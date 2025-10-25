Con của công nhân vệ sinh môi trường nhận học bổng tổng trị giá 200 triệu đồng

Sáng 25.10, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) phối hợp Công ty cổ phần tái chế bao bì - Pro Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng cho con em cán bộ, công nhân viên ngành môi trường đô thị. Nhiều em là con của công nhân vệ sinh môi trường nhận học bổng trong niềm vui khôn xiết.

Con của công nhân vệ sinh môi trường nhận học bổng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM, cho biết trong những năm qua, lực lượng thu gom rác dân lập của Citenco đã nỗ lực ngày đêm, làm việc không ngừng nghỉ để giữ cho thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM, phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Những suất học bổng được trao hôm nay không chỉ mang ý nghĩa động viên, khích lệ mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Citenco và Pro Việt Nam đối với con em công nhân, người lao động”, ông Phương nói.

Ông Phương nhấn mạnh, Citenco luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng thu gom rác dân lập. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn đến Pro Việt Nam vì đã đồng hành và sẻ chia trách nhiệm xã hội cùng công ty.

73 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên là con của công nhân vệ sinh môi trường ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tại chương trình, 73 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên là con của lực lượng thu gom rác dân lập và công nhân quét, thu gom, vận chuyển rác tại Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn, Chợ lớn, Gia Định (trực thuộc Citenco).