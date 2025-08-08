Con gái Mạnh Trường tiết lộ kỷ niệm lên truyền hình

Con gái Mạnh Trường chia sẻ về chương trình Bố ơi mình đi đâu thế Ảnh: Chụp màn hình

Ký ức VTV lên sóng với những câu chuyện xoay quanh hành trình thực hiện Bố ơi mình đi đâu thế. Là những người chơi trong những mùa phát sóng đầu tiên, Mạnh Trường và con gái đã có chia sẻ về những kỷ niệm gắn với show thực tế này cách đây 10 năm.

Con gái Mạnh Trường kể kỷ niệm lên truyền hình cách đây 10 năm

So với hình ảnh lúc tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, con gái Mạnh Trường có màn lột xác ấn tượng sau 10 năm. Phương Linh của hiện tại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, được nhiều người ưu ái gọi là “hoa hậu tương lai”. Chia sẻ về hành trình tham gia Bố ơi mình đi đâu thế, cô chia sẻ: “Qua chương trình, con được gắn kết với bố hơn và được trải nghiệm quãng thời gian đi chơi với bố lâu như thế”.

Trong khi đó, diễn viên Mạnh Trường cũng dành những lời “có cánh” khi nói về trải nghiệm của mình tại Bố ơi mình đi đâu thế. Sao phim Hương vị tình thân chia sẻ: “Khi xem mọi người sẽ thấy chương trình ngoài tính giải trí thì tất cả các hành trình đều mang một thông điệp, ý nghĩa quan trọng. Xuyên suốt quãng thời gian đó, ê kíp dường như không có ngày nghỉ vì phải chuẩn bị từ tiền kỳ cho đến hậu kỳ. Nếu người không có đam mê thì chắc sẽ bỏ cuộc ngay”.

Con trai NSND Trần Lực xuất hiện với ngoại hình cao lớn sau 10 năm tham gia Bố ơi mình đi đâu thế Ảnh: Chụp màn hình

Không riêng gì bố con diễn viên Mạnh Trường, NSND Trần Lực cũng ôn lại kỷ niệm trong những ngày đầu ghi hình. Ông cho hay: “Đó là một chương trình thực tế đúng nghĩa. Bởi vì đến bất kỳ địa điểm nào, khi giao nhiệm vụ xong là không thấy đạo diễn, biên tập đâu. Thế là chúng tôi phải tự làm. Ban đầu là sự e dè, giữ gìn nhưng sau đó chúng tôi quên cả máy quay, cứ thế mà làm”.

Trần Tú - con trai của NSND Trần Lực chia sẻ: “Với những đứa trẻ nghịch ngợm như bọn con mà các chú phải cầm máy quay và cô biên tập cũng phải chạy theo. Con thấy rất thương và cũng thấy có lỗi vì mình đã chạy nhảy quá nhiều. Đến bây giờ, con thấy cảm kích và nhớ mọi người”.

Chia sẻ về hành trình thực hiện Bố ơi mình đi đâu thế, biên tập Lại Phương Thảo cho biết trước đây, chương trình thực tế làm về trẻ nhỏ ở Việt Nam khá hiếm. Sau khi gặp gỡ chuyên gia Hàn Quốc, ê kíp quyết định ngồi lại, tính toán về mặt nhân sự nhằm đảm bảo cho việc ghi hình. “Thậm chí chúng tôi còn đưa ra một phương án lớn hơn những gì chuyên gia Hàn Quốc có thể hình dung được, đến mức họ bất ngờ và nói rằng: Sao các bạn chịu chơi như thế”, biên tập kể lại.