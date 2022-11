Con đường gần 1 km xây dựng 18 năm chưa xong

Con đường ì ạch

Dự án tuyến đường nối từ ngã ba Quán Bàu đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP.Vinh) dài 990 m được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng từ năm 2004. Tuyến đường này rộng 72 m (lòng đường 32 m, dải phân cách 16 m và vỉa hè 24 m), nối thông với tuyến đường Vinh - Cửa Lò và đường từ TP.Vinh đi xã Hưng Tây (H.Hưng Nguyên, Nghệ An). Mục tiêu của dự án này nhằm thực hiện quy hoạch phát triển đô thị TP.Vinh đến năm 2020, khai thác nguồn quỹ đất trong các khu quy hoạch đã được phê duyệt và tạo các điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Dự án do BQL các dự án xây dựng dân dụng và kỹ thuật hạ tầng đô thị tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Thành Đạt. UBND tỉnh Nghệ An giao tiến độ hoàn thành dự án trước ngày 19.5.2005.

Thế nhưng, sau 18 năm, đến nay dự án này vẫn dang dở. Khoảng 200 m đường ở đoạn giữa chỉ mới thi công xong phần đường phía nam giải phân cách, phần đường phía bắc giải phân cách vẫn đang là đường đất, nắng bụi, mưa ngập. Hằng ngày, tuyến đường này có nhiều phương tiện giao thông qua lại, nhất là vào các giờ cao điểm và ban đêm, các phương tiện phải đi vào phần đường ngược chiều do 1/2 đường chưa xong, gây nguy hiểm, trong khi đèn đường đã có, nhưng chưa vận hành (!?). Ông Trần Văn Linh, một người dân sống gần tuyến đường này, cho biết dự án kéo dài quá lâu khiến người dân rất bức xúc. Hệ thống mương thoát nước của đường vẫn chưa hoàn thiện nên hễ trời mưa to là bị ngập nước, biến thành sông. “Mặt bằng thì đã thấy giải tỏa rồi nhưng mấy tháng qua không thấy họ thi công nữa. Máy móc cũng mang đi rồi, không biết lúc nào mới xong. Giải phân cách thì cỏ cây mọc um tùm, nhếch nhác, mặt đường nắng thì bụi, mưa thì ngập, rất khổ”, ông Linh nói.

Đội vốn gấp 4 lần

Dự án này vào năm 2004 được tỉnh Nghệ An phê duyệt với mức đầu tư hơn 63,4 tỉ đồng, bao gồm 23,7 tỉ đồng chi phí xây lắp và 35,7 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và một số chi phí khác. Từ đó đến nay, dự án này đã được phê duyệt điều chỉnh 4 lần vào các năm 2006, 2013, 2014 và tháng 1.2022, từ hơn 63,4 tỉ đồng tăng lên 275,5 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 65 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 203,5 tỉ đồng…). Thế nhưng, vẫn chưa dừng lại ở đó, ngày 7.10 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An lại có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này từ 275,5 tỉ đồng lên 281 tỉ đồng để đẩy nhanh việc thực hiện dự án, cố gắng hoàn thành trước ngày 31.12 năm nay. Chủ trương điều chỉnh vốn này đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua.





Sau khi sáp nhập các BQL dự án xây dựng, chủ đầu tư của dự án này hiện nay là BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An. Ông Trần Văn Dũng, Phó giám đốc BQL này, cho biết nguyên nhân khiến dự án kéo dài là do khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm hạng mục so với thiết kế ban đầu. Hiện vẫn còn một số hộ dân chưa được đền bù do chưa bố trí được vốn. Mặt khác, kinh phí phát sinh để bổ sung thêm đảo giao thông ở điểm giao nhau với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, mặc dù đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua nhưng UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa có quyết định điều chỉnh dự án nên vẫn phải chờ.

Một lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh cho biết hiện còn vướng 7 hộ dân với diện tích cần thu hồi là 707,6 m2 nằm trong phạm vi vỉa hè của dự án. Số tiền đền bù cho 7 hộ dân này và tiền hỗ trợ cho những hộ có đơn thư khiếu nại đã được cấp có thẩm quyền chấp nhận, cùng với chi phí cải tạo để đấu nối với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh là hơn 16 tỉ đồng, hiện chưa được chủ đầu tư chuyển cho trung tâm để chi trả cho người dân.