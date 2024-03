Cơn cuồng Messi lan tới Mexico, vé trận Monterrey gặp Inter Miami bán hết veo chỉ 30 phút

Messi và đồng đội Inter Miami sắp thi đấu 2 lượt trận tứ kết giải CONCACAF Champions Cup gặp CLB Monterrey của Mexico, trong đó trận lượt đi sân nhà Chase diễn ra lúc 7 giờ ngày 4.4 và lượt về sân khách Estadio BBVA lúc 9 giờ 30 ngày 11.4 (giờ Việt Nam).

CLB Monterrey cảm ơn CĐV khi bán hết vé trận gặp Inter Miami chỉ trong 30 phút CLB Monterrey/Twitter

Vé xem trận lượt về ngày 11.4 vừa được CLB Monterrey mở bán cho các CĐV vào ngày 30.3, nhưng rất nhanh chóng 53.500 vé (sức chứa sân Estadio BBVA) đã được bán hết chỉ trong chưa đầy 30 phút. Trong khi, vẫn còn hàng trăm CĐV khác xếp hàng suốt nhiều giờ liền, nhưng không thể mua được vé đã thực sự rất thất vọng, theo tờ AS.

"Theo trang Ticketmaster Mexico, nhu cầu mua vé xem trận Monterrey gặp Inter Miami đang tăng chóng mặt, khi có rất nhiều người săn lùng mua lại vé để xem trận đấu. Mức giá vé chính thức trận đấu này được bán hiện đã cao hơn so với mức bình thường các trận đấu ở Mexico, cụ thể có 2 mức giá vé gồm 110 USD (khoảng 2,7 triệu đồng) và 235 USD (khoảng 5,8 triệu đồng). Với những người muốn mua lại vé, họ chắc chắn phải trả gấp nhiều lần so với mức giá vé chính thức", tờ AS cho biết.

Messi sẽ đến Mexico?

Messi hiện vẫn đang chạy đua điều trị để kịp bình phục chấn thương gân kheo chân phải. Trong cập nhật mới nhất về tình trạng của danh thủ người Argentina, trợ lý của HLV Tata Martino, ông Javier Morales cho biết: "Messi không tham dự trận đấu vào cuối tuần này khi Inter Miami gặp New York City FC tại giải MLS (lúc 6 giờ 30 ngày 31.3, giờ Việt Nam).

Anh ấy vẫn đang tập riêng với các chuyên gia vật lý trị liệu. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để Messi đạt thể trạng, thể lực và cả phong độ tốt nhất trong trận lượt đi với Monterrey (ngày 4.4) tại tứ kết giải CONCACAF Champions Cup. Bản thân Messi cũng đặt mục tiêu trở lại thi đấu từ trận đấu này".

Mọi mong chờ Messi trở lại thi đấu ngày càng tăng lên AFP

Messi đã vắng mặt thi đấu kể từ ngày 14.3, sau trận Inter Miami thắng Nashville SC tỷ số 3-1 ở lượt về vòng 16 đội giải CONCACAF Champions Cup (thắng chung cuộc 5-3). Danh thủ này cũng bỏ lỡ các trận thi đấu cho đội tuyển Argentina trong dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua.

Do đó, nếu kịp bình phục chấn thương như dự báo hiện nay, Messi sẽ trở lại thi đấu từ ngày 4.4, xen kẽ đó là trận đấu tại giải MLS khi Inter Miami tiếp đội Colorado Rapids (ngày 7.4), danh thủ này hoàn toàn có thể cùng Inter Miami đến Mexico thi đấu trận tứ kết lượt về với Monterrey đáp ứng nguyện vọng của các CĐV tại đây.