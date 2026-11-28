Các đội tham gia được giao đề bài chuẩn bị một mâm cơm dành cho sáu người, với đầy đủ các món cơ bản gồm cơm, món chính, rau, canh và nước chấm. Từ yêu cầu đó, mỗi đội lại có cách lựa chọn nguyên liệu , chế biến và kết hợp món ăn riêng, tái hiện lại nét đặc trưng trong khẩu vị của từng vùng miền. Từ những món ăn đậm đà hương vị miền Trung, mang dấu ấn quê hương Quảng Trị, Huế... Đến những bát canh chua tôm, hòa quyện vị chua thanh của me, vị ngọt tự nhiên từ tôm tươi cùng các loại rau dân dã, mang đậm hương vị đặc trưng của miền Tây Nam bộ, mỗi mâm cơm đều mang một câu chuyện và bản sắc riêng.

Mâm cơm gia đình Việt được đội thi thực hiện tại vòng chung kết cuộc thi “Tôn Vinh bữa cơm gia đình Việt”

Sau khi hoàn thành phần chế biến, các đội lần lượt trình bày ý tưởng về mâm cơm của mình trước Ban giám khảo. Mỗi đội chia sẻ về nguồn gốc món ăn, cách lựa chọn nguyên liệu, phương pháp chế biến cũng như những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của địa phương. Qua đó, Ban giám khảo có thể đánh giá các phần thi trên nhiều khía cạnh, từ chất lượng món ăn, cách trình bày, sự sáng tạo và nét đặc trưng vùng miền trong từng mâm cơm. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, chương trình cũng tạo thêm động lực để các đội đầu tư, chuẩn bị và thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Các đội thi nhận giải tại cuộc thi ‘Tôn vinh bữa cơm gia đình Việt’

Bên cạnh phần thi nấu ăn, chương trình còn tổ chức buổi tọa đàm với sự tham gia của GS-TSKH Trần Ngọc Thêm, Master Chef Võ Quốc và đại diện Hệ thống nhà hàng Cơm niêu Thiên Lý. Tại đây, các chuyên gia và khách mời cùng chia sẻ về vai trò, giá trị của bữa cơm gia đình trong đời sống hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, khi nhịp sống ngày càng bận rộn khiến thời gian dành cho những bữa cơm sum họp ngày càng ít đi. Qua những góc nhìn và câu chuyện thực tế, tọa đàm không chỉ giúp người tham dự hiểu sâu hơn về giá trị của bữa cơm gia đình, mà còn gợi nhắc mỗi người trân trọng những khoảnh khắc sum vầy, gìn giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực và trao truyền những giá trị gia đình cho các thế hệ mai sau.

Buổi tọa đàm chia sẻ về giá trị văn hóa trong bữa cơm gia đình Việt và nét đặc sắc của ẩm thực vùng miền

Năm 2026, doanh nghiệp đánh dấu bước tiến mới khi khai trương nhà hàng tại South San Francisco, bang California, Mỹ mở ra cơ hội giới thiệu những món ăn đặc sắc đến cộng đồng người Việt xa quê cũng như thực khách nước ngoài muốn khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Cơm niêu Thiên Lý bày tỏ mong muốn góp phần quảng bá bữa cơm gia đình Việt đến bạn bè quốc tế, hướng đến mục tiêu đưa giá trị văn hóa đặc sắc này được biết đến rộng rãi hơn và kỳ vọng được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa.

Trong suốt 13 năm hình thành và phát triển, Cơm niêu Thiên Lý đã mở rộng quy mô hơn 40 chi nhánh tại nhiều tỉnh thành và các điểm trung tâm du lịch như: TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Nha Trang và Đà Lạt. Doanh Nghiệp luôn kiên định với sứ mệnh gìn giữ và tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình Việt. Lấy chất lượng món ăn và trải nghiệm của thực khách trong từng bữa cơm làm kim chỉ nam.

Trong thời gian tới Cơm niêu Thiên Lý đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh trong nước và nhiều tiểu bang ở Mỹ, đồng thời từng bước phát triển tại các thị trường tiềm năng như: Úc, Canada,.. và nhiều quốc gia khác.

Khách hàng có thể thưởng thức tại Hệ thống nhà hàng Cơm niêu Thiên Lý hoặc đặt chỗ qua website https://comnieuthienly.com/ và hotline 0978.785.500.