Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung về Việt Nam

Ngày 8.8, Diễm Phạm - quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng người thân đón bốn mẹ con Wendy Phạm trở về. Ngay khi tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Wendy Phạm trở về nhà, thăm ông nội, ghé quán chay của mẹ thuở đương thời. Con út của Wendy Phạm mới 1 tuổi, cô hướng dẫn con cách thắp hương cho bà ngoại.

Bốn năm kể từ ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung rời cõi tạm, dịch bệnh khó khăn nhưng quán chay vẫn duy trì hoạt động để có nguồn kinh phí nuôi các con ăn học và thực hiện những hoạt động thiện nguyện của cố nghệ sĩ. Người hâm mộ, đồng nghiệp không quản ngại đường xa tìm tới thưởng thức và ủng hộ.

Gia đình Wendy Phạm đến đảo Từ Tôn, nơi thờ mẹ Phi Nhung tại Nha Trang ẢNH: NVCC

'Phi Nhung không cho bất cứ ai gọi con nuôi, gọi là con của mẹ Nhung thôi'

Hiện tại căn nhà của giọng ca Bông điên điển ở TP.HCM có 5 người con nuôi của cố nghệ sĩ đang sinh sống tại đây. Theo người quản lý, thuở sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung không cho bất cứ ai gọi các con của cô là con nuôi, "gọi là con của mẹ Nhung thôi".

"Đó là điều tôi khâm phục ở chị Nhung, chị chú ý từ những điều nhỏ nhất. Bé Thành, thiên thần nhỏ đến với gia đình Phi Nhung sau khi nữ nghệ sĩ mất vài tháng, nay đã đi học", Diễm Phạm nhớ lại.

Bốn năm qua, bao người đến rồi đi, Diễm Phạm - người từng bị cộng đồng mạng chỉ trích bởi những lời lẽ cay đắng nhất - lựa chọn ở lại để tiếp tục giấc mơ còn dang dở của cố nghệ sĩ. Cô thay mẹ Nhung dạy các con sống tự lập, không dựa dẫm vào tình thương của khán giả. "Cũng phải quen dần thôi. Người sống vẫn phải bước tiếp, phải giữ niềm hãnh diện của chị Nhung", nữ quản lý trải lòng.

Quản lý Diễm Phạm bên cố nghệ sĩ Phi Nhung và Wendy Phạm ẢNH: FBNV

Wendy Phạm biết ơn và trân trọng tình yêu của khán giả dành cho mẹ

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng con gái Phi Nhung nói tiếng Việt rất trôi chảy và mạch lạc. Cô cho biết thuở sinh thời, ở nhà mẹ luôn nói tiếng Việt và dạy cô tiếng Việt. Cố nghệ sĩ luôn nhắc nhở con gái về nguồn cội. "Năm 2022, tôi từng về Việt Nam. Tôi nghĩ như vẫn còn đâu đây, tiếng mẹ nói cười, hình ảnh của mẹ", Wendy Phạm chia sẻ.

Người quản lý cho biết thêm, Wendy viết chưa tốt nhưng nói tiếng Việt rất sõi. Từ ngày mẹ mất, Wendy nói và học tiếng Việt nhiều hơn, cô tiến bộ từng ngày và vẫn không ngừng học. "Wendy luôn biết ơn và trân trọng tình yêu của khán giả dành cho mẹ", Diễm Phạm nói.

Wendy Phạm sinh năm 1992, là con gái ruột duy nhất của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Từ nhỏ, giọng ca Bông điên điển giấu kín thông tin về con gái, mong con có cuộc sống bình yên ẢNH: FBNV

Hiện tại, gia đình Wendy Phạm đang ở Nha Trang. Cô và các con đã đi tới chùa Từ Tôn, nơi thờ mẹ Phi Nhung tại thành phố biển này. Gia đình con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung sẽ ở Việt Nam trong khoảng 2 tuần trước khi quay trở về Mỹ.