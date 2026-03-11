Con gái sinh con đầu lòng, 2 tháng sau mẹ sinh đôi

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip với dòng trạng thái: "Mình sinh được 2 tháng thì mẹ mình sinh 2 em. 25 tuổi có thêm em" thu hút sự quan tâm của mọi người. Theo đó, người mẹ ở tuổi trung niên sinh đôi hai bé khỏe mạnh gần với thời điểm con gái của bà cũng sinh con đầu lòng.



Cả nhà chị Thủy chăm sóc con trai, hai em trai sinh đôi ẢNH: NVCC

Những ngày sau sinh, cả nhà trở nên bận rộn khi thay phiên nhau chăm sóc các bé. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận thú vị, hài hước từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước tình huống hiếm gặp khi cùng có tới 3 đứa bé để chăm sóc.

Tài khoản Thành Nguyễn bình luận: "Sau này đi học mà nghịch quá cô giáo mời phụ huynh thì bảo bố mẹ em bận em bảo cậu em đến được không? Cô mà bảo được thì sang lớp bên gọi cậu sang, chỉ sợ học cùng lớp". Nickname Lê Hằng chia sẻ: "Rồi ba đứa kêu nhau bằng bạn à. Ai nói phụ nữ lớn tuổi không sinh được đâu, 2 bé bụ bẫm thế mà".

Bố mẹ chị Thủy sinh đôi bằng phương pháp IVF ẢNH: NVCC

Chị Lê Phương Thủy (26 tuổi, quê ở Bắc Ninh) cho biết mẹ chị năm nay 43 tuổi còn bố 46 tuổi. Nhà chị có hai chị em, năm 2024 chị lấy chồng, em gái đi học xa nhà nên bố mẹ quyết định sinh thêm em bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Dù chuyển phôi đôi nhưng may mắn cả thai kỳ mẹ chị đều khỏe mạnh. Trước khi sinh con bằng phương pháp này, mẹ chị được kiểm tra sức khỏe kỹ càng, uống thuốc đều đặn theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Chị đi lấy chồng, nhà ít người nên cũng động viên bố mẹ sinh thêm cho vui cửa vui nhà.

Chị Thủy sinh trước mẹ 2 tháng ẢNH: NVCC

Chị sinh con trước mẹ khoảng 2 tháng, cả 3 cậu cháu đều là bé trai. Từ khi ba em bé chào đời, không khí trong gia đình lúc nào cũng tất bật vì việc chăm sóc các bé. May mắn, chị lấy chồng gần nhà, hai gia đình chỉ cách nhau khoảng 5 phút đi xe máy nên việc qua lại, hỗ trợ nhau khá thuận tiện. Trong thời gian ở cữ, chị còn được mẹ chồng chăm sóc chu đáo để có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.

Ngày mẹ sinh 2 em, chị Thủy không có mặt ở bệnh viện vì bận chăm sóc con nhỏ ở nhà. 2 em trai tên ở nhà là Thóc và Lúa còn con trai chị tên là Chum. Nhà chồng gần nên chị dễ dàng qua lại nhà mẹ đẻ, ngắm em trai mỗi ngày.

Bố mẹ chị Thủy đều đã ngoài 40 tuổi ẢNH: NVCC

"Thỉnh thoảng khi bế con ra ngoài chơi, nhiều người tò mò hỏi chị đang bế con hay bế… em trai. Nhìn các em và con nằm chơi cạnh nhau rất đáng yêu, nhưng chỉ cần 1 bé khóc thì 2 bé còn lại cũng khóc theo. Tuy nhiên, do gương mặt mỗi bé khác nhau nên người thân trong gia đình không bao giờ nhầm lẫn khi bế các bé", chị Thủy chia sẻ.

Dù vất vả hơn bình thường nhưng các thành viên trong gia đình chị Thủy cảm thấy hạnh phúc khi cùng lúc được đón nhiều em bé chào đời. Với họ, các bé không chỉ là "món quà" đặc biệt mà còn là sợi dây gắn kết các thành viên thêm gần gũi, yêu thương nhau hơn.