Cơn mưa lớn không thể giảm nhiệt Let's Charm Fest 2023

Chương trình năm nay được Charm Group đầu tư "khủng" với dàn nghệ sĩ nổi tiếng, sân khấu chuyển động đầu tiên tại Hồ Tràm. Đúng 19g00, nhạc hội Let's Charm Fest chính thức bắt đầu. Với lượng fan đông đảo, sở hữu loạt ca khúc đình đám, nam ca sĩ Jack thổi bùng sức nóng đại nhạc hội với các ca khúc Hồng nhan, Xóa tên anh đi. Đặc biệt, lần đầu tiên ca khúc Từ nơi tôi sinh ra, vừa ra mắt vào ngày 31.8 được nam ca sĩ trình diễn live trên sân khấu trước 20.000 khán giả Let's Charm Fest 2023.





Sân khấu chuyển động đầu tiên tại Hồ Tràm, âm thanh ánh sáng bùng nổ, kết hợp bản nhạc bắt tai, vũ đạo bắt mắt, Jack đã mang đến màn trình diễn mở màn không thể bùng nổ hơn cho đại nhạc hội. Lượng fan girl hùng hậu không thể đứng yên với màn trình diễn của thần tượng, cùng đứng lên reo hò, cổ vũ và hòa vào từng điệu nhảy.

Với giọng hát nội lực, kỹ thuật điêu luyện, nữ ca sĩ Phương Thanh tiếp tục hòa giọng, thổi bùng sức nóng với giọng hát cao vút. Nữ ca sĩ đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn "mãn nhãn" khi lần đầu tiên đến với Charm Resort Hồ Tràm.

Đặc biệt, đêm đại nhạc hội chào đón sự xuất hiện của nữ diễn viên Avika Gor - diễn viên chính bộ phim Cô dâu 8 tuổi. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với miền biển xinh đẹp Hồ Tràm và được hòa mình vào không khí lễ hội cuồng nhiệt này. Đặc biệt, tôi vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhận được nhiều tình cảm yêu mến và sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Việt. Tại chương trình, nữ diễn viên cũng chính là người trao chìa khóa cho vị khách hàng may mắn của dự án Charm Resort Long Hải trúng thưởng chiếc xe Audi danh giá.





Sự xuất hiện của anh Bo Đan Trường đã làm nức lòng người hâm mộ. Nam ca sĩ thể hiện 3 ca khúc Cuộc tình trong mưa, Tình khúc vàng hay Tình đơn phương, đưa khán giả trở về với những bản tình ca bất hủ. Nét điển trai của nam ca sĩ cũng phong cách biểu diễn lôi cuốn làm nức lòng người hâm mộ.





Tiếp tục với những nhạc phẩm của thế hệ 8x-9x, sự xuất hiện của Tí Nâu Thùy Chi cùng ca khúc Việt Nam trong tôi đã làm bừng sáng sân khấu, một ca khúc quá ý nghĩa cho một chương trình đại nhạc hội dịp lễ 2.9. Ca từ ý nghĩa, qua giọng hát của Thùy Chi trên sân khấu bừng sáng, sự kết hợp cộng hưởng này lan tỏa niềm tự hào đến với bất cứ ai có mặt tại chương trình. Ngay sau đó, sẽ là màn trình diễn bùng nổ năng lượng cùng Thanh Duy với những ca khúc sôi động và màn vũ đạo đặc sắc, thăng hoa cảm xúc trên sân khấu.







Màn xuất hiện đáng mong chờ nhất Let's Charm Fest 2023, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà lần đầu tiên đến Hồ Tràm và khuấy động sân khấu với loạt bản hit sôi động Cô đơn trên sofa, Keep me in love, Vì chính là em. Những màn trình diễn đầy công phu, vũ đạo bắt mắt, âm thanh sống động trên sân khấu chuyển động đầu tiên và duy nhất tại Hồ Tràm, tất cả tạo nên một đại tiệc âm nhạc hấp dẫn. Ngay sau đó, khán giả vẫn còn rất nhiều năng lượng để "cháy" hết mình cùng các DJ. Lần đầu tiên, Hồ Tràm có đêm đại nhạc hội thu hút 20.000 người tham dự, mang đến hình ảnh mới cho du lịch Hồ Tràm, nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, mà còn là điểm đến vui chơi, giải trí sôi động hàng đầu Hồ Tràm.





Trong xuyên suốt ngày 2.9, siêu lễ hội đã tổ chức hàng loạt điểm vui chơi, giải trí, ẩm thực phục vụ du khách với màn trình diễn Carnival đầy màu sắc, chiêm ngưỡng thả diều biển nghệ thuật hay các trò chơi tô màu, câu cá phục vụ du khách nhí. Đặc biệt, tuyến phố ẩm thực trở thành điểm đến của đông đảo du khách, tiếp năng lượng để tận hưởng chuỗi hoạt động cực đặc sắc.





Đặc biệt, lễ hội Let's Charm Fest là dịp để Charm Resort Hồ Tràm tri ân các đơn vị đối tác phân phối chiến lược, các "chiến binh" kinh doanh trực tiếp đưa dòng sản phẩm đậm chất nghỉ dưỡng của Charm Resort Hồ Tràm đến với khách hàng. Rất nhiều giải thưởng giá trị được trao tay đến chiến binh kinh doanh với 16 xe Honda SH, 3 xe Yamaha Janus và 10 chỉ vàng IJC đã được trao tay các chuyên viên kinh doanh.

Là lễ hội thường niên vào dịp lễ 2.9, Charm Group hy vọng rằng Let's Charm Fest đã mang đến điểm vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí sôi động, có thể góp phần vào sự phát triển hình ảnh du lịch của địa phương. "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là huyện Xuyên Mộc đã hỗ trợ hết mình cho chương trình. Cảm ơn 20.000 khán giả, người dân huyện Xuyên Mộc đã đến với Let's Charm Fest, góp phần tạo nên không khí sôi động cho ngày hội", đại diện Charm Group chia sẻ.