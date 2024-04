Con đường thắt cổ chai

Tuyến đường tránh TP.Vinh dài 25,8 km do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2005, theo hình thức BOT. Đường có mặt cắt ngang 12 m, mặt đường rải nhựa rộng 11 m (2 làn xe). Do tuyến QL1A đi qua TP.Vinh đã thành đường nội thị, cấm xe tải trọng lớn và xe khách nên nhiều năm qua, tuyến đường tránh này đã trở thành huyết mạch chính của QL1A. Trong khi đó, QL1A chạy trong nội thị TP.Vinh chỉ còn là cái tên QL1A trên lý thuyết.



Sau gần 20 năm khai thác, QL1A đã được mở rộng thành 4 làn xe, nhưng tuyến tránh TP.Vinh vẫn chỉ có 2 làn xe, như cái nút cổ chai. Xe cộ khi đi từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại với đường 4 làn xe, khi đến tuyến đường tránh này, đường bị bó hẹp lại, trong khi phương tiện lưu thông gần như không giảm, thậm chí tăng lên do xe của người dân địa phương tham gia lưu thông…

Thực tế, những năm qua, tuyến đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, trở thành nỗi ám ảnh của tài xế và người dân địa phương. Năm 2018, Sở GTVT Nghệ An có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về tuyến đường này, cho rằng ngoài yếu tố chủ quan, ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì những tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng trên tuyến là những nguyên nhân đã gây nên các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sở này đã đề xuất UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tổng cục Đường bộ VN đầu tư mở rộng mặt đường, đặt dải phân cách giữa để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, trả lời báo chí thời điểm đó, một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN cho rằng do cao tốc Bắc - Nam sẽ chạy song song gần tuyến đường này nên sẽ không mở rộng tuyến đường này lên 4 làn xe.

Đoạn QL1A qua TP.Vinh đã thành đường nội thị; trên nguyên tắc, đường tránh thay thế phải tương xứng để đảm bảo thuận lợi và an toàn cho người và xe cộ tham gia giao thông. Nhưng với hạ tầng như thế, để tránh được tai nạn trên tuyến đường này là điều khó.