh dây Hyaluronic Acid Nước ép dứa 5.000mg 200mg 1.500mg 10mg 500mg

GPQC: 865/2022/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

2. Nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus

Top 2 nước collagen cũng là người em đến từ thương hiệu Hector. Dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu mà nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus đã được lòng chị em từ độ tuổi 35 trở lên với những hiệu quả vượt trội. Đây là sản phẩm kế thừa người chị đi trước với sự kết hợp hoàn hảo giữa đông trùng hạ thảo và collagen peptides, Hector Collagen Plus vừa giúp tái tạo làn da vừa tăng độ đàn hồi cho làn da săn chắc và mịn màng hơn. Nâng cấp hơn phiên bản trước là trong Hector Collagen Plus còn có sự kết hợp thêm của vi tảo và chiết xuất oliu làm mờ nám, giảm nếp nhăn cho làn da luôn trẻ trung và tươi sáng.

Collagen Peptide

(từ cá) Đông trùng hạ thảo Nước ép chanh dây Hyaluronic Acid Chiết xuất vi tảo 5.000mg 400mg 3.000mg 18mg 100mg

GPQC: 2391/2023/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

3. Nước uống collagen dưỡng da trắng sáng Nucos Spa 13500

Top 3 chính là collagen nước đến từ thương hiệu Nucos của Nhật Bản. Với bảng thành phần chất lượng của "hội tụ tinh hoa" gồm có collagen peptide (từ cá), L-Ascorbic Acid (Vitamin C), Emulsified Coenzyme Q10, Yeast Extract (Nấm men), Hyaluronic Acid, D-α-tocopherol (Vitamin E); nước uống collagen Nucos Spa 13500 ngăn ngừa sự hình thành đốm sắc tố cho làn da luôn tươi sáng rạng ngời. Đồng thời, sản phẩm cũng ngăn ngừa oxy hóa duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ và cải thiện nếp nhăn hiệu quả.

Collagen Peptide

(từ cá) Coenzyme Q10 Vitamin C Hyaluronic Acid Nấm men 13.500mg 15mg 500mg 10mg 100mg

GPQC: 7233/2019/ĐKSP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.