Giải trí Đời nghệ sĩ

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung về Việt Nam

Nguyễn Trà
Nguyễn Trà
11/08/2025 20:37 GMT+7

Wendy Phạm - con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung - cùng ba con nhỏ về Việt Nam thăm ông nội hôm 8.8 vừa qua.

Ngày 8.8, Diễm Phạm - quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng người thân đón bốn mẹ con Wendy Phạm trở về. Ngay khi tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Wendy Phạm trở về nhà, thăm ông nội, ghé quán chay của mẹ thuở đương thời. Con út của Wendy Phạm mới 1 tuổi, cô hướng dẫn con cách thắp hương cho bà ngoại.

Bốn năm kể từ ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung rời cõi tạm, dịch bệnh khó khăn nhưng quán chay vẫn duy trì hoạt động để có nguồn kinh phí nuôi các con ăn học và thực hiện những hoạt động thiện nguyện của cố nghệ sĩ. Người hâm mộ, đồng nghiệp không quản ngại đường xa tìm tới thưởng thức và ủng hộ.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung về Việt Nam - Ảnh 1.

Gia đình Wendy Phạm đến đảo Từ Tôn, nơi thờ mẹ Phi Nhung tại Nha Trang

ẢNH: NVCC

'Phi Nhung không cho bất cứ ai gọi con nuôi, gọi là con của mẹ Nhung thôi'

Hiện tại căn nhà của giọng ca Bông điên điển ở TP.HCM có 5 người con nuôi của cố nghệ sĩ đang sinh sống tại đây. Theo người quản lý, thuở sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung không cho bất cứ ai gọi các con của cô là con nuôi, "gọi là con của mẹ Nhung thôi".

"Đó là điều tôi khâm phục ở chị Nhung, chị chú ý từ những điều nhỏ nhất. Bé Thành, thiên thần nhỏ đến với gia đình Phi Nhung sau khi nữ nghệ sĩ mất vài tháng, nay đã đi học", Diễm Phạm nhớ lại.

Bốn năm qua, bao người đến rồi đi, Diễm Phạm - người từng bị cộng đồng mạng chỉ trích bởi những lời lẽ cay đắng nhất - lựa chọn ở lại để tiếp tục giấc mơ còn dang dở của cố nghệ sĩ. Cô thay mẹ Nhung dạy các con sống tự lập, không dựa dẫm vào tình thương của khán giả. "Cũng phải quen dần thôi. Người sống vẫn phải bước tiếp, phải giữ niềm hãnh diện của chị Nhung", nữ quản lý trải lòng.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung về Việt Nam - Ảnh 2.

Quản lý Diễm Phạm bên cố nghệ sĩ Phi Nhung và Wendy Phạm

ẢNH: FBNV

Wendy Phạm biết ơn và trân trọng tình yêu của khán giả dành cho mẹ

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng con gái Phi Nhung nói tiếng Việt rất trôi chảy và mạch lạc. Cô cho biết thuở sinh thời, ở nhà mẹ luôn nói tiếng Việt và dạy cô tiếng Việt. Cố nghệ sĩ luôn nhắc nhở con gái về nguồn cội. "Năm 2022, tôi từng về Việt Nam. Tôi nghĩ như vẫn còn đâu đây, tiếng mẹ nói cười, hình ảnh của mẹ", Wendy Phạm chia sẻ.

Người quản lý cho biết thêm, Wendy viết chưa tốt nhưng nói tiếng Việt rất sõi. Từ ngày mẹ mất, Wendy nói và học tiếng Việt nhiều hơn, cô tiến bộ từng ngày và vẫn không ngừng học. "Wendy luôn biết ơn và trân trọng tình yêu của khán giả dành cho mẹ", Diễm Phạm nói.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung về Việt Nam - Ảnh 3.

Wendy Phạm sinh năm 1992, là con gái ruột duy nhất của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Từ nhỏ, giọng ca Bông điên điển giấu kín thông tin về con gái, mong con có cuộc sống bình yên

ẢNH: FBNV

Hiện tại, gia đình Wendy Phạm đang ở Nha Trang. Cô và các con đã đi tới chùa Từ Tôn, nơi thờ mẹ Phi Nhung tại thành phố biển này. Gia đình con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung sẽ ở Việt Nam trong khoảng 2 tuần trước khi quay trở về Mỹ.

Năm 2021, cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời vì dịch Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, vào tháng 7.2021, cô dự tính về Mỹ đoàn tụ với con gái, nhưng cuối cùng cố nghệ sĩ chọn ở lại TP.HCM vì: "Thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

Cố nghệ sĩ Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người hâm mộ. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng về hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời...

