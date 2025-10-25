Con của công nhân vệ sinh môi trường nhận học bổng tổng trị giá 200 triệu đồng

Sáng 25.10, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) phối hợp Công ty cổ phần tái chế bao bì - Pro Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng cho con em cán bộ, công nhân viên ngành môi trường đô thị. Nhiều em là con của công nhân vệ sinh môi trường nhận học bổng trong niềm vui khôn xiết.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM, cho biết trong những năm qua, lực lượng thu gom rác dân lập của Citenco đã nỗ lực ngày đêm, làm việc không ngừng nghỉ để giữ cho thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.
“Những suất học bổng được trao hôm nay không chỉ mang ý nghĩa động viên, khích lệ mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Citenco và Pro Việt Nam đối với con em công nhân, người lao động”, ông Phương nói.
Ông Phương nhấn mạnh, Citenco luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp thầm lặng của lực lượng thu gom rác dân lập. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn đến Pro Việt Nam vì đã đồng hành và sẻ chia trách nhiệm xã hội cùng công ty.
Tại chương trình, 73 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng được trao tặng cho các em học sinh, sinh viên là con của lực lượng thu gom rác dân lập và công nhân quét, thu gom, vận chuyển rác tại Chi nhánh Môi trường đô thị Sài Gòn, Chợ lớn, Gia Định (trực thuộc Citenco).
Ban tổ chức đã trao 19 suất học bổng cấp tiểu học trị giá 2 triệu đồng/suất và 54 học bổng các cấp từ trung học cơ sở đến đại học trị giá 3 triệu đồng/suất.
"Quét rác đến tận khuya, nhưng mọi vất vả đều xứng đáng"
Em Nguyễn Thị Bích Trâm (13 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) bày tỏ vui mừng khi nhận được học bổng trị giá 3 triệu đồng.
“Em rất tự hào về công việc của mẹ. Mẹ đi làm từ 8 giờ sáng đến nửa đêm để lo cho em. Em sẽ dùng số tiền học bổng này để đóng học phí và cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô chú”, em Trâm nói.
Chị Huỳnh Thị Ngọc Hân (42 tuổi, mẹ của em Trâm) đã làm việc tại Công ty Citenco hơn 20 năm. Chị bày tỏ sự xúc động khi con gái được nhận một suất học bổng do công ty trao tặng.
"Anh em công nhân thu gom rác dân lập rất vui mừng, phấn khởi khi con em mình được nhận học bổng. Với chúng tôi, đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ to lớn để tiếp tục gắn bó, cống hiến cho công việc", chị Hân nói.
Chị Trần Thị Mỹ Châu (43 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) cùng con trai đến nhận học bổng trong niềm vui xen lẫn xúc động. Chị cho biết, con trai của chị hiện là sinh viên năm nhất tại một trường đại học tại TP.HCM. Nhiều năm liền, em đều nhận được học bổng do công ty trao tặng. Suốt 12 năm học phổ thông, em luôn đạt thành tích học sinh giỏi và xuất sắc.
“Nhờ có học bổng này mà con tôi có thêm động lực để cố gắng học tập. Bản thân tôi cũng thấy rất vui vì được công ty quan tâm, san sẻ phần nào. Công việc của tôi tuy vất vả, nhiều hôm mưa gió vẫn phải quét rác đến khuya nhưng nhìn con chăm ngoan, học giỏi, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, chị Châu tâm sự.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Citenco và Pro Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ bền chặt, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình học bổng Pro Việt Nam - Citenco nhằm tri ân, sẻ chia và tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên là con của cán bộ, công nhân viên Citenco và lực lượng thu gom rác dân lập trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.
Qua 3 năm triển khai, chương trình đã không ngừng lan tỏa tinh thần nhân ái và ý nghĩa thiết thực. Tính đến năm 2025, chương trình đã trao tổng cộng 91 suất học bổng cho học sinh, sinh viên là con em người lao động ngành môi trường với tổng giá trị hơn 251 triệu đồng.
