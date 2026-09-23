Con gái út Angelina Jolie và Brad Pitt tự mưu sinh, bán tranh tại hội chợ

Vivienne vừa tham gia một hội chợ địa phương vào ngày 19.9, giới thiệu các tác phẩm dưới tên gọi The Tulip Fields. Tại một khu vực trong gian hàng, các sản phẩm được niêm yết giá từ 10 - 25 USD. Knox có mặt để giúp em gái sắp xếp gian hàng, anh cũng được trông thấy chụp ảnh cho Vivienne trong lúc cô tham gia sự kiện. Suốt buổi hội chợ, Vivienne bận rộn trò chuyện với nhiều khách hàng và bán được khá nhiều sản phẩm. Các mặt hàng gồm tranh in, nhãn dán và thiệp sinh nhật, sử dụng những hình vẽ và tranh do chính cô sáng tác.

Vivienne từng bước gây dựng sự nghiệp nghệ thuật

Trong số các thiết kế có một tấm thiệp in hình chú chuột xám cùng trái tim lớn màu hồng và chiếc nơ đồng màu. Một bức tranh khác vẽ bạch tuộc giữa những chú cá. Một mẫu thiệp ngộ nghĩnh cũng gây chú ý với hình vẽ dường như là nhân vật E.T. mặc váy tutu màu hồng, đi giày múa ballet. Ngoài ra, Vivienne còn trưng bày nhiều mẫu thiệp sinh nhật khác. Con gái út của Angelina Jolie lựa chọn trang phục giản dị, kết hợp áo phông đen với quần yếm xanh. Trong khi đó, Knox xuất hiện với mái tóc nhuộm nhiều màu quen thuộc và quần jeans thêu hoa.

Angelina Jolie từng nhận xét Vivienne không quá chú trọng việc trở thành tâm điểm mà thích hỗ trợ những người làm sáng tạo. Nữ diễn viên mô tả con gái là người chu đáo, nghiêm túc với nghệ thuật và luôn cố gắng tìm hiểu cách đóng góp cho công việc chung Ảnh: Reuters

Ở cách các con hàng nghìn cây số, Brad Pitt được trông thấy tham dự Liên hoan phim quốc tế San Sebastián lần thứ 74 tại Tây Ban Nha hôm 21.9. Tài tử 62 tuổi diện áo khoác da lộn xanh lá, quần jeans xanh và mũ lưỡi trai màu cam.

Buổi bán tranh diễn ra khoảng 1 tháng sau khi Vivienne thực hiện bước tiếp theo trong thủ tục xin bỏ họ cha, bằng việc đăng thông báo trên tờ Los Angeles Daily Journal. Theo nội dung thông báo có được, cô đề nghị đổi tên từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie. Hồ sơ nộp lên tòa án ghi lý do đổi tên là "cá nhân". Việc đăng thông báo trên báo là một bước thông thường trước khi tòa án xem xét chấp thuận yêu cầu đổi tên. Những người phản đối cần gửi ý kiến bằng văn bản trước phiên điều trần cuối cùng vào ngày 2.11. Nếu không có phản đối, thẩm phán có thể phê duyệt đề nghị. Vivienne nộp đơn chỉ vài ngày sau khi hai anh chị của cô là Maddox và Zahara đăng thông báo về ý định bỏ họ Pitt. Chị gái ruột Shiloh cũng đã bỏ họ của cha. Trong khi đó, Knox lựa chọn sử dụng tên Knox Jolie trên bằng tốt nghiệp trung học.

Một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie chia sẻ với People rằng nữ diễn viên mong "mọi người đều có thể chữa lành". "Nếu biết toàn bộ sự thật, mọi người sẽ đồng cảm với các con hơn và tôn trọng chúng. Việc chúng không nói xấu hay công khai những chuyện riêng chỉ cho thấy sự tử tế của chúng", nguồn tin nói. Người này cho biết thêm: "Angie không tranh đấu và cũng không giận dữ. Cô ấy chỉ muốn mọi người đều vượt qua những tổn thương".

Trong khi đó, một nguồn tin gần đây nói với Daily Mail rằng Brad Pitt cảm thấy "vô cùng đau đớn" trước sự rạn nứt với các con. Theo lời người này, tài tử coi vai trò của Angelina Jolie trong những gì đã xảy ra là "sự phản bội tột cùng".