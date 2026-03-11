Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Con gái sinh con đầu lòng, 2 tháng sau mẹ sinh đôi

Dương Lan
Dương Lan
11/03/2026 06:15 GMT+7

Con gái sinh con đầu lòng chưa lâu thì người mẹ 43 tuổi bất ngờ sinh đôi bằng phương pháp IVF, khiến cả nhà cùng lúc chăm 3 em bé.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip với dòng trạng thái: "Mình sinh được 2 tháng thì mẹ mình sinh 2 em. 25 tuổi có thêm em" thu hút sự quan tâm của mọi người. Theo đó, người mẹ ở tuổi trung niên sinh đôi hai bé khỏe mạnh gần với thời điểm con gái của bà cũng sinh con đầu lòng.

Mẹ sinh đôi khi con gái sinh con đầu lòng, cả nhà tất bật chăm 3 bé - Ảnh 1.

Cả nhà chị Thủy chăm sóc con trai, hai em trai sinh đôi

ẢNH: NVCC

Những ngày sau sinh, cả nhà trở nên bận rộn khi thay phiên nhau chăm sóc các bé. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận thú vị, hài hước từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình huống hiếm gặp khi cùng có tới 3 đứa bé để chăm sóc.

Tài khoản Thành Nguyễn bình luận: "Sau này đi học mà nghịch quá cô giáo mời phụ huynh thì bảo bố mẹ em bận em bảo cậu em đến được không? Cô mà bảo được thì sang lớp bên gọi cậu sang, chỉ sợ học cùng lớp". Nickname Lê Hằng chia sẻ: "Rồi ba đứa kêu nhau bằng bạn à. Ai nói phụ nữ lớn tuổi không sinh được đâu, 2 bé bụ bẫm thế mà".

Mẹ sinh đôi khi con gái sinh con đầu lòng, cả nhà tất bật chăm 3 bé - Ảnh 2.

Bố mẹ chị Thủy sinh đôi bằng phương pháp IVF

ẢNH: NVCC

Chị Lê Phương Thủy (26 tuổi, quê ở Bắc Ninh) cho biết mẹ chị năm nay 43 tuổi còn bố 46 tuổi. Nhà chị có hai chị em, năm 2024 chị lấy chồng, em gái đi học xa nhà nên bố mẹ quyết định sinh thêm em bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Dù chuyển phôi đôi nhưng may mắn cả thai kỳ mẹ chị đều khỏe mạnh. Trước khi sinh con bằng phương pháp này, mẹ chị được kiểm tra sức khỏe kỹ càng, uống thuốc đều đặn theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Chị đi lấy chồng, nhà ít người nên cũng động viên bố mẹ sinh thêm cho vui cửa vui nhà.

Mẹ sinh đôi khi con gái sinh con đầu lòng, cả nhà tất bật chăm 3 bé - Ảnh 3.

Chị Thủy sinh trước mẹ 2 tháng

ẢNH: NVCC

Chị sinh con trước mẹ khoảng 2 tháng, cả 3 cậu cháu đều là bé trai. Từ khi ba em bé chào đời, không khí trong gia đình lúc nào cũng tất bật vì việc chăm sóc các bé. May mắn, chị lấy chồng gần nhà, hai gia đình chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi xe máy nên việc qua lại, hỗ trợ nhau khá thuận tiện. Trong thời gian ở cữ, chị còn được mẹ chồng chăm sóc chu đáo để có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. 

Ngày mẹ sinh 2 em, chị Thủy không có mặt ở bệnh viện vì bận chăm sóc con nhỏ ở nhà. 2 em trai tên ở nhà là Thóc và Lúa còn con trai chị tên là Chum. Nhà chồng gần nên chị dễ dàng qua lại nhà mẹ đẻ, ngắm em trai mỗi ngày. 

Mẹ sinh đôi khi con gái sinh con đầu lòng, cả nhà tất bật chăm 3 bé - Ảnh 4.

Bố mẹ chị Thủy đều đã ngoài 40 tuổi

ẢNH: NVCC

"Thỉnh thoảng khi bế con ra ngoài chơi, nhiều người tò mò hỏi chị đang bế con hay bế… em trai. Nhìn các em và con nằm chơi cạnh nhau rất đáng yêu, nhưng chỉ cần 1 bé khóc thì 2 bé còn lại cũng khóc theo. Tuy nhiên, do gương mặt mỗi bé khác nhau nên người thân trong gia đình không bao giờ nhầm lẫn khi bế các bé", chị Thủy chia sẻ.

Dù vất vả hơn bình thường nhưng các thành viên trong gia đình chị Thủy cảm thấy hạnh phúc khi cùng lúc được đón nhiều em bé chào đời. Với họ, các bé không chỉ là "món quà" đặc biệt mà còn là sợi dây gắn kết các thành viên thêm gần gũi, yêu thương nhau hơn.

Tin liên quan

Người mẹ hai lần sinh đôi với 4 'công chúa': Sự thật như một giấc mơ

Người mẹ hai lần sinh đôi với 4 'công chúa': Sự thật như một giấc mơ

Chị Hạnh không tin vào sự thật khi lần mang thai thứ hai cũng sinh đôi. Sau hai lần sinh, vợ chồng chị có 4 cô con gái dễ thương, xinh xắn.

Người mẹ trẻ U.35 sinh 7 con: Mỗi tháng tốn hơn 100 triệu tiền học và bỉm sữa

'Siêu' gia đình có 10 người con, đầy đủ nếp tẻ: Dân mạng khen 'sinh khéo quá!'

Khám phá thêm chủ đề

Sinh đôi Em trai con gái Con trai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận