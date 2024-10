Con gái Clint Eastwood bị bắt vì đánh bạn trai

Nữ diễn viên 31 tuổi - được biết đến nhiều khi là con gái của ngôi sao Hollywood Clint Eastwood - bị bắt giữ vì tội hành hung bạn trai khi họ đang lái xe qua Beverly Hills (California, Mỹ), nguồn tin cảnh sát nói với TMZ.

Con gái Clint Eastwood là Francesca Eastwood đã bị bắt vì tội bạo lực gia đình ẢNH: PAGE SIX

Bạn trai của Francesca đã gọi cảnh sát khi cô đang ở trong xe sau cuộc cãi vã giữa họ trở nên mất kiểm soát và gây ra bạo lực. Cảnh sát yêu cầu anh ta lái xe đến Sở Cảnh sát Beverly Hills.

Các nguồn tin cho biết khi cặp đôi này đến đồn, cảnh sát nói chuyện với từng bên nhưng nhận thấy những vết thương rõ ràng trên thân thể người đàn ông. Phát hiện này dẫn đến việc bắt giữ Francesca ngay lập tức. Tuy nhiên, Francesca nộp khoản tiền bảo lãnh 50.000 USD và được cảnh sát thả.

Lần cuối cùng cô được biết đến là khi đang hẹn hò với Alexander Wraith ẢNH: PAGE SIX

Danh tính bạn trai của Francesca vẫn chưa được tiết lộ. Lần cuối cùng cô được biết đến là khi đang hẹn hò với Alexander Wraith.

Page Six đã liên hệ với Sở Cảnh sát Beverly Hills nhưng chưa nhận được phản hồi.

Francesca công khai mối quan hệ của mình với Wraith (từng xuất hiện trong phim truyền hình Orange is the New Black và Hawaii Five-0) khi họ sải bước trên thảm đỏ cho buổi ra mắt phim The Fury of the Fist and the Golden Fleece vào tháng 5.2018.

Vào thời điểm đó, cặp đôi đang mong đợi đứa con đầu lòng và Francesca lần đầu tiên khoe bụng bầu tại Lễ trao giải Truyền thông Môi trường cùng tháng. Họ chào đón cậu con trai Titan Wraith Eastwood vào tháng 9 năm đó.

Francesca và con trai Titan Wraith Eastwood ẢNH: PAGE SIX

Nữ diễn viên phim Running on Empty và Alexander Wraith giữ kín mối quan hệ của họ, mặc dù cô đã chia sẻ một số bức ảnh chụp tại buổi ra mắt phim Dead Sea vào tháng 7.2018 để ủng hộ bạn trai đóng một vai trong bộ phim kinh dị này.

"Thật tự hào về Alexander Wraith trong bộ phim mới Dead Sea của anh ấy. Nó tuyệt lắm", Francesca viết trong chú thích bài đăng của mình.

Alexander cũng có một cậu con trai với người vợ cũ Lili Gaildraud, người mà anh đã chung sống trong 8 năm. Theo tờ Blast, nam diễn viên đệ đơn ly hôn khi đang hẹn hò với Francesca nhưng ghi năm ly thân là 2015.

Francesca Eastwood sinh ra tại California, mẹ là nữ diễn viên Frances Fisher và cha là nam diễn viên kiêm đạo diễn Clint Eastwood. Cô có 7 anh chị em cùng cha khác mẹ: Laurie Murray, Kimber Tunis, Alison Eastwood, Kathryn Reeves, Morgan Eastwood, Kyle và Scott Eastwood. Francesca được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong những bộ phim như Jersey Boys (2014), Final Girl (2015), Outlaws and Angels (2016), The Vault (2017) và Old (2021).