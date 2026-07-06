Con đường phượng vĩ đỏ rực dài hơn 3 km ở miền Tây

Những ngày đầu tháng 7, hai hàng phượng vĩ dài hơn 3 km dọc tỉnh lộ 913 (đoạn thuộc phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) đồng loạt bung nở, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khu vực này trở thành điểm check-in của nhiều người dân và du khách gần xa.

Con đường hoa phượng vĩ rực rỡ ở Vĩnh Long ẢNH: TRÍ TRÂN

Những cây phượng vĩ đỏ rực hai bên tỉnh lộ 913 ẢNH: TRÍ TRÂN

Đang chuẩn bị chụp ảnh cùng ê kíp của mình, chị Nguyễn Thúy Quyên (28 tuổi, ngụ phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cứ mỗi dịp hè đến, con đường này lại rực rỡ sắc đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo những cánh phượng vĩ rơi khiến chị bồi hồi nhớ lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò đã qua.

Hai hàng phượng vĩ bung nở rực rỡ ở Vĩnh Long ẢNH: TRÍ TRÂN

Những chùm phượng vĩ đỏ rực cả góc trời ẢNH: TRÍ TRÂN

Với những người trẻ đam mê nhiếp ảnh, con đường phượng vĩ này là một địa điểm không thể bỏ qua. Anh Võ Tấn Phát (26 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Tôi đam mê nhiếp ảnh. Ở đâu có cảnh quan nổi bật, tôi đều ghé tham quan, chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất để giới thiệu nét đặc trưng của vùng đất đó đến với mọi người".

Hai bên đường, những chùm phượng vĩ bung nở nhuộm đỏ rực cả một góc trời khiến nhiều người qua bị níu chân, phải dừng lại lưu những hình ảnh đẹp.

Cùng đường phượng nổi bật giữa màu xanh hai bên đường ẢNH: TRÍ TRÂN

Chị Trần Kim Châu (24 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, chị xem được hình ảnh con đường phượng vĩ này trên mạng xã hội nên tranh thủ cuối tuần rủ nhóm bạn đến check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

"Hồi đi học, tôi thường cùng bạn bè nhặt hoa phượng rụng ở sân trường, rồi tạo hình con bướm ép vào sách vở, từ từ nó khô lại thành những con bướm rất đẹp. Nhìn con đường này tôi nhớ lại thời học trò vui vẻ với bạn bè, thầy cô quá", chị Châu nói.

Nhiều bạn trẻ check-in con đường phượng vĩ đang "hot" trên mạng xã hội ẢNH: TRÍ TRÂN

Con đường hoa phượng gợi lại nhiều ký ức tuổi học trò ẢNH: TRÍ TRÂN

Người dân sinh sống dọc tỉnh lộ 913 cho biết, hai hàng phượng vĩ này được trồng đã khá lâu. Mỗi dịp hè đến, nhìn màu hoa đỏ rực, nhiều người lại nhớ đến bài hát Phượng hồng của nhạc sĩ Vũ Hoàng, được phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: "Cánh phượng hồng ngẩn ngơ/Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây/Và mùa sau biết có còn gặp lại/ Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...".