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Đời sống Cộng đồng

Con đường sụt lún thành 'bẫy' ở TP.HCM: Chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm

Trần Kha - Vũ Phượng
Đường Phạm Hữu Lầu (xã Nhà Bè, TP.HCM) xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, hư hỏng nguy hiểm sau thi công. Sau phản ánh của người dân và báo chí, chính quyền địa phương đã họp khẩn, yêu cầu sửa chữa đồng bộ toàn tuyến.

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực xã Nhà Bè (TP.HCM) phản ánh tuyến đường Phạm Hữu Lầu đang bị sụt lún sau khi đơn vị thi công đào xới và tái lập mặt đường, gây mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã họp khẩn và yêu cầu khắc phục triệt để.

Sáng 19.6, ghi nhận thực tế tại tuyến đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ hướng về cầu Phước Long, xã Nhà Bè, TP.HCM) cho thấy, tình trạng sụt lún diễn ra trên diện rộng, tạo thành những "cái bẫy" nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đào xới liên tục

Theo quan sát, dọc theo tuyến đường xuất hiện nhiều vệt rãnh sâu kéo dài, mặt đường trũng xuống hẳn so với hiện trạng ban đầu. Tại một số vị trí vừa được dặm vá vào đêm hôm trước, đá cục lổn nhổn nhô hẳn lên trên, xung quanh sình bùn nhão nhẹt tràn ra khắp lối đi. Đáng nói, đây là tuyến giao thông mà phương tiện tải trọng lớn như xe tải, xe bồn... lưu thông dày đặc. Khi công trình thi công xong gặp nền đất còn mềm, cộng với sức ép từ hàng ngàn lượt xe tải nặng đi qua đã khiến mặt đường biến dạng, hình thành các rãnh trơn trượt.

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 1.

Mặt đường Phạm Hữu Lầu hư hỏng, đọng nước

ẢNH: TRẦN KHA

Anh Tuấn (người dân địa phương) bức xúc: "Tuyến đường này cứ đào lên lấp xuống suốt cả năm trời để làm đường điện ngầm. Họ lấp lại nhưng đầm nền không chắc, xe tải mấy chục tấn chạy qua liên tục nên lún thành gờ cao. Mỗi khi mưa xuống, nước ngập sâu tới cả tiếng đồng hồ lấp hết các lối lõm, người lạ đi qua không quen đường là trượt bánh té ngã ngay. Mới đêm qua họ lại đào lên trám vá, giờ sình bùn chảy ra trơn trượt vô cùng".

Để hạn chế tai nạn, anh Tuấn và nhiều người dân phải tự chế các thùng xốp, vật cản đặt trực tiếp dưới lòng đường nhằm cảnh báo người đi xe máy tránh xa khu vực nguy hiểm.

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 2.

Mặt đường sụt lún, hư hỏng

ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hoàng cho biết thêm, tình trạng bất ổn này đã kéo dài từ thời điểm trước tết đến nay. Mỗi khi trời mưa lớn, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, toàn bộ ổ gà và các rãnh lún ngập sâu trong nước, người dân di chuyển chỉ biết "đánh cược" với may rủi.

Ám ảnh vì tai nạn

Do các vệt lún sâu nằm ngay làn đường xe máy, người điều khiển phương tiện khi đi vào khu vực này bị chao đảo mạnh, lạc tay lái. Phần lớn người đi xe máy buộc phải đánh lái ra phía ngoài, di chuyển chen chúc với xe tải lớn.

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 3.

Bùn sình tràn lan trên mặt đường Phạm Hữu Lầu

ẢNH: TRẦN KHA

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 4.

Người dân dùng vật cản để trên đoạn đường bùn sình để cảnh báo cho người tham gia giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 5.

Nhiều vị trí tái lập cẩu thả, đá nhô lên mặt đường

ẢNH: TRẦN KHA

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 6.

Đường sụt lún hư hỏng người chạy xe máy di chuyển ra xa phía ngoài tránh né

ẢNH: TRẦN KHA

Ngồi bên hiên nhà hướng mắt ra dòng xe cộ chao đảo, ông Nguyễn Tấn Hồng (80 tuổi) vẫn chưa hoàn hồn khi kể lại vụ tai nạn mà ông chứng kiến cách đây không lâu. Khoảng 6 - 7 giờ sáng, một nam thanh niên sau ca trực chạy xe máy về vấp phải cái "hố tử thần" ngã rầm xuống đường. Ngay lúc đó, một chiếc taxi chạy tới không xử lý kịp đã cán qua người nạn nhân.

"Cậu nam thanh niên đó bị thương rất nặng, suýt chết, nghe đâu hiện tại vẫn còn phải nằm điều trị tại bệnh viện. Người dân chúng tôi ở đây kiến nghị nhiều lần rồi nhưng đường hư vẫn hoàn hư, nhìn người ta ngã xe liên tục mà xót xa", ông Hồng thở dài.

Chính quyền vào cuộc

Trước những phản ánh của người dân và ghi nhận từ báo chí, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 7.

Thi công mặt đường Phạm Hữu Lầu

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Minh Hiến, Phó chủ tịch UBND xã Nhà Bè cho biết, trước khi báo đài phản ánh, UBND xã Nhà Bè đã có văn bản gửi các đơn vị thi công yêu cầu khắc phục và các đơn vị cũng đã tiến hành sửa chữa. Tuy nhiên, việc khắc phục trước đó vẫn chưa bảo đảm chất lượng kỹ thuật.

"Sau khi nhận được thông tin phản ánh mới từ báo đài, UBND xã Nhà Bè đã tổ chức họp khẩn để tiến hành triển khai khắc phục ngay, nhằm bảo đảm an toàn cho bà con đi lại. Không chỉ yêu cầu khắc phục tại các vị trí hư hỏng nhỏ lẻ, chính quyền địa phương còn đề nghị đơn vị thi công phải triển khai sửa chữa đồng bộ toàn bộ đoạn tuyến bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn giao thông suốt quá trình thi công", ông Hiến khẳng định.

Về phía đơn vị thi công, việc tiến trình sửa chữa được bắt đầu ngay từ ngày 19.6 và hoàn thành dứt điểm trong vòng 2 ngày.

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 8.

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Đường Phạm Hữu Lầu sụt lún thành "bẫy", chính quyền họp khẩn khắc phục - Ảnh 10.

Mặt đường Phạm Hữu Lầu sau khi được sửa chữa và người dân đi lại thuận tiện hơn

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Theo phương án kỹ thuật được phê duyệt, chiều dài đoạn tuyến thi công sửa chữa kéo dài từ đầu đường Phạm Hữu Lầu cho đến trạm trung gian, khoảng 650 m. Mặc dù chiều rộng phần đào xới thực tế chỉ khoảng 1,3 m, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối và trả lại mặt đường bằng phẳng, đơn vị thi công quyết định cào bóc rộng hơn 4 m và tiến hành thảm nhựa lại đồng bộ.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như tránh gây ùn tắc giao thông, toàn bộ công tác cào bóc và thảm nhựa được thực hiện vào ban đêm, bắt đầu từ khoảng 22 giờ. Đồng thời, đơn vị thi công đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và bố trí lực lượng hỗ trợ trực chiến để xử lý kịp thời nếu có sự cố ùn ứ xảy ra.

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