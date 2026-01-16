Con Kể Ba Nghe: Bật khóc với phân cảnh để đời trong sự nghiệp Kiều Minh Tuấn

Bộ phim mở ra một thế giới vừa rực rỡ vừa khắc nghiệt phía sau ánh đèn sân khấu, nơi những người nghệ sĩ mưu sinh bằng sự dấn thân, nơi người cha đơn thân loay hoay tìm cách thấu hiểu cậu con trai đang lớn.

Nghệ thuật xiếc được đưa lên màn ảnh rộng

Trong điện ảnh Việt, xiếc hiếm khi được khai thác như một bối cảnh trung tâm và càng hiếm hơn khi được khắc họa một cách toàn diện như trong Con Kể Ba Nghe.

Gánh xiếc Sắc Màu hiện lên đầy đối lập: rực rỡ trên sân khấu nhưng gian nan, khắc khổ sau hậu trường. Ánh đèn, tiếng nhạc và những tràng pháo tay của khán giả chỉ là phần nổi; phía sau đó là đời sống bấp bênh, thu nhập thất thường, và nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Con Kể Ba Nghe tái hiện chân thật không gian xiếc đầy màu sắc ẢNH: GENESI CREATIVE

Bộ phim dành nhiều thời lượng để khắc họa đời sống thường nhật của những người làm xiếc, nhờ đó tôn vinh một nghề nghiệp đòi hỏi sự dấn thân, kỷ luật và đam mê bền bỉ - điều mà khán giả đại chúng hiếm khi có cơ hội nhìn thấy ở cự ly gần.

Đặc biệt, các cảnh đi dây và biểu diễn trên cao được dàn dựng công phu, trở thành điểm nhấn thị giác rõ nét. Mỗi bước chân trên sợi dây mỏng manh của Thái như song hành cùng hành trình làm cha đầy chênh vênh của anh.

Khai thác câu chuyện sức khỏe tinh thần khéo léo

Con Kể Ba Nghe khiến khán giả nhiều lần rơi nước mắt bởi cách tiếp cận vấn đề sức khỏe tinh thần vừa thận trọng vừa tinh tế. Thay vì đẩy xung đột lên mức bi kịch nặng nề, bộ phim lựa chọn một góc nhìn nhân văn hơn: Tập trung vào sự thiếu thấu hiểu và khoảng cách thế hệ âm thầm lớn dần trong mỗi gia đình.

Minh - một cậu bé tuổi mới lớn đang đối diện với những bất ổn tâm lý - được xây dựng như một đứa trẻ nhạy cảm, cô độc, loay hoay tìm một chỗ đứng an toàn cho cảm xúc của mình. Sự trầm lặng, những lần tự thu mình hay cả hành vi tự làm đau bản thân không bị khai thác theo hướng giật gân, mà được đặt trong bối cảnh mất mát gia đình, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm hơn là phán xét.

Bộ phim đồng thời dành không gian để khắc họa áp lực của một người cha đơn thân. Thái là đại diện rất điển hình của nhiều bậc phụ huynh châu Á: yêu con sâu sắc, nhưng không chịu thấu hiểu con. Gánh nặng mưu sinh, nỗi sợ đánh mất con và những định kiến về sức khỏe tinh thần đã khiến Thái không ít lần lựa chọn sai, để rồi vô tình trở thành người gây tổn thương cho chính đứa trẻ mà anh yêu thương nhất.

Vai người cha được Kiều Minh Tuấn diễn xuất thần, tạo sự xúc động nơi khán giả ẢNH: GENESI CREATIVE

Việc đặt tổn thương của người con song hành với gánh nặng và ngổn ngang của người cha giúp bộ phim tránh rơi vào cái nhìn một chiều. Ở đây không có vai "phản diện", chỉ có những con người thật sự yêu thương nhau nhưng chưa kịp học cách lắng nghe, giao tiếp và thấu hiểu đúng cách. Chính vì vậy, Con Kể Ba Nghe chạm đến sự đồng cảm từ cả khán giả trẻ lẫn các bậc phụ huynh - những người có thể nhìn thấy chính mình ở cả hai phía của câu chuyện.

Hạo Khang, Kiều Minh Tuấn xuất thần bên cạnh dàn cast chất lượng

Trong Con Kể Ba Nghe, Hạo Khang là điểm sáng nổi bật khi khắc họa trọn vẹn hình ảnh một cậu bé mong manh và dễ tổn thương - thường xuyên rơi vào trạng thái cô độc, ngay cả khi vẫn đang ở cạnh những người thân yêu nhất. Diễn viên chọn lối diễn tiết chế, dựa nhiều vào ánh mắt, cử chỉ và nhịp thở để dẫn dắt cảm xúc, khiến nhân vật Minh hiện lên gần gũi và chân thật.

Sự tương tác giữa Hạo Khang và Kiều Minh Tuấn cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc giàu sức nặng, đặc biệt ở những phân đoạn đối thoại căng thẳng hoặc những khoảng im lặng kéo dài - nơi cảm xúc không cần nói ra vẫn đủ khiến người xem nghẹn lại.

Ông Thái (Kiều Minh Tuấn) với nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp ẢNH: GENESI CREATIVE

Kiều Minh Tuấn xuất thần trong vai Thái - một người đàn ông dẻo dai về thể chất nhưng chất chứa vô vàn mâu thuẫn, bộn bề giữa lằn ranh mưu sinh và trách nhiệm làm cha đơn thân. Với lối diễn tiết chế mà giàu sức nặng cảm xúc, anh khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người cha quen gồng gánh, cứng cỏi và lầm lũi, để rồi từng bước lộ ra những khoảnh khắc hoang mang, bất lực, vỡ vụn - thậm chí cuồng loạn - trước đứa con trai.

Quốc Khánh có thêm một vai diễn duyên dáng, gây ấn tượng khi tự mình thực hiện các phân cảnh xiếc ẢNH: GENESI CREATIVE

Dàn diễn viên phụ như: Hồng Ánh, Quốc Khánh, Phương Thanh, Lê Lộc, Mai Cát Vi,… cũng ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, hài hước, góp phần tạo nên một tổng thể cân bằng. Nhờ đó, câu chuyện được dẫn dắt hấp dẫn và nhiều cao trào cảm xúc khác nhau.

Bằng cách kể chân thực, Con Kể Ba Nghe gợi nhiều suy ngẫm về cách người lớn học cách lắng nghe con cái, cũng như cách người trẻ đối thoại với những tổn thương và cảm xúc của chính mình.

Con Kể Ba Nghe khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16.1.2026.