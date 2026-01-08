Con gái bầu show Phương Tường ra sao sau thời gian bán vé số, chạy bàn?

Con gái bầu show Phương Tường từng tủi thân vì nhớ nghề

Thời gian gần đây, tên tuổi của ca sĩ Vũ Trâm Anh bắt đầu nhận được sự quan tâm của mọi người sau hơn 10 năm vắng bóng. Cô không ngại chia sẻ về cuộc sống vất vả của mình sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Vũ Trâm Anh (con gái bầu show Phương Tường) từng làm phục vụ để có tiền nuôi con Ảnh: Chụp màn hình

"Trong thời gian sống lặng lẽ bán vé số, làm nhân viên phục vụ thì fan ruột của Trâm Anh cũng không nhận ra mình nếu gặp ngoài đường. Vì hình tượng các bạn ấy nhớ là một cô gái xinh đẹp, dáng người thon gọn và có nụ cười sáng ngời. Còn bây giờ, các bạn gặp mình thấy quen quen thôi chứ không nghĩ đó là Vũ Trâm Anh, mình cũng buồn lắm chứ nhưng rồi cũng chấp nhận. Vì trong mười mấy năm qua mình sống ẩn dật, gương mặt đã héo mòn, thân hình lên cân và ánh mắt khắc khổ hơn", Vũ Trâm Anh trải lòng.

Ngoài ra, giọng ca Lắc đầu thẳng thắn tiết lộ bản thân vỡ nợ vì đầu tư tiền ảo. Nữ ca sĩ 8X thừa nhận mình đã phải trả giá cho sự tham lam và đó chính là một bài học lớn trong đời.

Vũ Trâm Anh trở lại trình diễn ở một số sân khấu nhỏ Ảnh: FBNV

Nhớ lại thời hoàng kim, Vũ Trâm Anh bộc bạch vì mình là con gái của bầu show Phương Tường nên được ba ưu ái cho trình diễn ở nhiều show. Tuy nhiên việc gặp biến cố trong sự nghiệp khiến cô mất đi tất cả dù từng có bệ phóng tốt.

Vũ Trâm Anh nói: "Tôi từng rất buồn khi nghe người ta nói mình hết thời, nhưng thời gian cứ trôi qua và tôi dần chấp nhận. Dù vậy, Trâm Anh luôn nhớ sân khấu nhưng đâu phải muốn lên hát là được. Khoảng thời gian sinh em bé xong, Trâm Anh lên 20 kg nên ngoại hình không được đẹp và cảm thấy tự ti. Có những đêm nhớ nghề đến mất ngủ, tinh thần xuống dốc, tóc rụng mà mình không để ý. Nhưng mình không thể sống mãi trong quá khứ và phải chấp nhận mình đã thất bại".

Được sự ủng hộ và giúp đỡ từ khán giả, Vũ Trâm Anh dần lấy lại tự tin Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Vũ Trâm Anh được một người bạn giúp đỡ quay clip, chia sẻ về cuộc sống nên bắt đầu được các bầu show mời đi diễn ở các hội chợ. Cô cho biết mình rất xúc động khi vẫn được khán giả đón nhận dù không còn xinh đẹp như xưa. Con gái của bầu show Phương Tường phải đi xin lại những beat nhạc cũ để có thể biểu diễn trở lại. Bên cạnh việc đi diễn, cô còn làm clip để quảng cáo sản phẩm nhằm có thêm thu nhập.

Ca sĩ Vũ Trâm Anh sinh năm 1982, từng có gần 20 năm đi hát, nổi tiếng ở các sân khấu ca nhạc miền Tây. Cô là con gái của bầu show Phương Tường. Thời đỉnh cao, Vũ Trâm Anh được biết đến với những ca khúc như: Yêu chàng đẹp trai, Lắc đầu, Đừng để người ta buồn...