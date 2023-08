Cách đây đúng một năm, khi em Trần Đỗ Thanh Thanh vừa nhận được học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó, vui mừng, điện thoại báo tin cho mẹ biết cũng là lúc em như ngã khụy khi mẹ thông báo "Ba vừa mất, nhưng không nhắm mắt, con về vuốt mắt ba đi, ba chờ con". Vậy là niềm vui nhận học bổng của em không trọn vẹn. Cha của Thanh mắc bệnh ung thư gan trở nặng đột xuất và không qua khỏi. "Con hứa với ba đường đời có gian nan cỡ nào cũng không bỏ cuộc", trong lúc vuốt mắt cha, Thanh đã hứa với cha mình sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ.

Nữ sinh Trần Đỗ Thanh Thanh hứa với người cha quá cố của mình sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. NGUYỄN QUANG

Kể từ ngày mất cha, đôi mắt buồn của Thanh ngày càng buồn hơn, chiếc lưng còng của mẹ Thanh cũng ngày còng hơn. Trên Thanh còn 1 người chị gái đang học năm đầu Trường Học viện Hàng Không Việt Nam và dưới Thanh còn 2 em trai học lớp 4 và lớp 5.

Khánh mời tham dự lễ trao học bổng xúc động khi biết những nghịch cảnh mà các nữ sinh đã trải qua. NGUYỄN QUANG

Mẹ của Thanh mỗi ngày làm quần quật từ lúc 4-5h sáng đến gần 12h đêm nhưng vẫn cứ thiếu trước hụt sau. Buổi sáng, bà bán bánh ướt, buổi chiều và tối đi phụ giúp việc nhà. Chị của Thanh và Thanh ngoài giờ lên lớp học là tranh thủ lo cho 2 em ăn uống, đưa đón đi học, rồi đi dạy kèm kiếm thêm tiền phụ mẹ lo kinh tế gia đình và tiền thuê nhà trọ. Giấc ngủ và giờ nghỉ của Thanh luôn sau 11h đêm.

Các nữ sinh giao lưu cùng khách tham dự lễ trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó. NGUYỄN QUANG

Nữ sinh Đình Trần Giáng My, học sinh lớp 10 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng mồ côi cha, em đang sống trọ cùng mẹ năm nay đã gần 60 tuổi mắc bệnh xương khớp. Mẹ của My không khỏe nhưng luôn tảo tần nuôi em ăn học với nghề mua bán ve chai. Thu nhập rất ít nên cuộc sống của 2 mẹ con vô cùng khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, ngoài giờ đi học, My luôn phụ mẹ mua bán ve chai để có thêm thu nhập trang trải chi phí cuộc sống.

Cô nữ sinh này cũng ước mơ trở thành một nữ bác sĩ. Đặc biệt, My vô cùng thích chơi đàn violin như cha của mình (cha của My là một nghệ sĩ đàn violin). Nên My muốn không chỉ là một bác sĩ điều trị bệnh giỏi mà còn đánh đàn violin hay để có thể đánh đàn cho bệnh nhân nghe, giúp bệnh nhân thư giãn, thêm tin yêu vào cuộc sống, dễ dàng vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Nữ sinh Đình Trần Giáng My mơ ước trở thành nữ bác sĩ không chỉ điều trị bệnh giỏi mà còn đánh đàn violin hay cho bệnh nhân nghe. NGUYỄN QUANG

Tại buổi lễ, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trao 248 suất học bổng (trị giá mỗi suất từ 1,5 triệu đồng - 2 triệu đồng) cho các nữ sinh trung học hiếu học vượt khó trên địa bàn TP.HCM; đồng thời trao 15 suất học bổng cho 15 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi do dịch Covid-19 (mỗi suất trị giá giá 10 triệu đồng).

Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM (giữa) trao học bổng cho các nữ sinh và sinh viên. NGUYỄN QUANG

Qua 31 năm thực hiện, chương trình học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó của Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trao gần 8.800 suất học bổng với tổng kinh phí gần 13 tỉ đồng.

Nhà báo Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM chia sẻ, những suất học bổng này nhằm hỗ trợ nâng bước, đồng hành cùng các em nữ sinh và gia đình. "Qua chương trình, chúng tôi mong các em có thêm nguồn cảm hứng, thêm ý chí, thêm quyết tâm và đạt kết quả cao trong học tập; giúp các em vượt qua khó khăn và nghịch cảnh", nhà báo Lý Việt Trung nhấn mạnh.

Cũng như niềm tin của nhà báo Lý Việt Trung gửi gắm vào các em nữ sinh. Tôi tin ước mơ trở thành bác sĩ của Thanh và của My sẽ thành hiện thực, bởi được nuôi dưỡng bằng ý chí vô cùng mạnh mẽ của những cô gái đầy nghị lực.