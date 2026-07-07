Con đi học được giảm trừ bao nhiêu trước khi tính thuế?

Con đẻ, con nuôi, con riêng… được xác định là người phụ thuộc

Tại điều 47 Nghị định 253 hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân về giảm trừ gia cảnh xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng bao gồm con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi. Con từ 18 tuổi trở lên trong các trường hợp sau: người mất năng lực hành vi dân sự; người khuyết tật; người không có khả năng lao động. Con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12), không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Con trên 18 tuổi đang đi học, có thu nhập dưới 3 triệu đồng/tháng được xem là người phụ thuộc ẢNH: NGỌC THẮNG

Hồ sơ xác định người phụ thuộc theo Thông tư 87 được quy định chi tiết từng trường hợp. Chẳng hạn, đối với con có giấy khai sinh, CCCD, giấy chứng nhận việc nuôi con…; ddối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người khuyết tật, ngoài giấy tờ chứng minh quan hệ cha mẹ cần thêm giấy xác nhận mất năng lực hành vi dân sự hoặc giấy xác nhận khuyết tật. Trường hợp con đang đi học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc từ đủ 18 tuổi vẫn đang học phổ thông, kể cả thời gian chờ kết quả thi lớp 12 từ tháng 6 đến tháng 9) cần thêm một số giấy tờ như thẻ sinh viên; xác nhận của nhà trường; hoặc giấy tờ khác chứng minh đang học.

Con đi học có thể được trừ lên 121,4 triệu đồng/năm

Với quy định mới này, TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho rằng, quy định mới đã mở rộng đối tượng con từ đủ 18 tuổi trở lên được tính giảm trừ gia cảnh. Trước đây chỉ áp dụng đối với con bị khuyết tật không có khả năng lao động thì nay bổ sung thêm hai trường hợp là người mất năng lực hành vi dân sự và người không có khả năng lao động, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng các đối tượng này. Như vậy, nếu con trên 18 tuổi đang học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề… thì ngoài việc xác định mức giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế đối với người nộp thuế là 6,2 triệu đồng/tháng, người nộp thuế còn được trừ tiền học phí 24 triệu đồng/năm cho người phụ thuộc, cũng như tiền y tế 23 triệu đồng/năm. Vì thế, nếu chi phí y tế, giáo dục dồn hết trong năm cho người phụ thuộc thì sẽ lên 121,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tú, để được xác định người phụ thuộc, quy định mới tại Thông tư 87 đề cập thu nhập của người phụ thuộc không được vượt quá 3 triệu đồng/tháng. Đối với những sinh viên vừa đi học và đi làm cần lưu ý điểm này. Trong trường hợp sinh viên đi làm vượt qua mức 3 triệu đồng/tháng thì không được xem là người phụ thuộc. Người nộp thuế sẽ chịu trách nhiệm về việc người phụ thuộc có hoặc không có thu nhập bình quân tháng trong năm vượt mức quy định này hay không.

Ông Nguyễn Ngọc Tú cho rằng, về thủ tục, để người nộp thuế được trừ các khoản chi phí y tế, giáo dục đào tạo cần đơn giản nhất có thể để khi thực hiện không làm khó cho người nộp thuế. Chẳng hạn về y tế, đây là khoản chi không thường xuyên nên giấy tờ cần cung cấp không nên yêu cầu nhiều. Còn đối với giáo dục đào tạo, nhất là con trên 18 tuổi, nếu xác định đang đi học thì có thể không cần thêm hóa đơn chứng từ, chỉ cần giấy báo học phí của nhà trường là được trừ đi tiền học phí. Bởi hiện nay, các trường đại học hay cao đẳng trong nước, tiền học phí mỗi năm cũng đã trên mức 24 triệu đồng