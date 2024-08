Còn đủ duyên cho Nửa đời hương phấn

Mở màn vở diễn, "ông bầu" Thành Hội có bài phát biểu tri ân những khán giả đã đồng hành cùng Hoàng Thái Thanh. Trong vệt dài các vở từng làm nên tên tuổi của sân khấu này, ê kíp chọn tái dựng Nửa đời hương phấn vì tâm niệm hôm nay còn sức, còn hội tụ đủ duyên thì bắt tay tái dựng.



Nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn tỏa sáng với vai The trong Nửa đời hương phấn HOÀNG THÁI THANH

Chuyển thể kịch nói từ vở cải lương ăn khách của soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng, Nửa đời hương phấn kể lại cuộc đời nhiều tủi nhục của cô The từ Lái Thiêu lên Sài Gòn mưu sinh rồi bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận. Hai nghệ sĩ Hồng Ánh - Ái Như vẫn tỏa sáng dù đã qua một thời gian vở ngưng diễn. Nếu khán giả yêu mến nhân vật The (hay Hương) của Hồng Ánh năm nào hẳn sẽ yêu hơn trong buổi diễn vừa qua vì Hồng Ánh vẫn lột tả hết những bi kịch của nhân vật, thậm chí có phần dữ dội hơn. The không còn là The chịu nhiều áp bức nữa, mà cô đã đứng lên và liều mạng với số phận "để xem con tạo nó vần đến đâu". Ái Như, vai má của The, xuất hiện có chừng mực nhưng lấy bao nhiêu là nước mắt của khán giả, bởi tình mẹ của nhân vật này như giọt nước mát lành làm dịu lại những cay đắng mùi đời trong vở.

Bên cạnh Hồng Ánh - Ái Như, Đoàn Minh Tài, Thanh Sơn, Ngọc Duyên… vẫn diễn xuất thần. Trong đó, những đôi cánh mới như Tú Vi (vai Diệu, em gái của The) hay Trịnh Xuân Nhản (vai Định, người yêu của The) tuy mới chạm ngõ sân khấu thôi nhưng lại có những "đường bay" thẳng tắp, vững vàng. Tất cả những gương mặt này tạo nên một vở diễn rất nhiều cảm xúc.

Tính thời sự cùng những thông điệp nhân văn của vở chưa bao giờ cũ, vì thế tuy tái dựng sau 9 năm nhưng Nửa đời hương phấn vẫn chiếm cảm tình khán giả. Sau vở diễn, trong một khán phòng nêm kín người xem, mà đa phần là người xem trẻ, mọi người đứng lên và vỗ tay khích lệ ê kíp rất lâu. Nghệ sĩ Ái Như mong mỏi nếu khán giả thương yêu, Hoàng Thái Thanh sẽ có nhiều mùa diễn kỷ niệm "lâu lâu nhắc lại một lần" như thế. Nửa đời hương phấn sẽ tái ngộ khán giả vào các ngày 10.8, 17.8 và 1.9 tới.