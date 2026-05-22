Con nghỉ hè, phụ huynh bước vào mùa tất bật mới

Phụ huynh tất bật tìm lớp học hè: “Con nghỉ hè nhưng bố mẹ lại không được nghỉ”

Hiện nhiều trường mầm non đã bắt đầu cho trẻ nghỉ hè, trong khi học sinh các cấp còn lại cũng chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ sau lễ bế giảng cuối tháng 5, khiến nhiều phụ huynh tất bật lên kế hoạch cho ba tháng hè của con.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng tìm kiếm lớp kỹ năng, trại hè, khóa học bán trú hay địa điểm vui chơi dành cho trẻ.

Với không ít gia đình, mùa hè không đơn thuần là khoảng thời gian trẻ được nghỉ ngơi mà còn kéo theo hàng loạt bài toán về thời gian, tài chính và việc sắp xếp để con vừa có nơi vui chơi, vừa giúp bố mẹ yên tâm đi làm.

Nhiều phụ huynh bắt đầu tìm lớp học hè, trại hè hoặc chỗ gửi trẻ ngay từ khi con chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Chị Nguyễn Thị Thảo My (P.Linh Xuân, Thủ Đức) có con trai 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 cho biết điều chị nghĩ đến đầu tiên mỗi khi hè đến là việc sắp xếp thời gian cho con.

“Con nghỉ hè không đi học thì điều tôi lo nhất là không có người trông. Mình muốn con vừa được chơi, vừa tìm hiểu điều mới nhưng cũng không muốn con chỉ ở nhà xem tivi. Quan trọng hơn là mình vẫn phải có thời gian để làm việc”, chị chia sẻ.

Gia đình chị đã đăng ký cho con học hè bán trú tiếng Anh kết hợp với các hoạt động cuối tuần như đi chơi, thăm ông bà nội ngoại. Dù không quá áp lực, chị thừa nhận bản thân vẫn có những cân nhắc nhất định trong quá trình lựa chọn.

“Mình từng muốn cho bé học khóa 100% giáo viên bản xứ nhưng chi phí khá cao nên cuối cùng chọn phương án giáo viên Việt Nam và bản xứ xen kẽ”, chị nói.

Trong khi đó, với nhiều gia đình khác, áp lực không chỉ dừng ở việc tìm người trông con mà còn là nỗi lo về chi phí và chất lượng các chương trình hè.

Chị Lương Thị Mai (đường Lũng Đông, P.Hải An, TP.Hải Phòng), có hai con đang học lớp 4 và lớp 1, cho biết mỗi khi con nghỉ hè là gia đình lại bước vào một guồng quay mới.

“Nghỉ hè tới 3 tháng nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm, ông bà cũng có việc riêng nên chuyện tìm người trông con rất áp lực”, chị nói.

Theo chị Mai, gia đình đang tìm hiểu một số trại hè cho con nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn giữa các lựa chọn khác nhau.

“Một số nơi học phí khá cao, còn những nơi chi phí vừa phải thì lại lo không biết chất lượng thực tế có đúng như quảng cáo hay không. Gần đây có nhiều thông tin về trại hè nên phụ huynh cũng phải cân nhắc nhiều hơn”, chị chia sẻ.

Không chỉ áp lực về chi phí hay nơi gửi trẻ, nhiều phụ huynh còn mang theo nỗi lo con bị chậm hơn bạn bè đồng trang lứa.

Chị Trần Loan (đường Phạm Văn Bạch, P.Tân Sơn, TP.HCM), có con 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, cho biết chị đang tìm lớp bán trú tiền tiểu học để con học chữ, chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào môi trường mới.

“Chi phí là một phần, nhưng quan trọng hơn là tìm được nơi học bán trú chất lượng để ba mẹ yên tâm gửi con trong suốt 3 tháng hè”, chị nói.

Chị cũng thừa nhận: “Ba mẹ thương con, muốn con được nghỉ ngơi đúng nghĩa ‘nghỉ hè’, nhưng nhiều khi vẫn phải cho con học để theo kịp xu hướng, không bị lạc lõng với bạn bè”.

Nhiều phụ huynh lựa chọn cho con tham gia lớp học hè hoặc hoạt động trải nghiệm nhằm hạn chế tình trạng trẻ ở nhà sử dụng tivi, điện thoại và các thiết bị điện tử quá nhiều trong kỳ nghỉ hè. ẢNH: QUỲNH QUỲNH

Một mùa hè kín lịch để con không... tụt lại phía sau?

Theo thạc sĩ tâm lý Trần Thị Ngọc Lan, Trung tâm tham vấn tâm lý BetterMe Hub (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh), việc nhiều phụ huynh hiện nay lên kế hoạch khá kín cho con trong dịp hè xuất phát từ nhiều áp lực khác nhau.

“Không ít cha mẹ lo con nghỉ hè quá nhiều sẽ sa đà vào điện thoại, game hoặc mạng xã hội nên muốn con luôn có hoạt động để duy trì nề nếp. Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh trong học tập ngày càng lớn cũng khiến phụ huynh muốn con tranh thủ mùa hè để học thêm ngoại ngữ, kỹ năng, thể thao hay các lớp năng khiếu”, bà Lan phân tích.

Theo bà Lan, tâm lý lo con “tụt lại phía sau”, thiếu kỹ năng hoặc thua bạn bè hiện khá phổ biến, đặc biệt ở các gia đình sống tại đô thị. Khi thấy bạn bè đồng trang lứa tham gia các lớp ngoại ngữ, trại hè hay nhiều hoạt động khác, không ít phụ huynh dễ rơi vào trạng thái sốt ruột nếu con mình chưa tham gia.

“Ngoài ra, mạng xã hội cũng vô tình làm áp lực này lớn hơn khi phụ huynh thường xuyên nhìn thấy hình ảnh ‘con nhà người ta’ với lịch trình dày đặc và nhiều thành tích. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, việc so sánh quá nhiều có thể khiến cả cha mẹ lẫn con cái đều căng thẳng”, bà Lan cho biết.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia tâm lý Bùi Văn Thạnh, Trung tâm tư vấn tâm lý Khởi Tâm (P.An Đông, TP.HCM; trước là P.5, Q.5), cho rằng một mùa hè quá nhiều lớp học hoặc lịch trình dày đặc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

“Khi gần như cả ngày đều bị lấp kín bởi các lớp học, trẻ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực và thiếu hứng thú với việc học. Một số trẻ còn có cảm giác mùa hè không khác gì năm học, từ đó dễ chán nản hoặc phản ứng tiêu cực”, ông Thạnh nhận định.

Theo ông, thời gian vui chơi tự do, nghỉ ngơi hoặc thậm chí được “chán” cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Không ít phụ huynh cho biết ngoài chi phí, việc tìm lớp học hè phù hợp và nơi gửi trẻ an toàn cũng là áp lực lớn mỗi mùa nghỉ hè. ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

“Khi không bị người lớn sắp xếp mọi hoạt động, trẻ sẽ học cách tự tìm niềm vui, tự khám phá và phát triển trí tưởng tượng. Những khoảng thời gian tưởng như ‘không làm gì’ thực chất lại giúp trẻ hồi phục năng lượng tinh thần sau một năm học”, ông nói.

Các chuyên gia cho rằng một mùa hè phù hợp nên đặt nhu cầu thực tế của trẻ lên trên áp lực thành tích. Trẻ vẫn có thể tham gia các lớp học hoặc hoạt động kỹ năng nếu thật sự yêu thích, nhưng cũng cần thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và vận động ngoài trời.

“Một mùa hè lý tưởng không nhất thiết phải kín lịch. Điều quan trọng là trẻ cảm thấy vui vẻ, được phát triển tự nhiên và bước vào năm học mới với tâm lý tích cực, thay vì kiệt sức vì bị ‘điểm danh’ suốt cả mùa hè”, ông Thạnh nói thêm.