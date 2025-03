Con nhỏ bệnh nặng không tiền chữa trị

Trong căn phòng trọ khoảng 10 m2, đồ đạc chẳng có gì, chị Lanh ôm con vào lòng và bắt đầu câu chuyện. Anh chị có hai con trai, cháu lớn là Trương Ngọc Bảo đang học lớp 4, còn cháu nhỏ là Trương Ngọc Thịnh, sinh năm 2021 nhưng bị động kinh, co giật, nằm một chỗ từ lúc 5 tháng tuổi đến nay. Anh Tiến sinh năm 1990, quê Hà Tĩnh; chị Lanh sinh năm 1989, quê An Giang, trước cùng làm công ty may giày da ở Thủ Đức rồi cưới nhau từ năm 2014. "Cuộc sống của vợ chồng công nhân cùng con nhỏ của gia đình tôi cũng như bao gia đình khác dù không dư dả nhưng cũng đủ sống, nếu biết chăm lo làm việc và tiết kiệm. Bởi vậy vợ chồng tôi mới quyết định sinh thêm, nào ngờ...!", chị Lanh lau nước mắt và ôm cháu Thịnh chặt hơn.

Chị Lanh luôn bên cạnh chăm sóc cháu Thịnh Ảnh: BÙI CHIẾN

Khi chào đời, cháu Thịnh có các chỉ số sức khỏe bình thường, nhưng đến tháng thứ 5 cháu bắt đầu có những cơn co giật. Vợ chồng chị đưa cháu đến bệnh viện khám và làm nhiều xét nghiệm, cuối cùng xác định cháu bị động kinh, chậm phát triển, bất thường não không rõ nguyên nhân. "Hôm nhận kết quả, vợ chồng tôi như chết lặng, thương con còn nhỏ dại quá!", chị Lanh nói trong nước mắt. Thời điểm đó dịch Covid-19 đang hoành hành, công việc anh chị bị ảnh hưởng, hầu như không còn thu nhập. Số tiền vợ chồng dành dụm bấy lâu đem lo cho cháu Thịnh cũng cạn sạch.

Từ khi cháu Thịnh bị bệnh, chị Lanh phải ở nhà chăm sóc, còn anh Tiến chuyển qua chạy xe ôm công nghệ, thu nhập không đủ lo cho hai con, nhất là cháu Thịnh, dù có bảo hiểm y tế, bởi cháu thường xuyên phải nhập viện vì các chứng viêm phổi, sốt cao... Trong khi đó, hoàn cảnh nội ngoại đều nghèo, nên có thương cháu cũng chỉ chia sẻ được phần nào. "Suốt mấy ngày tết vừa qua, chồng tôi chạy xe không dám nghỉ ngơi, lo kiếm tiền lo cho cả gia đình, nhưng vẫn thiếu hụt. Nhiều hôm tôi tính nhận ít vé số, bồng theo Thịnh đi bán kiếm thêm tiền sữa cho con, nhưng cháu ra đường hít phải bụi lại bị viêm phổi nên không thể. Thật sự đến lúc này vợ chồng tôi đuối sức cả rồi, giờ chỉ cầu mong bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ để có kinh phí lo chữa bệnh cho cháu, dù biết phải làm phiền đến mọi người nhưng không còn lựa chọn nào khác", chị Lanh nói.