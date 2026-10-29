Con nuôi Phi Nhung đóng MV cho Jack Long, nói về tin đồn tình cảm

Thời thơ ấu sau bức màn nhung được thực hiện với kinh phí lên đến 1 tỉ đồng, bao gồm 4 MV được liên kết thành một câu chuyện xuyên suốt. Những ca khúc được lựa chọn là Sau bức màn nhung, Người có còn thương, Thời thơ ấu, Minh ơi anh đợi em về. Theo tiết lộ, đây là những bài hát do Jack Long và Phương Kim đồng sáng tác, nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ cho toàn bộ tác phẩm.

Dự án tâm huyết của Jack Long

Quỳnh Trang - Jack Long tại sự kiện công bố dự án âm nhạc Thời thơ ấu sau bức màn nhung Ảnh: Anh Thư

Câu chuyện kể về một cô gái mang ước mơ được đứng trên sân khấu để rồi đánh mất chính mình giữa thế giới giải trí nhiều cám dỗ. Trong hành trình đó, chàng trai nghèo (Jack Long thủ vai) luôn dõi theo, thương nhớ dù cô đã rời bỏ gánh hát để chọn con đường riêng. Những biến cố, sự sa sút và cuộc gặp gỡ bất ngờ sau đó đã mở ra cơ hội để cả hai tìm lại giấc mơ nghệ thuật cũng như giá trị đích thực của bản thân.

Là con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Quỳnh Trang đã đảm nhận vai nữ chính, đồng hành xuyên suốt cả 4 sản phẩm âm nhạc. Jack Long chia sẻ rằng anh từng rất lo ngại về việc khó sắp xếp lịch quay, bởi thời điểm dự án bấm máy cũng là lúc Quỳnh Trang đang gấp rút chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát và có kế hoạch lưu diễn tại Úc. Tuy nhiên, vì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và sự đồng cảm với kịch bản, nữ ca sĩ vẫn nỗ lực thu xếp thời gian để tham gia trọn vẹn.

Trong các phân đoạn của chuỗi MV, nhân vật do Quỳnh Trang thủ vai phải trải qua nhiều thử thách nghiệt ngã, từ sự ghen ghét cho đến những góc khuất cay đắng phía sau ánh đèn sân khấu. Sự ăn ý giữa Quỳnh Trang và Jack Long từ những hình ảnh hậu trường đến cảnh quay chính thức đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú, liên tục "đẩy thuyền" và mong chờ cả hai trở thành một cặp đôi đẹp ngoài đời thực.

Ngoài Quỳnh Trang, dự án âm nhạc mới của Jack Long còn có sự đồng hành của NSND Mỹ Uyên, NSƯT Lê Thiện, nghệ sĩ Thanh Hiền, Trọng Hiếu và diễn viên Huỳnh Trường Thịnh Ảnh: NVCC

Quỳnh Trang nói lý do đồng hành cùng Jack Long

Chia sẻ với chúng tôi, Quỳnh Trang cho biết Jack Long là một người bạn, một người đồng nghiệp mà cô trân quý. Cô ấn tượng vì đây không chỉ là một ca sĩ triển vọng, có ngoại hình sáng mà còn có tinh thần làm nghề chăm chỉ, không ngừng học hỏi. “Đó là điều tôi rất quý ở bạn và cũng là yếu tố tiên quyết khiến tôi đồng hành trong dự án lần này”, con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung nói.

Quỳnh Trang thừa nhận việc đóng cặp cùng nhau sẽ không tránh khỏi những tin đồn liên quan đến chuyện “phim giả tình thật”. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho rằng điều đó xuất phát từ sự yêu thương, đón nhận của khán giả dành cho mình và đồng nghiệp. “Tôi vui vẻ, thoải mái đón nhận nhưng cả hai vẫn giữ vững mối quan hệ là những người bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc”, Quỳnh Trang bộc bạch.

Theo nữ ca sĩ, khi đã xác định hỗ trợ đồng nghiệp, cô không quá đặt nặng vấn đề cát sê. Giọng ca 9X nhấn mạnh: “Tất cả đều trong phạm vi hỗ trợ, chứ tôi không thể lấy thù lao giống như khi đi hát ở ngoài hay tham gia những dự án phim ảnh khác được. Bởi vì điều quan trọng là tình cảm”.

Được khen ngợi về ngoại hình, Quỳnh Trang cho biết cô không bám vào điều này để cho phép bản thân thiếu đi sự trau dồi về giọng hát. Theo cô, nhan sắc sẽ thay đổi qua thời gian, tài năng mới là điều giữ chân khán giả. Khi hỏi về cuộc sống hiện tại, con nuôi Phi Nhung chia sẻ thêm: “Bình thường tôi chỉ đi hát rồi về nhà, chứ không có giao du quá nhiều”.