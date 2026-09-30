'Con ghét bố mẹ': Chuyện gì đang xảy ra?

"Con ghét bố mẹ", những đứa con lên mạng kể chuyện nhà mình

"Con thật sự rất ghét mẹ…", thành viên Châu P. đã mở đầu bài viết bằng câu như vậy trên nhóm "Con ghét bố mẹ".

Châu P. là học sinh lớp 11, Trường THPT Dương Bạch Mai (xã Phước Hải, TP.HCM; trước là xã Phước Hội, H.Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu). Cô kể mình đi học từ sáng đến tối, sau đó còn học thêm, làm bài tập. Khoảng thời gian ít ỏi muốn cầm điện thoại để nghỉ ngơi cũng bị mẹ thu lại, không cho sử dụng. Điều khiến cô bức xúc là bản thân cho rằng mình đã học hơn 10 tiếng mỗi ngày nhưng vẫn bị yêu cầu phải học thêm.

Bài đăng thu hút nhiều thành viên vào bình luận. Có người hỏi thêm về việc mẹ thu điện thoại. Có người kể mình cũng từng bị bố mẹ kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại. Một số người khác nói về áp lực học tập mà họ đang trải qua.

Và cũng từ bài đăng, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều câu chuyện. Không ai trong số họ ngồi cùng một căn phòng, mà họ gặp nhau trong một nhóm Facebook có tên "Con ghét bố mẹ".

Nhóm "Con ghét bố mẹ" trên Facebook có hơn 194.000 thành viên ẢNH: THANH NAM

Trong nhóm, những câu chuyện như của Châu P. xuất hiện mỗi ngày. Có bài chỉ vài dòng, cũng có người viết rất dài. Một số thành viên lựa chọn ẩn danh hoặc hạn chế những thông tin có thể nhận diện mình.

Thành viên Đỗ Phương (học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Tân, P.Phú Tân, Vĩnh Long; trước là TP.Bến Tre, Bến Tre) viết: "Bố mẹ con ly hôn khi còn học lớp 2. Con ở với mẹ và bố không phụ cấp. Giờ con lên lớp 9…".

Bài viết nhận được những bình luận hỏi thêm về cuộc sống hiện tại của người viết. Một số người kể chuyện của mình. Có người cũng cho biết sống với mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Có người kể từ nhỏ đã ít gặp bố. Có người kể về những lần phải tự xoay xở khi gia đình có chuyện.

Những câu chuyện không giống nhau, nhưng thường bắt đầu bằng một điều xảy ra trong gia đình.

Cũng trong nhóm, có thành viên kể mình bị ép học. Thành viên khác nói bố mẹ thường xuyên so sánh mình với "con nhà người ta". Có thành viên bức xúc vì bị bố mẹ kiểm soát cuộc sống quá mức. Có thành viên viết rằng mình không muốn về nhà.

Rồi có thành viên kể về chuyện tình cảm, cách ăn mặc, bạn bè, ngành học, công việc hoặc những lựa chọn cá nhân mà bố mẹ không đồng ý…

Dễ nhận ra, trên nhóm có số lượng thành viên liên tục tăng này là những đồng cảm của các thành viên. Những bình luận như: "Bố mẹ mình cũng thường xuyên nói câu đó", "Mình từng bị như thế", "Nhà mình cũng vậy"… xuất hiện nhiều dưới các bài đăng.

Nhưng cũng có những bình luận đi theo hướng khác. Khi một thành viên kể chuyện bị bố mẹ kiểm soát điện thoại. Người khác hỏi vì sao bố mẹ lại làm vậy. Một người nữa đặt câu hỏi về việc người con đã thực hiện đúng những yêu cầu của bố mẹ hay chưa. Vì thế, nhiều bài đăng trở thành cái cớ cho những cuộc tranh luận. Người kể chuyện giải thích thêm. Người bình luận hỏi tiếp. Người thì đưa trải nghiệm của mình vào câu chuyện. Và rồi có khi, người đăng bài không trả lời nữa. Nhưng cũng có khi cuộc trao đổi kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm bình luận.

Nhiều câu chuyện được người trẻ kể trên nhóm ẢNH: THANH NAM

Khi bố mẹ cũng bước vào nhóm

Ngày 28.9, nhóm chỉ có khoảng 58.000 thành viên, sau hai ngày, số lượng thành viên đã gấp hơn 3 lần, có trên 194.000 thành viên.

Cùng với số lượng thành viên tăng lên, trong nhóm bắt đầu xuất hiện thêm những người làm bố, làm mẹ.

Anh Đào Văn Nguyên (42 tuổi, ngụ ở P.Lê Hồ, Ninh Bình; trước là P.Đại Cương, H.Kim Bảng, Hà Nam), cho biết vào nhóm để xem hai đứa con của mình (đang học lớp 10 và lớp 8) có tham gia hay không.

Anh Nguyên kể: "Đọc những câu chuyện của các thành viên trong nhóm, tôi cho rằng bố mẹ cần đặt giới hạn cho con nhưng cũng cần giữ sự gần gũi".

Chị Dương Thị Huyền Ly (38 tuổi, ngụ ở P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), cũng tham gia nhóm.

Chị Ly nói: "Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các thành viên, và nhận ra khi xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ cũng cần nhìn lại cách mình ứng xử với con".

Nhưng trong phần bình luận của các bài đăng trong nhóm "Con ghét bố mẹ", không phải phụ huynh nào cũng có cách nhìn như vậy.

Có phụ huynh cho rằng những người con đang kể quá nhiều về bố mẹ nhưng lại ít nói về trách nhiệm của mình. Có người dùng những từ như "bất hiếu", "vô ơn" khi nói về các bài viết.

Một số thành viên trẻ phản ứng lại. Thành viên Gutsy… (đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Tuy Phong, xã Liên Hương, Lâm Đồng; trước là H.Tuy Phong, Bình Thuận), giải thích rằng việc kể chuyện không đồng nghĩa với việc phủ nhận công lao của bố mẹ. "Em chỉ muốn tìm một nơi để kể những điều khó nói ở nhà. Đó là lý do em tham gia nhóm "Con ghét bố mẹ" từ khi nhóm vừa được lập ra chỉ hơn 3.000 thành viên", Gutsy… chia sẻ.

Anh Vũ Tiến Hải (30 tuổi, làm việc tại 56 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước là P.2, Q.Tân Bình), cũng cho biết có tham gia vào nhóm này.

Anh Hải đăng bài cho rằng mạng xã hội có thể là "con dao hai lưỡi". Người trẻ, những đứa con, nếu không thể nói trực tiếp, có thể viết thư hoặc nhắn tin để nói với bố mẹ thay vì đưa câu chuyện lên mạng. "Tuy nhiên, tôi không đồng tình với việc người lớn dùng những từ như "bất hiếu", "vô ơn" để gọi những người trẻ trong nhóm", anh nhấn mạnh.

Và những cuộc tranh luận vì thế tiếp tục xuất hiện. Một bên là những người con nêu lý do "chỉ muốn kể lại những chuyện xảy ra trong gia đình mình mà không thể trải lòng với người thân". Một bên là những người lớn đọc, phản ứng và đưa ra cách nhìn của mình. Có phụ huynh nói họ vào nhóm để hiểu con cái hơn. Có người muốn biết con mình có tham gia nhóm hay không. Có người đọc những bài viết rồi nhận ra những vấn đề mà trước đó họ chưa từng nghe con nói. Cũng có người phản ứng ngay dưới bài đăng.

Chính sự xuất hiện của phụ huynh cũng khiến một số người con bắt đầu dè chừng. Thành viên Exhilarating… (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, P.Tân Bình, TP.HCM; trước là P.13, Q.Tân Bình), chia sẻ rằng: "Trước đây em nghĩ nhóm "Con ghét bố mẹ" là nơi có thể kể chuyện mà không sợ người nhà đọc được. Sau khi thấy ngày càng nhiều phụ huynh tham gia, em phải cân nhắc trước khi đăng".

Cũng vì e ngại phụ huynh, là bố mẹ có thể đọc được, nên không ít thành viên dẫu muốn trút những nỗi niềm tâm sự nhưng chỉ nói chung chung. Có người chọn cách dùng tài khoản ẩn danh. Có người không cho biết tuổi. Có người xóa bài sau một thời gian. Cũng có người vẫn kể rất chi tiết.

Những câu chuyện với nhiều nội dung khác nhau cứ thế nối tiếp nhau. Có bài được hàng ngàn lượt tương tác. Có bài chỉ vài chục bình luận. Có bài gần như không có người trả lời… Nhưng người đăng vẫn để lại câu chuyện của mình. Để rồi nhóm "Con ghét bố mẹ" vẫn đã và đang sôi động trên Facebook. (còn tiếp)