Cuộc đấu thầu khó hiểu ở Hà Tĩnh

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho UBND TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.239 tỉ đồng. Trong đó vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) là hơn 956 tỉ đồng, nguồn vốn đối ứng là trên 283 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2025.

Nằm trong dự án nêu trên, giữa năm 2021, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng TX.Kỳ Anh tổ chức mở gói thầu KA-PW-07 Hệ thống thu gom nước thải (bao gồm trạm bơm trên tuyến và đấu nối hộ gia đình) với giá dự toán hơn 434 tỉ đồng. Hình thức dự thầu là nộp thầu điện tử, đấu thầu rộng trong nước.

Gói thầu này được 3 nhà thầu bỏ thầu, gồm: Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng bỏ thầu hơn 393 tỉ đồng (giảm hơn 40 tỉ đồng); Liên danh Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC và Công ty CP xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị (gọi tắt là Liên danh Vinaconex), bỏ hơn 409 tỉ đồng, giảm gần 25 tỉ đồng; Liên danh Công ty CP xây dựng số 5, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập và Tổng công ty xây dựng Nông nghiệp Việt Nam bỏ hơn 433 tỉ đồng (giảm hơn 111 triệu đồng). Cuối cùng, liên danh nhà thầu giảm giá ít nhất lại trúng thầu.

Ngay sau khi công bố kết quả thầu, Liên danh Vinaconex đã có văn bản kiến nghị gửi WB, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH-ĐT), Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát an ninh kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Ban Quản lý dự án xây dựng TX.Kỳ Anh làm rõ về kết quả của gói thầu này.





Vì sao không trúng ?

Liên danh Vinaconex khẳng định họ có đủ năng lực và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trong quá trình tham gia dự thầu, đại diện chủ đầu tư đã 3 lần gửi công văn yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu và họ cũng đã gửi văn bản trả lời, bổ sung đầy đủ các nội dung mà phía đại diện chủ đầu tư dự án yêu cầu. Vì thế, Liên danh Vinaconex cho rằng việc họ giảm thầu gần 25 tỉ đồng nhưng không được chọn, trong khi liên danh giảm chỉ hơn 111 triệu đồng lại trúng thầu, là có dấu hiệu bất thường.

Do đó, liên danh này thắc mắc về việc có hay không đại diện chủ đầu tư đã đánh giá sai về hồ sơ năng lực dự thầu của họ, và có một số ưu tiên cho nhà thầu khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia. Đặc biệt, liên danh này khẳng định thư chấp thuận trúng thầu được ban hành vào ngày 22.12 nhưng đến ngày 31.12, họ mới nhận được văn bản này trên mạng đấu thầu quốc gia là quá chậm so với quy định của luật Đấu thầu.

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng ban Quản lý dự án TX.Kỳ Anh, cho hay mặc dù đã công bố nhà thầu trúng thầu nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có văn bản trả lời giải thích cho các nhà thầu lý do vì sao bị trượt là do phải chờ văn bản từ phía WB.

“Về gói thầu này, ngoài theo luật của Việt Nam thì còn phải tuân theo chiến lược đấu thầu của WB. Bởi họ ngoài đánh giá về yếu tố giảm giá thì rất quan tâm đến năng lực nhà thầu dựa trên các gói thầu mà họ đã triển khai được trước đó. Cái này cũng liên quan đến hiệp định mà Việt Nam ký kết với WB nữa. Khi có văn bản chính thức từ phía WB, chúng tôi sẽ dịch ra để gửi văn bản trả lời cho các nhà thầu bị trượt”, ông Thắng giải thích.