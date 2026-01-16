Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
16/01/2026 09:00 GMT+7

Vừa có những suất chiếu sớm, Con Kể Ba Nghe ngay lập tức chinh phục khán giả bằng câu chuyện cha con giàu cảm xúc, cách tiếp cận mới mẻ về nghệ thuật xiếc và góc nhìn tinh tế về sức khỏe tinh thần.

Bộ phim mở ra một thế giới vừa rực rỡ vừa khắc nghiệt phía sau ánh đèn sân khấu, nơi những người nghệ sĩ mưu sinh bằng sự dấn thân, nơi người cha đơn thân loay hoay tìm cách thấu hiểu cậu con trai đang lớn.

Nghệ thuật xiếc được đưa lên màn ảnh rộng

Trong điện ảnh Việt, xiếc hiếm khi được khai thác như một bối cảnh trung tâm và càng hiếm hơn khi được khắc họa một cách toàn diện như trong Con Kể Ba Nghe.

Gánh xiếc Sắc Màu hiện lên đầy đối lập: rực rỡ trên sân khấu nhưng gian nan, khắc khổ sau hậu trường. Ánh đèn, tiếng nhạc và những tràng pháo tay của khán giả chỉ là phần nổi; phía sau đó là đời sống bấp bênh, thu nhập thất thường, và nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1.

Con Kể Ba Nghe tái hiện chân thật không gian xiếc đầy màu sắc

ẢNH: GENESI CREATIVE

Bộ phim dành nhiều thời lượng để khắc họa đời sống thường nhật của những người làm xiếc, nhờ đó tôn vinh một nghề nghiệp đòi hỏi sự dấn thân, kỷ luật và đam mê bền bỉ - điều mà khán giả đại chúng hiếm khi có cơ hội nhìn thấy ở cự ly gần.

Đặc biệt, các cảnh đi dây và biểu diễn trên cao được dàn dựng công phu, trở thành điểm nhấn thị giác rõ nét. Mỗi bước chân trên sợi dây mỏng manh của Thái như song hành cùng hành trình làm cha đầy chênh vênh của anh.

Khai thác câu chuyện sức khỏe tinh thần khéo léo

Con Kể Ba Nghe khiến khán giả nhiều lần rơi nước mắt bởi cách tiếp cận vấn đề sức khỏe tinh thần vừa thận trọng vừa tinh tế. Thay vì đẩy xung đột lên mức bi kịch nặng nề, bộ phim lựa chọn một góc nhìn nhân văn hơn: Tập trung vào sự thiếu thấu hiểu và khoảng cách thế hệ âm thầm lớn dần trong mỗi gia đình.

Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2.

Con Kể Ba Nghe tái hiện chân thật không gian xiếc đầy màu sắc

ẢNH: GENESI CREATIVE

Minh - một cậu bé tuổi mới lớn đang đối diện với những bất ổn tâm lý - được xây dựng như một đứa trẻ nhạy cảm, cô độc, loay hoay tìm một chỗ đứng an toàn cho cảm xúc của mình. Sự trầm lặng, những lần tự thu mình hay cả hành vi tự làm đau bản thân không bị khai thác theo hướng giật gân, mà được đặt trong bối cảnh mất mát gia đình, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm hơn là phán xét.

Bộ phim đồng thời dành không gian để khắc họa áp lực của một người cha đơn thân. Thái là đại diện rất điển hình của nhiều bậc phụ huynh châu Á: yêu con sâu sắc, nhưng không chịu thấu hiểu con. Gánh nặng mưu sinh, nỗi sợ đánh mất con và những định kiến về sức khỏe tinh thần đã khiến Thái không ít lần lựa chọn sai, để rồi vô tình trở thành người gây tổn thương cho chính đứa trẻ mà anh yêu thương nhất.

Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3.

Vai người cha được Kiều Minh Tuấn diễn xuất thần, tạo sự xúc động nơi khán giả

ẢNH: GENESI CREATIVE

Việc đặt tổn thương của người con song hành với gánh nặng và ngổn ngang của người cha giúp bộ phim tránh rơi vào cái nhìn một chiều. Ở đây không có vai "phản diện", chỉ có những con người thật sự yêu thương nhau nhưng chưa kịp học cách lắng nghe, giao tiếp và thấu hiểu đúng cách. Chính vì vậy, Con Kể Ba Nghe chạm đến sự đồng cảm từ cả khán giả trẻ lẫn các bậc phụ huynh - những người có thể nhìn thấy chính mình ở cả hai phía của câu chuyện.

Hạo Khang, Kiều Minh Tuấn xuất thần bên cạnh dàn cast chất lượng

Trong Con Kể Ba Nghe, Hạo Khang là điểm sáng nổi bật khi khắc họa trọn vẹn hình ảnh một cậu bé mong manh và dễ tổn thương - thường xuyên rơi vào trạng thái cô độc, ngay cả khi vẫn đang ở cạnh những người thân yêu nhất. Diễn viên chọn lối diễn tiết chế, dựa nhiều vào ánh mắt, cử chỉ và nhịp thở để dẫn dắt cảm xúc, khiến nhân vật Minh hiện lên gần gũi và chân thật.

Sự tương tác giữa Hạo Khang và Kiều Minh Tuấn cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc giàu sức nặng, đặc biệt ở những phân đoạn đối thoại căng thẳng hoặc những khoảng im lặng kéo dài - nơi cảm xúc không cần nói ra vẫn đủ khiến người xem nghẹn lại.

Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4.

Ông Thái (Kiều Minh Tuấn) với nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp

ẢNH: GENESI CREATIVE

Kiều Minh Tuấn xuất thần trong vai Thái - một người đàn ông dẻo dai về thể chất nhưng chất chứa vô vàn mâu thuẫn, bộn bề giữa lằn ranh mưu sinh và trách nhiệm làm cha đơn thân. Với lối diễn tiết chế mà giàu sức nặng cảm xúc, anh khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người cha quen gồng gánh, cứng cỏi và lầm lũi, để rồi từng bước lộ ra những khoảnh khắc hoang mang, bất lực, vỡ vụn - thậm chí cuồng loạn - trước đứa con trai.

Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn - Ảnh 5.

Quốc Khánh có thêm một vai diễn duyên dáng, gây ấn tượng khi tự mình thực hiện các phân cảnh xiếc

ẢNH: GENESI CREATIVE

Dàn diễn viên phụ như: Hồng Ánh, Quốc Khánh, Phương Thanh, Lê Lộc, Mai Cát Vi,… cũng ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, hài hước, góp phần tạo nên một tổng thể cân bằng. Nhờ đó, câu chuyện được dẫn dắt hấp dẫn và nhiều cao trào cảm xúc khác nhau.

Bằng cách kể chân thực, Con Kể Ba Nghe gợi nhiều suy ngẫm về cách người lớn học cách lắng nghe con cái, cũng như cách người trẻ đối thoại với những tổn thương và cảm xúc của chính mình.

Con Kể Ba Nghe khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16.1.2026.

Khám phá thêm chủ đề

Con kể ba nghe Kiều Minh Tuấn Phim chiếu rạp câu chuyện cha con Nghệ thuật xiếc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận