Con gái Mỹ Linh quyến rũ, trưởng thành trong MV mới

Tỏa sáng từ cuộc thi The Heroes 2021, Mỹ Anh được đánh giá là một trong những ca sĩ gen Z nổi trội nhất của thị trường nhạc Việt ở thời điểm hiện tại. Cô đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ toàn năng, vừa có thể sáng tác, ca hát, chơi nhạc cụ và thể hiện vũ đạo điêu luyện. Mới đây, Mỹ Anh vừa cho ra mắt MV Mỗi khi anh nhìn em, thể hiện rõ sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn sắc vóc của nữ ca sĩ.

Mỗi khi anh nhìn em được Mỹ Anh sáng tác ngay tại thời điểm cô đang trên máy bay để đến Mỹ dự đám cưới của chị gái Anna. Ca khúc đong đầy những cảm xúc thăng hoa của thuở yêu đương ban đầu, của chính Mỹ Anh và những người phụ nữ mà cô quan sát. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện trọn vẹn qua chất nhạc R&B, Soul đặc trưng làm nên tên tuổi Mỹ Anh.

Bài hát tựa như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, ánh nhìn ấm áp khiến cho người nghe thổn thức khao khát được "ngã vào tình yêu" một lần nữa. Mỹ Anh lần này vẫn trung thành với những lối viết ca từ đơn giản nhưng nhiều sức gợi. Đặc biệt, Mỗi khi anh nhìn em được phối khí bởi chính anh rể của cô - nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Eric Derwallis.

MV Mỗi khi anh nhìn em cũng gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt hình ảnh dù được thực hiện theo phong cách tối giản, đương đại. Các khung hình được lấy ý tưởng từ triết lý âm dương cân bằng, hòa hợp: Ánh nhìn xa mà gần, từ ngày sang đêm, hay những biểu tượng trái ngược... Ý tưởng MV khiến cho sáng tác mới nhất của Mỹ Anh trở nên quyến rũ hơn.





Bên cạnh đó, con gái Mỹ Linh cũng có cơ hội thể hiện khía cạnh bay bổng trong tâm hồn mình. Mỹ Anh trong MV này không theo đuổi phong cách thời trang màu sắc và tinh nghịch vốn gắn liền với cô thời mới nổi. Thay vào đó, nữ ca sĩ 20 tuổi khoe vẻ ngoài nữ tính trong bộ váy trắng bồng bềnh, nên thơ.

Mỹ Anh kì vọng Mỗi khi anh nhìn em sẽ giúp cô đến gần với khán giả đại chúng hơn. “Tôi debut vào thời điểm dịch Covid-19. Mọi hoạt động của tôi dường như đều là những kế hoạch quảng bá online. Từ đó, khoảng cách với khán giả những ngày đầu là có. Từ nhỏ, tôi đã sợ máy quay, luôn có nhiều thắc mắc và lo lắng về khán giả, những nơi có đám đông người hâm mộ. Thế nhưng mọi thứ qua đi, tôi đi hát và trực tiếp gặp gỡ khán giả của mình. Những tiếng hò reo, những cái nắm tay, những tin nhắn phấn khích của rất đông khán giả sau mỗi đêm biểu diễn dành cho mình, khiến tôi muốn gần hơn, muốn bộc lộ cảm xúc và con người mình nhiều hơn”, Mỹ Anh thổ lộ.

Sau sản phẩm Mỗi khi anh nhìn em, Mỹ Anh tiết lộ cô đang có rất nhiều kế hoạch thú vị sẽ bật mí vào cuối năm 2022 và đầu 2023. Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh. Là con nhà nòi nên Mỹ Anh đã được tham gia biểu diễn nghệ thuật từ khi rất nhỏ. Cô bắt đầu được công chúng biết đến sau khi tham gia chương trình The Heroes 2021. Đĩa đơn Pillars ra mắt cùng năm của nữ ca sĩ trẻ cũng tạo được tiếng vang lớn. Mới 20 tuổi nhưng Mỹ Anh đã có kinh nghiệm trình diễn tại nhiều Festival âm nhạc quốc tế có tiếng như Heads in the cloud, Round Festival, Double Happiness.