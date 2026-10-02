Con ngỗng được bà dắt đi dạo ở Hà Nội, dân mạng hỏi nhau ‘gặp ở đâu?’

Con ngỗng từ quả trứng bố mang về

Những ngày gần đây, hình ảnh một con ngỗng trắng thong dong trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học, P.Ba Đình, TP.Hà Nội, nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Bên dưới các bài đăng, không ít người tò mò hỏi nhau chú thường xuất hiện vào giờ nào, ở khu vực nào để có cơ hội tình cờ gặp.

Bức ảnh lan tỏa trên mạng xã hội Threads ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Chú ngỗng nổi tiếng là thành viên trong gia đình nhà Long ẢNH: NVCC

Với Vũ Hoàng Long, 28 tuổi, ở P.Quốc Tử Giám, TP.Hà Nội, sự chú ý này khá thú vị, bởi ngỗng vốn chỉ là một thành viên quen thuộc trong nhà.

Long cho biết ngỗng được bố mang trứng về và nở vào đầu tháng 1.2025. Khi ấy, anh đang học tập ở nước ngoài. Ngay từ những bức ảnh đầu tiên bố gửi sang, Long đã đặc biệt yêu quý ngỗng và luôn mong đến kỳ nghỉ để được về nhà chơi cùng.

Ngỗng được bố Long mang trứng về và ấp nở ẢNH: NVCC

“Bạn ấy (con ngỗng) chỉ có một mình, không có đôi có cặp nên mình lúc nào cũng mong mỏi được về chơi cùng”, Long kể.

Long kể, đây cũng không phải lần đầu gia đình nuôi ngỗng. Từ đầu năm 2020, nhà Long từng nuôi một cặp ngỗng màu nâu. Hai chú ngỗng sau đó mắc bệnh và qua đời, khiến cả nhà rất buồn. Điều thú vị là ý tưởng nuôi ngỗng ban đầu lại xuất phát từ một câu nói đùa của Long.

“Hồi hai bạn (con) ngỗng trước, bố mình mang về chỉ vì một câu nói đùa của mình rằng có ngỗng làm vật nuôi có khi cũng hay lắm. Mình không ngờ bố mẹ lại chiều mình đến thế, chỉ sau một câu nói mà sẵn sàng mang ngỗng về, nuôi nấng và yêu thương chúng nó”, Long chia sẻ.

Với gia đình Long, con ngỗng hiện tại không đơn thuần là một con vật nuôi. Trong những ngày Long và em gái đi học, đi làm xa, căn nhà vốn ít người hơn. Sự xuất hiện của ngỗng khiến bà nội của Long vui vẻ hơn.

“Bà hay nói ngỗng khôn lắm, nói gì nó cũng hiểu, chỉ không đáp lại được vì nó không biết nói như con người thôi”, Long kể.

Con ngỗng và bà Nguyễn Thị Mão ẢNH: NVCC

Ngày ngày đi dạo cùng bà, được nhiều người nhận ra

Con ngỗng không có thói quen đi lang thang quá xa. Mỗi ngày, bà Mão thường đưa đi dạo trên vỉa hè phố Nguyễn Thái Học khoảng 2 giờ. Thời gian còn lại, quanh quẩn trong nhà cùng bà và mẹ Long.

Gia đình không để ngỗng tự đi ra ngoài. Mỗi lần dạo phố, bà đều đi cùng để trông chừng, nhất là vào những khung giờ có nhiều xe máy.

Theo Long, con ngỗng khá thân người và không hung dữ. Ai muốn vuốt ve có thể lại gần, miễn không quá vồ vập khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Ngỗng cũng có những thói quen khiến gia đình cảm thấy nó giống một thành viên trong nhà. Trời nóng, ngỗng thích đứng trước quạt; thấy chiếc ghế êm thì tìm cách đặt bụng lên.

Buổi tối, nếu bà nói: “Trời tối rồi, về nhà thôi”, ngỗng có thể tự đi về. “Lúc nào nó cũng đi theo mình như cái đuôi và nói thì nó rất biết nghe. Ban chiều bà bảo trời tối rồi về nhà thôi là nó biết mà tự về liền”, Long kể.

Ngỗng cũng quấn ông Vũ Trường Sơn (bố Long). Đây là người đầu tiên ngỗng nhìn thấy khi vừa bước ra ánh sáng. Mỗi lần ông Sơn đi làm về, ngỗng thường nhảy lên người, muốn được bế hoặc đùa nghịch cùng.

Ông Sơn cho biết gia đình luôn xem ngỗng như một thành viên sống cùng nhà. Ngỗng có chỗ ngủ riêng bên ngoài vào ban đêm nhưng phần lớn thời gian vẫn sinh hoạt cùng mọi người.

Gia đình chủ yếu cho ngỗng ăn ngô và rau bắp cải. Khi có cỏ, ngỗng cũng tự vặt ăn.

Bố Long là người mà chú ngỗng quấn quýt nhất ẢNH: NVCC

Từ thú cưng của gia đình thành nhân vật quen mặt

Trước khi lan tỏa trên Threads, ngỗng đã được một số bạn trẻ và khách nước ngoài biết đến. Thi thoảng có người quay video đăng TikTok nhưng chưa nhận được nhiều sự chú ý như hiện tại.

Bà Mão là người dành nhiều thời gian với ngỗng nhất. Vốn thích trò chuyện, kết bạn với mọi người nên mỗi khi khách du lịch đi ngang tò mò hỏi về ngỗng, bà thường vui vẻ trò chuyện.

Nhiều người đến nhà xin phép được vuốt ve, bế hoặc dắt ngỗng đi dạo ẢNH: NVCC

Long nhớ nhất câu chuyện về một du khách nước ngoài từng gặp ngỗng trên phố. Sau khi vuốt ve, vị khách xin phép bà được bế ngỗng đi dạo rồi sẽ quay lại. Người này bế ngỗng lên tận Hàng Bông rồi đưa trở về.

Điều khiến bà bất ngờ là khi được trả lại, ngỗng cứ muốn đi theo vị khách. “Lúc đó bà mình chỉ sợ bạn ấy (con ngỗng) muốn theo chủ mới”, Long cười kể.

Một lần khác, một nữ du khách Canada nói tiếng Việt rất sõi đến chơi với ngỗng và trò chuyện cùng bà. Người này tò mò khi thấy một gia đình dành nhiều tình cảm cho một con vật mà nhiều người thường chỉ nghĩ đến dưới góc độ thực phẩm.

Long cho biết anh luôn tò mò về cách các loài động vật nhận biết và tương tác với con người. Từ nhỏ, anh từng đọc nhiều câu chuyện về loài ngỗng trong văn hóa Việt Nam và thế giới.

Anh cũng có hai ấn phẩm sách đã xuất bản, trong đó một cuốn sử dụng hình ảnh những chú ngỗng trên bìa, cuốn còn lại là dạng nhật ký của gia đình khi sống cùng ngỗng.

Michelle, bạn gái người Canada của Long và ngỗng ẢNH: NVCC

Hiện Long đang sống và học tập ở nước ngoài. Vì vậy, Long đặc biệt thích thú khi nhìn thấy hình ảnh con ngỗng xuất hiện trên mạng xã hội.

“Mỗi lần có chuyện gì mới, bố mẹ mình thường nhắn tin kể lại, chắc để mình không cảm thấy cô đơn ở xứ người”, Long chia sẻ.

Con ngỗng cũng tạo nên những kết nối bất ngờ. Bạn gái của Long (người Canada) khi về Việt Nam thăm gia đình cũng nhanh chóng được ngỗng làm quen. Theo quan sát của Long, đây là một trong những người lạ hiếm hoi được ngỗng chủ động đến gần mà không kêu lớn hay tỏ vẻ cảnh giác.

Với gia đình, việc ngỗng được nhiều người biết đến là niềm vui. “Mong người lạ bên ngoài cũng yêu quý nó như người nhà”, ông Sơn nói.