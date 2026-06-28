Ngày 28.6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, câu chuyện báo hiếu cha mẹ lại được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Nỗi ân hận của ca sĩ Đoan Trường: Không ai chăm sóc cha mẹ tốt hơn con

Trong căn nhà 5 tầng tọa lạc trên đường Trương Định (quận 3 cũ), ánh mắt ca sĩ Đoan Trường không giấu được sự cô đơn. "Tôi ân hận vì thời hoàng kim, tôi mải mê kiếm tiền chạy show. Mẹ tôi đến 90 tuổi cũng chưa một lần được đi máy bay. Đáng lẽ, tôi nên dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn", anh nói.

Ca sĩ Đoan Trường nói anh ân hận vì không dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ ẢNH: NVCC

Đoan Trường kể, tuổi thơ nghèo khó, miệt mài kiếm tiền chỉ để lo cho gia đình mình cuộc sống ấm êm hơn chứ anh chẳng mê hàng hiệu, chẳng ăn chơi đua đòi. Ban ngày, anh làm cho công ty nước ngoài, đêm anh đi hát ở bar, phòng trà, vũ trường... Từ căn nhà cấp 4 lợp tôn năm xưa, anh mua đất cất nhà, báo hiếu cha mẹ.

Bố anh mất năm 2008, vào đêm 28 tết. Từ đó, anh đã quyết định không nhận show đi hát vào dịp tết nữa mà ở nhà làm giỗ bố, thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, cùng mẹ và em gái vệ sinh nhà cửa, bày biện trang trí sắm tết. Trong 5 năm cuối đời của mẹ, Đoan Trường xin "nghỉ hưu" sớm, toàn tâm toàn ý để ở bên chăm sóc mẹ.

Lý giải về việc "nghỉ hưu" sớm, anh cho biết anh không thuê được người chăm mẹ ưng ý, cả đời mẹ đã vất vả vì con, anh muốn tự tay chăm sóc, báo hiếu mẹ. Mẹ anh thời điểm ấy đã hơn 90 tuổi, bị cơ xương khớp yếu, không tự chăm sóc được bản thân và nhiều bệnh nền: cao huyết áp, tiểu đường…

"Tôi có thuê người giúp việc nhưng họ chỉ làm công việc dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp, ủi đồ. Người giúp việc không thể thay anh em tôi được. Tôi và em gái cùng nhau vệ sinh, bón cho mẹ ăn, cho mẹ uống thuốc. Năm 2022 mẹ tôi mất vì tuổi già, mẹ ra đi trong vòng tay của tôi", Đoan Trường chia sẻ.

Con thuê người chăm sóc cha mẹ là bất hiếu?

Nhưng thực tế không phải ai cũng có thể kề bên chăm sóc cha mẹ như ca sĩ Đoan Trường. Nguyễn Nhã Khoa hiện đang sinh sống và làm việc tại Shizuoka (Nhật Bản). Với cô chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau là trách nhiệm, làm hết khả năng của mình, trọn đạo làm con.

Cô nói: "Trước khi kết hôn, tôi hỗ trợ hết toàn bộ tiền tôi có cho ba mẹ. Sau này lập gia đình, ba mẹ cần, vợ chồng tôi luôn sẵn sàng. Có đợt, mẹ tôi có dấu hiệu đột quỵ, tôi ở xa nên chỉ có thể làm cho mẹ trong khả năng của mình như tìm cách giúp mẹ giảm cân. Tôi thuê người tập yoga cho mẹ, hỗ trợ mẹ ăn uống…"

Thầy Võ Anh Triết bên mẹ ẢNH: NVCC

Đứng ở góc độ là một người thầy, một người con, thầy giáo Võ Anh Triết, giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm ngoại ngữ Việt Anh (đường Lê Văn Sỹ, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) chia sẻ việc thuê người chăm sóc bố mẹ có phải là bất hiếu không, tùy thuộc vào việc này diễn ra như thế nào. "Thuê người, trả tiền và phó mặc cho người chăm sóc, không gần gũi, hỏi han, không theo dõi tình hình bố mẹ là bất hiếu. Nếu thuê người chăm sóc bố mẹ mà không bỏ mặc bố mẹ thì lại là điều đáng làm và đáng khen", anh nói.

Thầy Triết phân tích, con cái có công việc làm tốt, nếu dành hết thời gian cho bố mẹ, công việc sẽ dễ dàng xuống dốc, xao nhãng công việc, dễ mất việc. Ngược lại, thuê người chăm sóc bố mẹ để mình có thời gian đi làm, kiếm tiền, lo phụng dưỡng, thuốc thang, điều kiện sống tốt cho bố mẹ thì là điều nên làm, là hiếu thảo.

"Người chăm sóc chuyên nghiệp hiểu người lớn tuổi, có kiến thức chăm sóc người lớn tuổi, đôi khi trở thành gần gũi hơn cả con cái", thầy Triết nói.

Bên cạnh đó, ông nói viện dưỡng lão tốt là một lựa chọn khác rất tốt đẹp. Bố mẹ sẽ sống trong không gian của những người cùng thế hệ, được chăm sóc dinh dưỡng, y tế, giải trí đầy đủ và đúng cách.

"Trên thực tế, con cái khó có thể chăm sóc bố mẹ tốt bằng các viện dưỡng lão uy tín. Tôi nghĩ nếu con cái thật sự thương bố mẹ, tìm người chăm sóc phù hợp, thăm hỏi bố mẹ thường xuyên, thì rất hiếu thảo và đáng khen", Thầy Triết bày tỏ quan điểm.

16 năm làm công việc nuôi bệnh nhân, anh Nguyễn Hoàng Lam (ở Bến Tre) cho biết với anh, bất hiếu là khi cha mẹ cô đơn giữa lúc con cái vẫn còn đó nhưng không dành cho họ sự quan tâm cần thiết. Anh Lam đã trải qua khóa đào tạo của Bệnh viện Thống Nhất để có những kiến thức cơ bản: đo huyết áp, tắm rửa, hút đàm, với những bệnh nhân nằm một chỗ làm thế nào tránh lở loét…

Anh Lam từng nuôi cụ ông 72 tuổi ở chung cư Thái An (đường Phan Huy Ích, P. An Hội Tây, TP.HCM) trong mùa dịch Covid-19 trong suốt 17 tháng. "Ở thành phố, con cái có xin nghỉ cũng chỉ được 5, 10 ngày chăm cha mẹ là nhiều. Trả tiền thuê người nuôi cha mẹ cũng đâu rẻ, con cái cũng phải đi làm vất vả mới có được. Không ít trường hợp con nghỉ việc dài ngày để chăm cha mẹ nhưng thiếu sự kiên nhẫn, kỹ năng thì việc chăm cha mẹ lại trở nên nặng nề, có những lời nói hành động không phải…", anh nói.