Con gái Brad Pitt chính thức bỏ họ bố sau nhiều năm gia đình căng thẳng

Phán quyết của tòa án mà Page Six có được cho thấy một thẩm phán đã ký đồng ý sự thay đổi này vào sáng 19.8. Tên của cô đã được đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie, chính thức xóa bỏ họ của bố - Brad Pitt.

Shiloh đã dùng tiền của mình để trả tiền thuê luật sư đại diện cho cô PAGE SIX

Người đại diện của Shiloh và Angelina Jolie không trả lời hay bình luận vụ việc.

Nhiều người phát hiện rằng Shiloh đã dùng tiền của mình để trả tiền thuê luật sư đại diện cho cô.

"Shiloh thuê luật sư riêng và tự trả tiền, vì vậy Angelina không biết và không thể lên tiếng", một người trong cuộc chia sẻ với kênh Entertainment Tonight.

Một phần của quá trình pháp lý quy định để đổi tên tại tiểu bang California là công bố đơn thỉnh cầu trên báo. Do đó Shiloh đăng một quảng cáo có nội dung này trên tờ Los Angeles Times, phát hành vào các ngày 17.6, 24.6, 1.7 và 8.7, các tài liệu của tòa án mà Page Six có được cho biết.

Shiloh đổi sang họ mẹ PAGE SIX

Phiên điều trần về việc đổi tên của Shiloh ban đầu được lên lịch diễn ra vào tháng 7.2024 nhưng phải hoãn lại vì tòa án chưa hoàn tất việc kiểm tra lý lịch cần thiết đúng hạn.

"Điều này là bình thường. Mọi người yêu cầu đổi tên đều cần phải được thư ký tòa án tiến hành kiểm tra lý lịch nên phiên điều trần của Shiloh được hoãn lại sang một ngày khác", luật sư của Shiloh - Peter Levine - nói với Page Six.

Shiloh đã gia nhập nhóm anh chị em của mình, những người công khai xa lánh ngôi sao của phim Once Upon A Time in Hollywood.

Các con của cặp đôi nổi tiếng đã ly hôn hiện sống với mẹ PAGE SIX

Đầu năm nay, con gái của Angelina Jolie (49 tuổi) và Brad Pitt (60 tuổi) là Vivienne được nhắc đến với vai Vivienne Jolie trong vở nhạc kịch The Outsiders.

Cô con gái lớn nhất của cặp đôi đã ly hôn - Zahara trở thành tâm điểm chú ý khi cô tự hào hét to tên của mình trong buổi lễ kết nạp vào hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha vào tháng 11.2023. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, con gái nuôi của Angelina Jolie và Brad Pitt hào hứng bước ra từ đám đông nữ sinh để giới thiệu bản thân. Cô hô to: "Tên tôi là Zahara Marley Jolie, đến từ Golden State trong thành phố đầy thiên thần Los Angeles, California… Tôi đứng thứ 7 trong hàng này".