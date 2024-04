Con gái Kim Kardashian để lộ những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của mẹ

Dù bị con gái ruột "bóc mẽ" những khoảnh khắc chưa trang điểm kỹ lưỡng và không có góc chụp đẹp nhất nhưng nhan sắc của Kim Kardashian ở tuổi 44 vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và ao ước.

North West đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để chia sẻ những bức ảnh chụp được từ chuyến nghỉ dưỡng mới nhất cùng bạn bè và gia đình. Nổi bật trong số đó là các tấm ảnh cô bé 11 tuổi chụp selfie một mình và tạo dáng nhí nhảnh với những người anh chị em họ khác trong gia tộc Kardashian.

Xen kẽ là hình ảnh ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ - Kim Kardashian được chụp một cách ngẫu nhiên. Điều này gây ra phản ứng thích thú cho người hâm mộ bởi công chúng hiếm khi được theo dõi những bức ảnh mộc mạc, chưa qua photoshop của người sáng lập thương hiệu Skims.

Là ngôi sao lắm chiêu nhất Hollywood nên mọi động thái của Kim Kardashian cũng dễ dàng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Khán giả tò mò đằng sau gương mặt được trang điểm kỹ càng ấy thì nhan sắc thật sự của mỹ nhân nóng bỏng này sẽ như thế nào THESUN

Và mọi thắc mắc này đã được cô con gái cưng của Kim vô tình tiết lộ cho công chúng biết. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi "lột bỏ" hiệu ứng chụp ảnh và lớp make up dày thì vẻ ngoài của mỹ nhân "siêu vòng 3" lại trông trẻ trung và gần gũi hơn hẳn. Dù vẫn rạng rỡ, nóng bỏng nhưng nếp nhăn, quầng thâm mắt và lượng mỡ thừa được nhìn thấy rõ trên gương mặt và cơ thể của bà mẹ 4 con THESUN

North West, sinh năm 2013, là con cả của Kim Kardashian và rapper Kanye West. Cặp đôi ngôi sao đều là tỉ phú USD giàu có và nổi tiếng trong showbiz Mỹ. Dù đã chia tay nhau vào năm 2021 nhưng cả 2 đều dành sự quan tâm rất lớn cho ái nữ đầu lòng THESUN

Hồi sinh nhật 9 tuổi, North West được mẹ sử dụng phi cơ riêng để đưa cô bé cùng các bạn tới một trang trại ở bang Wyoming (Mỹ). Nhóm trẻ cùng tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày với nhiều hoạt động ngoài trời được lên kế hoạch chi tiết. Sự kiện này từng bị phóng viên truyền hình Jenna Bush Hager - con gái của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush lên tiếng chỉ trích vì quá xa hoa, không phù hợp với độ tuổi của North West THESUN

Dù không phải là một ca sĩ, diễn viên hay người mẫu chuyên nghiệp; cũng như không có một vai trò rõ ràng nào trong làng giải trí nhưng Kim Kardashian vẫn là ngôi sao hạng A của Hollywood được cả thế giới săn đón.

Mọi động thái về cô luôn trở thành tâm điểm được bàn tán trên toàn cầu. Từ vai trò là stylist trợ lý cho "nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton, sau một hành trình dài, Kim giờ đây là nữ tỉ phú USD khi xây dựng cho mình một đế chế vững mạnh với các thương hiệu thời trang và làm đẹp nổi tiếng trên khắp thế giới.

Kim tiến vào showbiz với "sự cố băng sex" gây chấn động vào năm 2007, sau đó là chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, nơi giúp đại gia đình Kardashians cùng nhau nổi tiếng.



Tận dụng sức nóng tên tuổi, năm 2019, người đẹp 8X sáng lập hãng thời trang Skims, sau đó ra mắt thương hiệu chăm sóc da SKKN vào năm 2022. Từ khi kinh doanh, Kim nhanh chóng thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Theo Forbes, cô hiện sở hữu khối tài sản lên tới 1,7 tỉ USD. Bà mẹ 4 con còn đang sở hữu 1 máy bay riêng trị giá 150 triệu USD cùng nhiều xe ô tô hạng sang.