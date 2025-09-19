Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Con gái Trà Ngọc Hằng diễn thời trang

Diệu Tú
Diệu Tú
19/09/2025 15:51 GMT+7

Tại show thời trang Thanh âm tự nhiên và hơi thở đại dương thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, bé Sophia, con gái 6 tuổi của Trà Ngọc Hằng, lần đầu trình diễn catwalk chuyên nghiệp, gây ấn tượng với khán giả.

Sau thời gian được mẹ rèn luyện kỹ năng catwalk, bé Sophia chính thức được trình diễn show thời trang Thanh âm tự nhiên và hơi thở đại dương diễn ra tại Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Dù là lần đầu tiên sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp, con gái 6 tuổi của Trà Ngọc Hằng để lại ấn tượng với phong thái tự tin.

Con gái Trà Ngọc Hằng diễn thời trang - Ảnh 1.

Trà Ngọc Hằng và con gái Sophia cùng sải bước trên sàn catwalk

ẢNH: NVCC

Trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh, Sophia đảm nhận vai trò first face nhí. Có được sự tự tin này là nhờ vào quá trình rèn luyện kỹ lưỡng cùng mẹ bé là Trà Ngọc Hằng suốt thời gian qua. Cô bé chăm chỉ luyện tập những bước đi cơ bản, cách tạo dáng và biểu cảm khuôn mặt. Trà Ngọc Hằng cho biết không định hướng con gái theo nghề người mẫu, song muốn con trải nghiệm nhiều hoạt động để rèn sự tự tin và kỹ năng sống. "Đây là lần đầu tiên Sophia sải bước trên sàn catwalk, và bé đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì thần thái tự tin. Khoảnh khắc mẹ con cùng đứng trên một sân khấu thời trang thực sự rất đặc biệt và đáng nhớ", cô chia sẻ.

Là mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng từng chia sẻ rằng con gái là món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Sự trưởng thành của bé là động lực lớn nhất để cô sống có trách nhiệm, sống chân thật với chính mình. "Tôi từng nghĩ phụ nữ làm mẹ đơn thân sẽ thiệt thòi. Nhưng giờ tôi hiểu rằng con gái đã khiến tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", nữ diễn viên Anh yêu em được bao lâu bộc bạch.

Con gái Trà Ngọc Hằng diễn thời trang - Ảnh 2.

Người mẫu Trà Ngọc Hằng đảm nhận vai trò first face và vedette trong nhiều bộ sưu tập của chương trình

ẢNH: NVCC

Bên cạnh màn trình diễn của con gái, Trà Ngọc Hằng cũng đảm nhận vai trò first face và vedette cho các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế trong chương trình. Show Thanh âm tự nhiên và hơi thở đại dương thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 được tổ chức giữa khung cảnh thiên nhiên của vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), mang thông điệp gắn kết con người với đại dương và kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường biển.

