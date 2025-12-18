Con muốn sống: Bạn đọc Báo Thanh Niên giúp thêm 137 triệu đồng cho các bệnh nhi ung thư

Từ những lời cầu cứu trong loạt bài Con muốn sống, bạn đọc Báo Thanh Niên đã kịp thời chung tay hỗ trợ hơn 137 triệu đồng, giúp 3 bệnh nhi ung thư: K'Phú, Lâm Gia Bảo và Ksơr Ka Ju có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.

Được tiếp sức, bé trai ung thư không còn "xin mẹ được chết"

Bệnh nhi K'Phú (9 tuổi, dân tộc Cơ Ho, bị ung thư máu), nhân vật trong bài Con muốn sống: Bé trai ung thư 'xin mẹ sinh em khác để con được chết' được bạn đọc Thanh Niên hỗ trợ hơn 67 triệu đồng (46,7 triệu đồng được Báo Thanh Niên chuyển khoản và 21 triệu đồng do bạn đọc gửi trực tiếp tới cháu K'Phú).

Sau khi nhận được tiền hỗ trợ, chị Ka Dốih (mẹ của K'Phú) không giấu được xúc động. Chị cho biết gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn chưa đủ tiền để vào thuốc toa 3, nhờ có bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ, cháu đủ tiền để chi trả viện phí. "Tôi thật sự rất biết ơn bạn đọc và nhà hảo tâm nhiều lắm", chị K Dốih nói.

Bé K'Phú bị ung thư máu được bạn đọc Báo Thanh Niên tiếp sức ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị bật khóc, kể tình trạng của bé K'Phú: "Giờ mắt phải của K'Phú bị mù rồi cô à, không chữa mắt được nữa". Theo chị K Dốih, bệnh ung thư tàn phá cơ thể khiến mắt của K'Phú bị ảnh hưởng và xuất hiện huyết khối trong đầu.

"Con không còn xin tôi sinh em mới để con được chết nữa, con chỉ lẳng lặng cầm tay tôi an ủi và nói sẽ tiếp tục sống thôi", chị Ka Dốih rưng rưng. Chị nói sẽ dùng số tiền Báo Thanh Niên hỗ trợ để vào hóa chất toa 3, kéo dài sự sống cho con.

Bé 2 tuổi bị ung thư mắt đang dần hồi phục

Bệnh nhi Lâm Gia Bảo (2 tuổi, bị ung thư mắt) là nhân vật trong bài viết Bé trai nguy cơ mất ánh sáng vì ung thư mắt, gia đình kiệt quệ cầu cứu. Gia đình em đã nhận được sự giúp đỡ 42 triệu đồng (hơn 40,8 triệu đồng trao từ Báo Thanh Niên và 1,2 triệu đồng từ nhà hảo tâm quyên góp trực tiếp đến cháu Bảo).

Chia sẻ với phóng viên, chị K'Vy (mẹ Gia Bảo) cho biết sức khỏe của Bảo dần ổn định và ăn uống nhiều hơn trước. Bác sĩ hẹn nếu sức khỏe tốt, bé có thể về thăm nhà vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chị K'Vy khóc nghẹn khi đứa con đầu lòng mắc ung thư và con có nguy cơ bỏ mắt còn lại vì bệnh hiểm nghèo ẢNH: HÀ THUƠNG

Hiện gia đình vẫn tá túc tại mái ấm gần Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM). Để có thêm chi phí lo cho con, mỗi ngày vợ chồng chị cùng nhau làm cây thông Noel để bán.

"Nhờ sự sẻ chia của Báo Thanh Niên và bạn đọc, vợ chồng tôi đỡ được phần nào gánh nặng trên chặng đường dài phía trước", chị K'Vy nói.

Lâm Gia Bảo mới 2 tuổi nhưng không may bị ung thư mắt ẢNH: NVCC

"Phao cứu sinh" cho bé trai Gia Rai ung thư máu

Ngày 15.12.2025, Báo Thanh Niên cũng thay mặt bạn ủng hộ hơn 28,4 triệu đồng đến cháu Ksơr Ka Ju (4 tuổi, dân tộc Gia Rai, bị ung thư máu), nhân vật trong bài Con muốn sống: Gia đình cạn tiền, bé trai Gia Rai nguy cơ dừng điều trị ung thư.

Khoản tiền đến khi gia đình gần như kiệt quệ. Chị H Duit (mẹ của Ka Ju), nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi: "Tôi nhận được tiền cứu con rồi cô ơi. Có lúc vợ chồng tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc vì không còn khả năng xoay xở. Nay con được cứu rồi, tôi mang ơn mọi người nhiều lắm".

Trước đó, khi bác sĩ cho Ka Ju về thăm nhà, gia đình chỉ đủ tiền mua vé xe. Một tuần sau phải quay lại nhập viện, nhưng trong tay chị không còn đồng nào. Nhìn con trai 4 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 13 kg, chị từng thoáng nghĩ đến việc buông xuôi. Số tiền hỗ trợ như chiếc phao cứu sinh, giúp chị tiếp tục vững lòng trên hành trình giữ sự sống cho con.

Ksơr Ka Ju đang điều trị ung thư máu ở Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chị H Duit cho biết sức khỏe Ka Ju đã dần ổn định, nhưng da ngày càng sạm và ăn uống khó khăn do các biến chứng của hóa chất.

"Lúc nhận được số tiền, tôi vừa xúc động vừa băn khoăn, không biết làm sao để cảm ơn mọi người cho đủ. Dù không hiểu tiếng Việt nhiều, tôi thật sự biết ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm", chị H Duit tâm sự.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của các bệnh nhi ung thư và mong có được sự sẻ chia của bạn đọc, để những gia đình khó khăn vơi bớt gánh nặng và các em có cơ hội tiếp tục chống chọi với bệnh tật.