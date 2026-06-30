Con gái cựu tổng thống đắc cử Tổng thống Peru

The Guardian ngày 30.6 dẫn kết quả kiểm phiếu cho biết bà Fujimori đã vượt qua ứng viên cánh tả Roberto Sanchez với khoảng cách sít sao. Nữ ứng viên chiến thắng với chênh lệch chưa đến 50.000 phiếu trong tổng số hơn 18 triệu phiếu bầu ở vòng 2 diễn ra hôm 7.6.

Cơ quan bầu cử quốc gia Peru dự kiến sẽ chính thức công bố người chiến thắng vào ngày 3.7 tới. Viết trên mạng xã hội X, nữ chính trị gia 51 tuổi cam kết đưa đất nước bước vào "con đường của trật tự và hy vọng". Đây là lần thứ 4 bà Fujimori tranh cử tổng thống, sau 3 lần liên tiếp thất bại vào các năm 2011, 2016 và 2021.

Bà Keiko Fujimori phát biểu trước báo giới tại Peru ngày 24.6 ẢNH: REUTERS

Bà Keiko Fujimori là phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng thông qua bầu cử tại Peru. Trước đó, nữ tổng thống đầu tiên của nước này là bà Dina Boluarte. Tuy nhiên, bà không được dân bầu, mà đã thay thế cựu Tổng thống Pedro Castillo vào cuối năm 2022, sau khi ông Castillo bị phế truất và bà Boluarte đang là phó tổng thống vào thời điểm đó.

Cuộc bầu cử lần này xoay quanh vấn đề tội phạm gia tăng và tình trạng bất ổn chính trị. Peru phải thay tới 8 đời tổng thống chỉ trong vòng một thập niên qua. Trước tình trạng các băng nhóm bạo lực hoành hành, bà Fujimori cam kết áp dụng chính sách "bàn tay sắt", tương tự phong cách lãnh đạo của cha bà là cố Tổng thống Alberto Fujimori.

Về phần ông Sanchez, ứng cử viên này hiện chưa bình luận về kết quả. Tuy nhiên, trước đó ông từng nói rằng sẽ không công nhận chính phủ của đối thủ, viện dẫn các cáo buộc về sai phạm hành chính trong quá trình kiểm các phiếu bầu ở nước ngoài.

Chiến thắng của bà Fujimori nêu bật việc các chính khách mang lập trường bảo thủ liên tiếp giành chiến thắng tại khu vực Mỹ Latinh trong những năm qua. Gần đây nhất, ông Abelardo de la Espriella, một doanh nhân mang tư tưởng cánh hữu đã đánh bại đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Colombia.