Con gái nuôi hát lại hit của nghệ sĩ Phi Nhung, tiết lộ chưa có người yêu

Tập 31 Úm ba la ra chữ gì lên sóng với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa. Chương trình là màn tranh tài giữa Thiêng Ngân - Nguyễn Long và Thu Thùy - Minh Sang. Trong đó, sự góp mặt của con gái nuôi Phi Nhung với ngoại hình cao lớn, rạng rỡ được khán giả quan tâm.

Đại Nghĩa trầm trồ trước giọng hát của con nuôi Phi Nhung

Thiêng Ngân khoe giọng hát ngọt ngào trên sóng truyền hình Ảnh: NSX

Nhận ra đây là con gái nuôi của người đồng nghiệp thân thiết, Đại Nghĩa nhanh chóng giới thiệu Thiêng Ngân là ca sĩ dòng nhạc bolero trữ tình. Bên cạnh đó, nam MC còn ngỏ ý để đàn em khoe giọng hát trên sóng truyền hình. Trước lời đề nghị này, Thiêng Ngân thể hiện một đoạn trong Phải lòng con gái Bến Tre - ca khúc từng gắn với tên tuổi của cố nghệ sĩ Phi Nhung - khiến nhiều người xúc động.

Đại Nghĩa thốt lên: “Không biết bao anh phải lẽo đẽo theo sau vì giọng hát này?”. Tuy nhiên, con gái nuôi Phi Nhung thừa nhận vẫn chưa có người yêu. Nghe vậy, nam MC nhắn nhủ: “Tuổi trẻ cứ cống hiến với âm nhạc, với khán giả đi nhé”. Trong khi đó, ca sĩ Minh Sang gây chú ý với màn “chấp niệm tuổi tác”. Anh tự nhận mình là ca sĩ trẻ khiến Đại Nghĩa được phen hoang mang.

Ca sĩ Minh Sang và đồng đội giành chiến thắng ở tập 31 Úm ba la ra chữ gì Ảnh: NSX

Sau vòng chơi phụ, đội của Minh Sang nhận được lợi thế là quyền chọn lượt thi và nội dung thi cho các thành viên. Vì Thu Thùy có thế mạnh về âm nhạc nên nữ ca sĩ chọn chủ đề về giải trí, ghi 52 điểm. Còn Minh Sang chọn chủ đề về món ngon Việt Nam, nâng điểm số của đội lên 100. Trong khi đó, đội của Thiêng Ngân chỉ đạt được 71 điểm.

Ở vòng thi thứ 2 đã chứng kiến những phần đoán chữ gay cấn đến từ hai đội thi. Màn tranh tài này không chỉ đòi hỏi sự nhanh trí mà cần có sự khéo léo, kết hợp giữa hai thành viên. Đội của Minh Sang đoán đúng cả 3 ô chữ từ chương trình, trước sự trầm trồ của khán giả trường quay. Nhờ vậy, nam ca sĩ và đồng đội vượt qua con gái nuôi Phi Nhung để nhận tiền thưởng 15 triệu đồng và bước vào vòng đặc biệt.

Bước vào vòng thi cuối, đội của Minh Sang phải trả lời 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính trong vòng 90 giây, với tổng giá trị giải thưởng vòng thi lên đến 35 triệu đồng. Dù có chút bối rối ở câu đầu tiên, nhưng sau đó Thu Thùy và Minh Sang lấy lại bình tĩnh, trả lời đúng cả 4 câu hỏi phụ, nắm chắc giải thưởng 20 triệu đồng. Đến với câu hỏi chính, dù đã cố gắng song hai thành viên đành phải ngậm ngùi từ bỏ giải thưởng giá trị này.