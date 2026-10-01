'Con ghét bố mẹ': Vì đâu nên nỗi?

Một câu "con ghét bố mẹ" bắt đầu từ đâu?

"Con ghét mẹ. Vì con biết mẹ mới vào trong nhóm này nên con mong mẹ thấy được", tài khoản Heartfeltl… (đang là học sinh một trường THPT ở Quảng Ngãi; trước là TP.Kon Tum, Kon Tum) viết trong một bài đăng ẩn danh trên nhóm "Con ghét bố mẹ". Theo lời kể của Heartfeltl…, mẹ đã nhiều lần so sánh em với bạn bè và gọi em là "ngu".

Cũng trong nhóm, tài khoản Thùy Trang… (41 tuổi, ngụ tại P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng; trước là xã Hoà Liên, H.Hoà Vang) viết bài xin lỗi con trai vì từng đánh mắng con.

Chị kể có thời gian dùng roi vọt, thậm chí lấy cán chổi đánh con khi con học hành không tốt, lười học.

"Giờ thấy các con trưởng thành, tôi thấy mình hối hận. Nếu được làm lại, tôi sẽ dùng tình yêu thương, sự ôm ấp để dạy con thay vì đòn roi", tài khoản này viết.

Nhóm "Con ghét bố mẹ" thu hút rất đông thành viên, nhiều bài viết được đăng mỗi ngày ẢNH: THẾ DUY

Trần Chung Hiếu (học sinh lớp 9 một trường THCS ở P.Tân An, Cần Thơ; trước là P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) kể về những lúc tranh luận với người lớn ở tuổi dậy thì.

"Khi tức giận với bố mẹ hoặc giáo viên, em chỉ muốn được nói rõ câu chuyện của mình trước khi bị trách mắng. Có lúc em biết mình đã phản ứng hơi mạnh. Nhưng ngay thời điểm đó lại không biết cách nào khác để thể hiện cảm xúc. Và em chọn giãi bày mọi thứ trên nhóm "Con ghét bố mẹ" ở Facebook", Hiếu kể.

Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu, học sinh lớp 9 một trường THCS ở P.Linh Xuân, TP.HCM (trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), cũng kể về những thay đổi cảm xúc khi bước vào tuổi dậy thì.

"Điều em mong đợi từ người lớn là một thái độ nhẹ nhàng, từ tốn và quan tâm đến suy nghĩ của em chứ không phải là la mắng", Châu chia sẻ và cho biết em tìm đến nhóm vì thường bị bố mẹ la mắng.

Trong các bài viết được chia sẻ trong nhóm "Con ghét bố mẹ", chuyện học hành, bị so sánh với "con nhà người ta", điện thoại bị kiểm tra, chuyện tình cảm bị can thiệp hay những lựa chọn cá nhân phải xin phép được nhắc đến bên cạnh những lần bị đánh, bị mắng. Có bài viết bắt đầu từ một cuộc cãi nhau trong ngày. Có bài kể lại những mâu thuẫn kéo dài nhiều năm…

Đã có hơn 195.000 thành viên tham gia nhóm "Con ghét bố mẹ" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi những chuyện nhỏ "tích tụ" thành khoảng cách lớn

Anh Trần Kỳ Dương (46 tuổi, ngụ ở P.Bình Tiên, TP.HCM; trước là P.7, Q.6) cho biết anh có vào nhóm "Con ghét bố mẹ" cách đây 4 ngày để xem.

"Tôi vào để xem có hai đứa con tôi đang học lớp 11 và lớp 8 ở trong đó hay không", anh Dương nói.

Người phụ huynh này kể: "Tôi thường hay hỏi con về mật khẩu điện thoại và cứ nghĩ đó là quan tâm. Nhưng con có thể nghĩ đó là xâm phạm khoảng riêng. Hay tôi xem việc hỏi điểm số mỗi ngày là trách nhiệm, nhưng với con có thể cảm nhận đó là áp lực. Tôi cũng nghĩ việc lựa chọn trường, ngành học, bạn bè hay chuyện tình cảm cho con là đang định hướng. Nhưng con lại có thể thấy mình không được quyết định điều gì liên quan đến cuộc sống của chính mình… Và từ đó, giữa bậc làm bố mẹ và con cái dần có khoảng cách".

Chị Lê Thị Thảo Nhi (34 tuổi, làm việc tại Aeon Mall Bình Dương Canary) cho hay từng chứng kiến những gia đình có con cái thiếu sự chăm sóc, những đứa trẻ chứng kiến cảnh bố uống rượu, chửi bới, đánh đập người thân. Rồi cũng có những gia đình bố mẹ ly hôn, con thiếu sự quan tâm. Chị cũng gặp những trường hợp bố mẹ yêu thương con nhưng cách thể hiện mang tính áp đặt, ít cho con cơ hội nói ý kiến của mình.

"Con tôi đang học lớp 8. Khi con bước vào tuổi dậy thì, tôi chủ động tìm cách nói chuyện về những thay đổi của con, mua sách để con tự tìm hiểu và mở lời khi nhận thấy con ít chia sẻ hơn. Có những vấn đề con không nói ra ngay khi được hỏi. Có khi câu trả lời chỉ là 'không có gì', 'con biết rồi'. Ở phía người lớn, những câu trả lời ấy dễ được hiểu là con đang khó chịu, chống đối hoặc không muốn nói chuyện. Nhưng cần phải hiểu con hơn", chị Nhi nói.

Có thể thấy, không khó để nhận ra những bài viết trên nhóm "Con ghét bố mẹ" có rất nhiều nội dung. Một bài viết có thể bắt đầu từ chuyện điểm số. Một bài khác là chuyện bố mẹ đọc tin nhắn trong điện thoại. Có bài kể về một mối quan hệ bị ngăn cản, một quyết định không được tự lựa chọn, hay một lần bị đánh.

Nhiều bài đăng được để ở chế độ ẩn danh. Người viết kể về những điều khó nói trực tiếp với gia đình, sau đó nhận được bình luận từ những người chưa từng gặp mình và nói rằng họ từng trải qua chuyện tương tự.

Có người kể lại cuộc cãi vã vì mâu thuẫn vừa xảy ra. Có người hỏi liệu mình có phải người duy nhất từng nghĩ như vậy. Có người mong bố mẹ đọc được. Cũng có người sợ bố mẹ đọc được. Những bài viết tiếp tục nhắc đến chuyện học hành, điện thoại, tình cảm, tiền bạc, cách ứng xử, những trận đòn, những lần so sánh và những chuyện xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày.

Từ một câu nói, một lần bị mắng hay một việc bố mẹ cho là quan tâm, câu chuyện có thể được viết lại trên nhóm theo cách nhìn của người con. Ở phía ngược lại, những phụ huynh trong nhóm cũng kể về cách họ đã đối xử với con, những điều họ nghĩ là dạy dỗ hoặc quan tâm.

Và trong những bài đăng ấy, câu "con ghét bố mẹ" xuất hiện cùng nhiều lý do khác nhau: bị tổn thương bởi lời nói, bị đánh mắng, không được lắng nghe hoặc cảm thấy những quyết định liên quan đến mình luôn do người lớn lựa chọn… (còn tiếp)