Con gái Gwyneth Paltrow lộ hành vi thô lỗ sau dạ hội quý tộc

Apple, con gái của Gwyneth Paltrow và Chris Martin đối mặt với những lời chỉ trích sau khi video ghi lại buổi dạ hội ra mắt giới thượng lưu của cô lan truyền trên mạng xã hội.

Gwyneth Paltrow và con gái Apple 20 tuổi vừa có màn ra mắt giới quý tộc ở Paris. Chồng cũ của ngôi sao cũng có mặt cùng với con trai và mẹ cô ẢNH: INSTAGRAM NV

Tại bữa tiệc danh giá Le Bal des Débutantes tổ chức tại khách sạn Shangri-La có giá 1.000 USD/đêm, Apple trông lộng lẫy trong chiếc váy nhiều tầng màu xanh da trời của thương hiệu Valentino. Tuy nhiên video xuất hiện sau đó cho thấy hành vi không lịch sự của cô đối với một cô gái trẻ khác trong phần chụp ảnh.

Trong khi cô gái trẻ mặc váy đen đang tạo dáng chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia, Apple bước vào khung hình từ phía sau và tạo dáng chuyên nghiệp với hai tay chống hông, đẩy cô gái kia ra khỏi trung tâm khung ảnh. Thiếu nữ mặc váy đen cười ngượng ngùng khi bị con gái Gwyneth Paltrow cắt ngang lượt chụp ảnh của mình.

Vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy của Apple (phải) và cảnh ngượng ngùng của thiếu nữ trẻ bị cô "chiếm chỗ" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO, MAISONVALENTION

Sau khi được chia sẻ lên TikTok, nhiều bình luận cho rằng Appe đã hành xử kém lịch sự. Một người viết: "Cô ấy thật đáng ghét và không có quyền làm như vậy". "Trời ơi tại sao Apple lại làm thế? Hãy để cô gái kia có một khoảnh khắc tỏa sáng", người khác bình luận. Trong khi đó một bình luận ghi: "Gửi Regina George" ám chỉ nhân vật cô gái xấu tính trong loạt phim Mean Girls nổi tiếng.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hai cô gái trẻ là bạn bè và Apple chỉ đang trêu chọc cô gái mặc váy đen. Trước đây, người mẹ nổi tiếng của thiếu nữ 20 tuổi từng ca ngợi cảm giác được hưởng "đặc quyền" của con gái. Cô giải thích rằng điều đó giúp cô bé phá vỡ sự bất bình đẳng giới.

Le Bal des Débutantes là một buổi tiệc gây quỹ từ thiện giới hạn khách mời. Những người tham dự bao gồm hoàng gia châu Âu và con gái của những người nổi tiếng hạng A. Mỗi cô gái ở độ tuổi từ 16 - 22 được ghép đôi với một khách mời nam xuất thân từ một gia đình danh giá.

Tại buổi tiệc năm nay, ngoài Apple, còn có con gái của diễn viên phim And Just Like That Nicole Ari Parker là Sophie, cũng tham dự. Trước đây nhiều cái tên nổi tiếng cũng lần đầu ra mắt tại sự kiện tương tự, bao gồm Margaret Qualley, Lilly Collins, Ava Phillippe...