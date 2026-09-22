Con muốn treo những ước nguyện dưới ánh trăng trung thu

Con tên là Nguyễn Lê Ngọc Anh, hiện đang là học sinh lớp 8, Trường THCS Chánh Hưng. Con đang sống cùng gia đình tại 22/8 Bông Sao, phường Bình Đông, TP.HCM. Hôm nay, con rất vui khi có cơ hội được viết những dòng này để kể về những kỷ niệm trung thu của mình và gửi lời cảm ơn đến những cô chú trong Saigontourist, Công viên văn hóa Đầm Sen cũng như các nhà bảo trợ đã dành tình cảm và mang đến cho chúng con những mùa trung thu thật vui và đáng nhớ.

Nguyễn Lê Ngọc Anh chăm chú viết lá thư gửi đến ban tổ chức cuộc thi “Mùa trung thu ở Đầm Sen” ẢNH: NVCC

Con vẫn nhớ những năm dịch Covid-19, đó là khoảng thời gian mà gia đình con rất khó khăn. Trong những ngày đó, ba con lại không may mất vì Covid-19. Nhưng con biết bên cạnh con vẫn luôn có mẹ, thầy cô, bạn bè cũng như các cô chú tài trợ cho con. Nhờ vậy, con luôn tự nhủ mình phải cố gắng học tập, sống vui vẻ và biết trân trọng những điều mà mình đang có.

Con rất mong chờ đến trung thu, vì mỗi lần trung thu, con đều được gặp các bạn, được vui chơi ở Công viên văn hoá Đầm Sen. Con nhớ nhất là lần đi chơi trung thu năm ngoái. Hôm đó, chúng con dẫn nhau chạy nhảy khắp nơi, đi chơi hết tất cả các trò chơi trong Đầm Sen. Bạn nào cũng cười rất tươi, chúng con vừa đi vừa nói chuyện, lúc thì rủ nhau chơi trò này, lúc thì kéo nhau đi xem chỗ khác. Con thích nhất là cảm giác được đi chơi cùng các bạn, vì bình thường mỗi đứa học một trường nên rất ít khi gặp nhau. Nhưng khi đến Đầm sen, chúng con được vui chơi thoải mái hơn, cùng nhau tạo ra rất nhiều kỷ niệm. Đến lúc ra về, ai cũng muốn ở lại thêm một chút vì thấy ngày hôm đó trôi qua nhanh quá. Trên đường về, con vẫn nhớ tiếng cười của các bạn và mong năm sau lại được gặp nhau chơi trung thu vui như thế. Đó là một kỷ niệm rất vui mà con nghĩ mình sẽ nhớ mãi.

Sau những mùa trung thu ở Đầm Sen, điều đọng lại trong con không chỉ là những chiếc đèn lồng lung linh hay những món quà, mà còn là tiếng cười đùa của bạn bè, những lần cùng nhau vui chơi và cảm giác được mọi người yêu thương. Mỗi mùa trung thu đi qua đều để lại trong con nhiều kỷ niệm đẹp. Con hiểu rằng niềm vui sẽ càng ý nghĩa hơn khi được chia sẻ cùng mọi người. Vì vậy, con luôn mong những mùa trung thu sau có thêm nhiều bạn nhỏ được vui chơi, được kết bạn và có thật nhiều kỷ niệm đẹp như con đã từng có.

Con cảm ơn các cô chú, anh chị và các nhà bảo trợ vì đã mang đến cho chúng con nhiều niềm vui như vậy. Sự giúp đỡ của cô chú không chỉ là những phần quà hay chiếc bánh, mà còn là niềm vui, sự động viên dành cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt, thật ngoan và biết chia sẻ với mọi người. Sau này, khi lớn lên, con cũng mong mình có thể giúp đỡ các em nhỏ khó khăn giống như cách cô chú đã giúp con hôm nay.

Con cũng có một ý tưởng dành cho những mùa trung thu sắp tới. Đó là hoạt động "Góc ước nguyện dưới ánh trăng", nơi mà mỗi bạn được tặng một chiếc đèn lồng giấy nhỏ do chính tay mình chọn màu và lắp ráp. Tại một góc trong hội trường các bạn sẽ cẩn thận viết lên những mẩu giấy ước nguyện nhỏ của chính bản thân mình. Đó có thể là ước mơ thi đỗ vào ngôi trường yêu thích, lời chúc sức khoẻ đến ba mẹ, hay đơn giản chỉ là muốn bản thân mình sẽ luôn chăm chỉ, vượt qua những môn học khó và có đủ sự tự tin để chinh phục mục tiêu mới. Những chiếc đèn lồng nhỏ mang theo điều ước sẽ do chính tay các bạn treo lên chiếc "cây ước nguyện". Nhìn những chiếc đèn lồng nhỏ trên cây, bao ước mơ của chúng con như đang tỏa sáng dưới trăng. Hoạt động này, giúp chúng con biết gửi gắm tình cảm chân thành đến gia đình, người thân và thêm trân trọng những ước mơ của chính mình. Con nghĩ hoạt động này chắc sẽ là điểm nhấn thật ý nghĩa cho đêm hội năm sau. Theo con, món quà lớn hay nhỏ không quan trọng bằng việc tất cả chúng con được tự tay treo chiếc đèn lồng mơ ước của bản thân mình, cùng cười đùa với nhau và cảm nhận hơi ấm của tình yêu thương.

Cuối thư, con xin kính chúc các cô chú, anh chị và các nhà hảo tâm luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã mang đến cho chúng con những mùa trung thu thật ấm áp và một tuổi thơ có thật nhiều niềm vui!

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