Cơn sốt vòng tay 'huyền thoại' tại World Cup 2026

"Săn" vòng tay hơn "săn" vé World Cup

Theo Reuters, tại khu vực East Rutherford (New Jersey, Mỹ) tuần qua, hình ảnh quen thuộc không chỉ là dòng người xếp hàng vào sân vận động xem các trận đấu World Cup, mà là hàng dài cổ động viên kiên nhẫn chờ đợi gần một tiếng đồng hồ chỉ để nhận... chiếc vòng tay.

Karina Guerra, một cổ động viên đến từ El Salvador, không hề tỏ ra sốt ruột. Cô đã sưu tầm được 4 chiếc vòng và sẵn sàng bỏ qua các quầy hàng lưu niệm đắt đỏ bên ngoài cổng sân để ưu tiên món phụ kiện nhỏ xinh này. "Nó thật sự rất độc đáo", Guerra hào hứng chia sẻ.

Sắc đỏ của cổ động viên Anh phủ kín sân Atlanta trước trận gặp CHDC Congo tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Nếu World Cup 2010 từng gây sốt với kèn vuvuzela, hay World Cup 2018 với mũ Kokoshnik bằng xốp, thì tại kỳ giải năm 2026, "vòng đeo tay dành cho người hâm mộ" (fan bracelet) đã trở thành món phụ kiện bất ly thân. Theo thống kê từ Reuters, hơn 700.000 chiếc vòng đã được người hâm mộ săn đón và "check-in" rầm rộ trên mạng xã hội.

Điều thú vị nhất chính là tư duy tiếp thị ngược đời của Bank of America, đơn vị được cho là đã chi khoảng 100 triệu USD (hơn 2.500 tỉ đồng) để tài trợ cho kỳ FIFA World Cup này. Thay vì in logo ngân hàng to đùng lên sản phẩm, họ chọn cách cài cắm tinh tế.

Cindy Nguyen Thomas, Trưởng bộ phận Tiếp thị Thể thao và Giải trí của Bank of America, bật mí: "Hạt cườm hình lá cờ mà mọi người vẫn tưởng là họa tiết kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, thực chất chính là logo của chúng tôi".

Sự khéo léo này khiến người hâm mộ cảm thấy họ đang sở hữu một món đồ văn hóa, một kỷ vật giá trị hơn là một món quà quảng cáo. Chính vì "đánh" trúng tâm lý thích sự tối giản và phiên bản giới hạn, chiếc vòng đã lan truyền tự nhiên như một xu hướng thời trang.

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Sức hút từ những điều giản dị

Giữa một kỳ World Cup mà giá vé chạm trần, hàng lưu niệm bị đẩy giá lên cao cùng các quảng cáo xuất hiện dày đặc, chiến dịch vòng tay này là một bước đi mới mẻ, thay đổi hẳn lối tiếp thị quen thuộc lâu nay.

Lauren Anderson, chuyên gia từ Trung tâm Kinh doanh Thể thao Warsaw (Đại học Oregon), nhận định: "Xã hội hiện nay đang dần từ chối những món đồ rẻ tiền, rườm rà. Nếu một thứ đồ trang sức với ý định được lưu giữ làm kỷ niệm, người ta sẽ không muốn nó in đầy logo doanh nghiệp".

Sự thành công này còn mang hơi thở từ các đêm diễn "Eras Tour" của Taylor Swift - nơi những chiếc vòng tay tình bạn (friendship bracelets) tạo ra trào lưu văn hóa toàn cầu. Việc Bank of America lên kế hoạch phát hành tổng cộng 2 triệu chiếc vòng đã khiến chúng trở thành "món hàng nóng".

Trên các nền tảng bán lại, những chiếc vòng này đang được chào bán với giá từ 50 - 500 USD (tương đương 1,2 - 12,5 triệu đồng). Tuy nhiên, với Noah Sigal, một cổ động viên có mặt tại sân vận động New Jersey, món quà này là vô giá. Sau 90 phút xếp hàng, anh khẳng định: "Đây là những món đồ có một không hai. Tôi sẽ giữ chúng mãi mãi, chứ không bao giờ bán".