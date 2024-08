Com2uS phát hành BTS Cooking On: TinyTAN Restaurant với 11 ngôn ngữ

Trong 170 khu vực tại Châu Á, Bắc Mỹ, và Châu Âu, BTS Cooking On đã sẵn sàng để gặp gỡ người chơi toàn cầu với 11 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hàn Quốc, Anh, Trung Quốc, Pháp, và Đức.

Được phát triển bởi Grampus, công ty đã phát hành Cooking Adventure và My Little Chef, đồng thời với sự góp mặt của các nhân vật BTS (TinyTAN), Com2uS đặt mục tiêu biến BTS Cooking On trở thành trò chơi mô phỏng nấu ăn hay nhất dành cho tất cả những người chơi ở mọi lứa tuổi đều có thể thưởng thức. Hơn thế nữa, Com2uS tin tưởng rằng mạng lưới và kinh nghiệm phát hành thành công vô số tựa game thuộc nhiều thể loại khác nhau trên toàn thế giới của mình sẽ thu hút được sự yêu mến và ủng hộ của game thủ trên toàn thế giới dành cho BTS Cooking On.

Trong thế giới BTS Cooking On, người chơi sẽ chu du đến mọi miền đất trên thế giới cùng với TinyTAN để điều hành một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn địa phương đậm nét đặc trưng của từng vùng miền. Lối chơi của BTS Cooking khá đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên, khi tiến lên những màn chơi cao hơn, các yêu cầu của khách hàng cũng ngày càng trở nên đa dạng và khó khăn hơn, đòi hỏi sự khéo léo và tập trung tối đa của người chơi. Thêm vào đó, bằng cách nâng cấp các nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, người chơi sẽ có thể tạo ra nhiều loại món ăn với màu sắc đa dạng và hương vị tuyệt đỉnh hơn. Các 'đầu bếp ảo' cũng có thể đua tài với nhau trong các cuộc thi nấu ăn và tận hưởng những màn chơi ẩn chứa nhiều thử thách hơn nữa.

Nếu nhà hàng được xem như món ăn chính của BTS Cooking On thì TinyTAN chính là nhân tố thổi nguồn sinh lực vào các chế độ của trò chơi. Các nhân vật thần tượng này đóng vai trò tương tự như một thứ gia vị góp phần tôn thêm hương vị và mùi hương của món ăn chính, Xuyên suốt trò chơi, người chơi sẽ bắt gặp nhiều khía cạnh thu thập khác nhau, bao gồm cách kể chuyện kết hợp với thế giới quan đầy lôi cuốn của TinyTAN, bộ thẻ ảnh giới thiệu các nhân vật TinyTAN, cũng như những sân khấu của TinyTAN do người chơi tự tay trang trí.

Tại Úc, Canada, và Philippines, những thị trường để phát hành thử nghiệm trước khi chính thức ra mắt, bộ phận quản lí nhà hàng đa dạng và có chiều sâu, đã nhận được vô số phản hồi tích cực từ người chơi. Người chơi cũng tỏ ra rất thích thú với màn trình diễn độc đáo được tái hiện bởi sức hút đặc biệt của TinyTAN và âm nhạc của BTS.

Để đánh dấu sự kiện ra mắt toàn cầu của BTS Cooking On, nhà phát hành Com2uS đang tổ chức một sự kiện xác minh, trong đó những người tham gia có thể nhận được nhiều vật phẩm liên quan đến trò chơi trên các nền tảng truyền thông xã hội như X (trước đây là Twitter), Instagram, YouTube và TikTok. Một bộ lọc AR mới cũng được giới thiệu trên TikTok, và bạn có thể giành được những giải thưởng hấp dẫn như điện thoại Galaxy S24 Ultra, thẻ quà tặng Google, cũng như các vật phẩm trong trò chơi bằng cách đăng tải một bức ảnh chụp bản thân đang sử dụng bộ lọc này.

Trang thương hiệu chính thức và các kênh truyền thông xã hội chứa đựng những thông tin chi tiết về tựa game BTS Cooking On với thiết kế đồ họa thu hút game thủ toàn cầu như một trò chơi mô phỏng nấu ăn được thiết kế đẹp mắt và một game casual đậm tính giải trí, nơi game thủ có thể gặp gỡ các nhân vật TinyTAN dễ thương.