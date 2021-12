Con ông Hun Sen đem vị trí ứng viên thủ tướng ra đặt cược với Sam Rainsy

“Sam Rainsy mới đây nói rằng văn bằng của tôi từ Học viện Quân sự Mỹ là một dạng bằng hạng hai và được cấp chỉ cho những sinh viên nước ngoài có chương trình học được yêu cầu ít hơn so với chuẩn bình thường dành cho một người tốt nghiệp từ West Point [tên gọi khác của Học viện Quân sự Mỹ]”, tướng Hun Manet nói, theo tờ Khmer Times ngày 29.12. Ngoài West Point, ông đã học tại Đại học New York và Đại học Bristol, lấy bằng tiến sĩ kinh tế, theo tờ The Guardian.

Ông Manet còn nói rằng để bảo vệ phẩm giá của mình cũng như của nhiều sinh viên Campuchia khác đã và đang học tại các học viện, đại học ở Mỹ và trên thế giới, ông cảm thấy không có lựa chọn nào khác là đề nghị ông Rainsy đặt cược lần hai.

“Tôi sẽ từ bỏ vị trí ứng viên thủ tướng cho đảng Nhân dân Campuchia nếu Sam Rainsy có thể chứng minh rằng 3 trường đại học mà tôi theo học đã cấp cho tôi bằng cấp dưới chuẩn, hoặc để tôi tốt nghiệp vì một dạng “đặc ân” nào đó. Còn ngược lại, nếu Rainsy không tìm thấy được bất kỳ bằng chứng nào, ông ấy phải rút khỏi nền chính trị Campuchia từ bây giờ”, tướng Manet nhấn mạnh.





Ông Manet còn tuyên bố để có được sự minh bạch, cần thành lập một nhóm làm việc gồm các thành viên của hai bên để liên lạc với 3 trường đại học mà ông đã học và làm rõ chất lượng của những bằng cấp ông có được.

Tướng Manet hy vọng ông Rainsy sẽ không gửi thông điệp từ chối cuộc đặt cược lần này như ông đã làm lần trước. Hồi tháng 9.2019, để bác bỏ những tuyên bố tương tự của ông Rainsy, tướng Manet đã đặt cược sẽ từ bỏ tất cả vị trí trong quân đội để trở thành dân thường, nhưng ông Rainsy đã không đưa ra phản hồi về đề nghị đặt cược đó, theo Khmer Times. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Rainsy đối với đề nghị đặt cược mới của tướng Manet.

Hôm 24.12, tướng Manet đã được Ban Chấp hành trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhất trí bầu làm thủ tướng tương lai của Campuchia. Ông Manet hiện là phó tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia, tư lệnh lục quân và chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên trung ương thuộc CPP.