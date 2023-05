Con gái của Paul Walker - Meadow Walker - xuất hiện trong bom tấn 'Fast X'

Meadow Walker chia sẻ một bức ảnh hậu trường trên Instagram hé lộ sự xuất hiện của cô trong bom tấn của hãng Universal, diễn ra trên một chiếc máy bay. Fast X dự kiến sẽ ra mắt thế giới tại Rome (Ý) vào ngày 12.5.

Meadow Walker Thornton-Allan, con gái của ngôi sao quá cố Paul Walker VARIETY

"Phần đầu tiên của Fast and Furious được phát hành khi tôi mới một tuổi!", Meadow Walker chú thích cho bài đăng. "Tôi lớn lên trên phim trường khi xem cha tôi, các cô chú: Vin, Jordana, Michelle, Chris và nhiều người khác trên máy quay. Nhờ bố, tôi được sinh ra trong một gia đình nhanh nhẹn. Tôi không thể tin rằng giờ đây tôi cũng được đóng phim cùng những người đã ở bên tôi từ nhỏ để chứng kiến tôi trưởng thành". Cô viết tiếp.

Meadow Walker cảm ơn đạo diễn Fast X - Louis Leterrier - vì "lòng tốt, sự kiên nhẫn và hỗ trợ của chú ấy. Cảm giác như bạn đã là một phần của gia đình kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Tôi rất vui vì đó mới chỉ là khởi đầu". Leterrier cũng được chọn để đạo diễn phần phim Fast and Furious thứ 11 sắp tới.

Trailer phim Fast X

"Tôi thật may mắn khi có thể tôn vinh di sản của cha tôi và chia sẻ điều này với ông mãi mãi", Meadow nói thêm.

Paul Walker qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 2013 khi mới 40 tuổi. Trong 10 năm kể từ khi qua đời, loạt phim Fast and Furious tiếp tục vinh danh cả nam diễn viên và nhân vật Brian O'Conner do anh đóng - một cảnh sát chìm trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

Furious 7 đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng trên màn bạc của Paul Walker trong loạt phim này và Caleb và Cody đã đứng ra hoàn thành những cảnh còn lại của anh.

Sau đó, Brian vẫn được nhắc đến trong các phần tiếp theo của loạt phim: Fate of the Furious (2017) và F9: The Fast Saga (2021). Trong bộ phim mới nhất, nhân vật này xuất hiện trở lại qua những đoạn hồi tưởng về Fast Five (2011), khiến cho sự xuất hiện của Meadow trở nên cảm động hơn.

Vin Diesel và Daniela Melchior trong bom tấn Fast X IMDb

Meadow Walker là sự bổ sung mới nhất cho dàn diễn viên cực lớn của phim, với nhà sản xuất kiêm ngôi sao Vin Diesel cùng các diễn viên của loạt phim như Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster và Sung Kang. Dàn diễn viên bổ sung bao gồm hàng loạt ngôi sao: John Cena, Jason Statham, Scott Eastwood, Michael Rooker, Helen Mirren và Charlize Theron. Leo Abelo Perry đóng vai cậu bé Brian, con trai của Dominic Toretto, người được đặt tên để vinh danh nhân vật của Walker.

Jason Momoa dẫn đầu nhóm nhân vật mới, đóng vai kẻ thù mới nhất Dante Reyes hung ác. Những diễn viên mới tham gia phần phim có Brie Larson, Daniela Melchior, Alan Ritchson và Rita Moreno (đóng vai bà của Torettos).

Fast X ra rạp toàn cầu vào ngày 19.5 tới.