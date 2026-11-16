Con có theo kịp chương trình quốc tế khi chuyển trường ở bậc trung học?

Hiểu học sinh trước khi chọn lộ trình

Bài đánh giá đầu vào cho biết học sinh làm được gì tại một thời điểm. Bài làm trước đây và thông tin từ gia đình giúp giáo viên hiểu thêm cách em tiếp cận nhiệm vụ mới và tìm trợ giúp khi cần. Khi học sinh gặp khó với một lời giải bằng văn bản, giáo viên có thể mời em vẽ sơ đồ hoặc giải thích trực tiếp. Qua đó, thầy cô biết nên giúp em ôn lại kiến thức nền hay rèn cách trình bày bằng tiếng Anh. Thầy cô cũng có thể nhận ra những thế mạnh học sinh chưa thấy ở mình. Tranh biện, robotics, nghệ thuật và thể thao cùng AIS Titans cho các em cơ hội thử sức và hiểu rõ hơn mình thích làm gì.

"Ở tuổi 14 hay 15, chưa biết mình muốn làm nghề gì là chuyện hoàn toàn bình thường. Chúng tôi bắt đầu từ chính học sinh: các em có thế mạnh gì, hứng thú với điều gì và coi trọng điều gì. Từ đó, các em mới tìm hiểu nghề nghiệp, so sánh ngành học và cân nhắc nên chọn môn nào. Chuẩn bị từ Year 10 và Year 11 giúp học sinh có thời gian khám phá, thử sức và đổi hướng trước khi quyết định", thầy Lee chia sẻ.

Tại AIS Saigon, chuyên viên tư vấn đại học và điều phối viên IB hỗ trợ quá trình này. Qua công cụ Unifrog, học sinh có thể tự đánh giá sở thích, tính cách và kỹ năng, tìm hiểu công việc hằng ngày của từng nghề rồi đối chiếu yêu cầu đầu vào đại học. Phụ huynh có tài khoản riêng để cùng con xem các lựa chọn. Những thông tin đó giúp gia đình đặt câu hỏi cụ thể hơn khi bàn về việc chọn môn.

Với những học sinh chưa biết mình muốn theo nghề gì, thầy Lee gợi ý các em bắt đầu từ một lĩnh vực mình hứng thú, rồi tìm hiểu những ngành học và công việc có thể theo đuổi từ đó. Những lựa chọn của cựu học sinh AIS cho thấy có nhiều hướng đi để cân nhắc: trong hai năm qua, các em đã theo học tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các ngành từ y khoa, kỹ thuật đến âm nhạc và quản trị khách sạn.

Để học sinh có tiếng nói trong kế hoạch của mình

Cha mẹ và con thường cùng mong một tương lai tốt đẹp, nhưng có thể hình dung khác nhau về con đường đi tới đó. Chẳng hạn, khi cha mẹ muốn con học y, điều họ coi trọng có thể là sự ổn định hoặc cơ hội giúp đỡ người khác. Làm rõ mối quan tâm ấy giúp cả nhà cân nhắc thêm những hướng phù hợp với năng lực và nguyện vọng của con.

"Chúng tôi mời học sinh và cha mẹ cùng trao đổi với nhà trường. Học sinh được nói trước về điều mình thích và điều khiến mình lo lắng. Sau đó, cả ba bên cùng xem kết quả học tập, nhận xét của giáo viên và những gì các em đã thể hiện qua hoạt động ngoài lớp. Những thông tin ấy tạo cơ sở chung để bàn bạc. Khi được góp phần xác định mục tiêu, học sinh có nhiều khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu đó", thầy Lee nói.

Để biết con đang thích nghi ra sao, phụ huynh có thể cùng con xem một bản nháp và bài đã chỉnh sửa. Phần nào con đã tự làm được sau khi nghe góp ý? Nếu vướng mắc lặp lại, ví dụ từ bài làm sẽ giúp gia đình và giáo viên bàn xem em cần luyện thêm, thử cách khác hay đã sẵn sàng với yêu cầu cao hơn.

Tinh thần AIS CARES được thể hiện qua cách nhà trường lắng nghe học sinh và phối hợp với gia đình trong cả việc học lẫn quá trình hòa nhập. Ở nhà, một cuộc trò chuyện ngắn có thể bắt đầu bằng câu hỏi: "Phần nào khiến con gặp khó?" hoặc "Con muốn thử cách gì tiếp theo?". Câu trả lời của con giúp phụ huynh biết khi nào nên để em tự thử và khi nào cần trao đổi thêm với giáo viên.

Chọn điểm bắt đầu phù hợp

Khối trung học AIS Saigon sử dụng hệ thống Year 7-13. Cambridge Lower Secondary củng cố kiến thức bộ môn và thói quen học tập; Cambridge IGCSE mở ra lựa chọn môn học; chương trình Tú tài quốc tế IB yêu cầu học sinh chủ động tìm tòi và quản lý những bài tập dài hạn. Vì vậy, gia đình nên trao đổi về việc xếp lớp dựa trên độ tuổi và hồ sơ học tập của con, đồng thời hỏi rõ những yêu cầu tại thời điểm dự kiến nhập học.

Đây cũng là lúc phụ huynh nên hỏi con đã có thế mạnh nào có thể tiếp tục phát huy trong chương trình mới, và những kỹ năng nào cần ưu tiên trong giai đoạn làm quen.

Nhân dịp AIS Saigon kỷ niệm 20 năm, Open Day tại cơ sở Thủ Thiêm diễn ra vào thứ bảy, ngày 21.11.2026, từ 9 giờ đến 11 giờ. Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu chương trình Trung học và trao đổi với đội ngũ nhà trường về cách chọn môn, hòa nhập và nhận hỗ trợ. Gia đình có thể mang theo học bạ gần đây và để con chọn một câu hỏi mình muốn được giải đáp.

Đăng ký tham dự Open Day và xem thông tin chương trình tại [LINK].



