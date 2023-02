Con gái út vào quân ngũ

Sáng 8.2, trong số 221 tân binh nhập ngũ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng có Đỗ Thị Nhật Lệ (23 tuổi) là nữ chiến sĩ duy nhất.

Nhật Lệ chuẩn bị hành trang nhập ngũ CTV

Lệ là con út trong gia đình có 2 anh em của vợ chồng ông Đỗ Văn Vượng và Nguyễn Thị Vương, ngụ thôn Yên Thành, xã Đạ Đờn (H.Lâm Hà, Lâm Đồng). Nhật Lệ cho biết lúc còn học phổ thông, từng ước mơ được khoác trên mình quân phục Công an nhân dân. Sau khi tốt nghiệp THPT, Lệ thi vào Trường đại học An ninh, nhưng lúc đó do thiếu chiều cao nên bị rớt.

Đỗ Thị Nhật Lệ (23 tuổi) là nữ tân binh duy nhất tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng. CTV

Sau đó, Lệ theo học ngành y của một trường cao đẳng ở TP.HCM, với mong muốn sau này có một công việc ổn định cho bản thân. Khi vừa ra trường, Lệ trở về địa phương, nghe thông tin Công an Lâm Đồng tuyển nghĩa vụ nữ nên viết đơn đăng ký tham gia.

Trước ngày nhập ngũ Nhật Lệ vẫn giúp mẹ lo chuyện bếp núc. CTV

Lãnh đạo Công an H.Lâm Hà cho biết, năm nay, Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển 221 nghĩa vụ Công an nhân dân tại Lâm Đồng, và Nhật Lệ là nữ chiến sĩ duy nhất trúng tuyển đợt này. Lệ xúc động: "Em cảm thấy rất vui và vinh dự, vì ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân của em đã thành hiện thực. Em có chút lo lắng nhưng sẽ cố gắng học tập, phấn đấu để hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao trong môi trường mới".