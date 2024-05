Con đường ở Hội An vào top đẹp nhất thế giới

Những con đường xinh đẹp trong danh sách không đơn giản là nơi để du khách đi bộ thuần túy mà còn là chốn trải nghiệm tuyệt vời. Đó là những con đường đưa chúng ta trở về quá khứ, nhiều thế kỷ trước, hay hàng quán, di sản nằm ở hai bên…



Bên cạnh đó, một số con đường đáng chú ý nhờ những đặc điểm tự nhiên tuyệt đẹp, chẳng hạn như đường hầm anh đào ở Bonn, Đức, nở hoa trong vài tuần ngắn ngủi vào mỗi mùa xuân. Những nơi khác, như Champs-Élysées ở Paris, cân bằng kiến trúc tuyệt vời với cây xanh được cắt tỉa hoàn hảo - lý tưởng để đi dạo cho dù bạn có định ghé thăm nhiều thương hiệu xa xỉ và nhà hàng dọc đại lộ hay không...

Đường Trần Phú nhìn từ trên cao với giàn hoa giấy nở rộ đầu hè BÙI VĂN HẢI

Xếp vị trí 45 trong danh sách là đường Trần Phú, Hội An. Tạp chí Architectural Digest viết: "Hội An, một thương cảng rất thịnh vượng và luôn sầm uất hoạt động từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm vì nhiều lý do, trong đó nổi bật nhất là lễ hội đèn lồng hàng tháng tổ chức trên đường Trần Phú. Lễ hội kỷ niệm trăng tròn bao gồm việc thắp ngọn nến và đốt nó trong chiếc đèn lồng giấy màu sắc rực rỡ. Người dân trên đường Trần Phú làm theo cách này trong nhiều thế kỷ".

Những góc đường Trần Phú mang đầy vẻ hoài niệm MẠNH CƯỜNG - AD

Đường Trần Phú, thuộc phường Minh Anh, có chiều dài khoảng 1 km, một đầu nối đường Hoàng Diệu, đầu còn lại chính là chùa Cầu. Đây là tuyến đường nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, vào thời Pháp có tên là Rue du Pont Japonnais, tức phố cầu Nhật Bản. Các công trình kiến trúc cổ trên đường Trần Phú bao gồm các hội quán Quảng Đông, Phúc Kiến, Quỳnh Phủ, Triều Châu; miếu Quan Công, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Hội An, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh… Trên con đường này cũng có những góc đường nổi tiếng với bối cảnh chụp ảnh đẹp như góc ngã tư Trần Phú - Trần Quý Cáp, ngã tư Trần Phú - Lê Lợi…

Ở Đông Nam Á, danh sách 71 con đường đẹp nhất còn có ở Singapore với đường màu sắc Koon Seng được xây dựng vào những năm 1920; Soi Romanee nổi tiếng với kiến trúc Trung Quốc - Bồ Đào Nha ở Phuket, Thái Lan. Dẫn đầu danh sách gồm: Phố cổ Colmar, Pháp; đường Brunngasse ở làng Brienz, Thụy Sĩ; con đường mái đá ở thị trấn Setenil de las Bodegas, Tây Ban Nha; con đường lát đá cuội ở khu Dumbo của Brooklyn, Mỹ, nơi có thể ngắm cây cầu nối Manhattan và Brooklyn...