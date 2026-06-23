Con trai 9 tuổi thừa kế khối tài sản trăm tỉ của cố ca sĩ Liam Payne

Liam Payne qua đời năm 2024 ẢNH: AFP

Hôm 22.6 (giờ Mỹ), People tiết lộ tài liệu mà tạp chí này thu được, cho thấy con trai của Liam Payne sẽ thừa kế khối tài sản mà cố ca sĩ để lại. Theo đó, tổng số tiền mà Bear nhận được là hơn 29 triệu USD (hơn 760 tỉ đồng). Hồ sơ đề cập đến việc một phần tiền có thể được sử dụng ngay bây giờ nhưng phần lớn trong số đó sẽ được giữ trong quỹ tín thác cho đến khi cậu bé tròn 18 tuổi. Giọng ca Night Changes không có di chúc vào thời điểm qua đời, nữ ca sĩ Cheryl và luật sư âm nhạc Richard Bray được chỉ định làm người quản lý tài sản của anh. Tuy nhiên, họ có quyền hạn hạn chế và không thể phân phối tài sản này.

People dẫn nguồn từ trang web của chính phủ Anh cho biết, tài sản thừa kế ở Anh thường được trao cho người phối ngẫu hợp pháp của người quá cố hoặc nếu họ không kết hôn thì được trao cho người thân ruột thịt gần nhất (trong trường hợp này là con).

Nữ ca sĩ Cheryl dự tang lễ của Liam Payne ở London (Anh) hồi tháng 11.2024 ẢNH: AFP

Liam Payne và nữ ca sĩ Cheryl có khoảng thời gian gắn bó từ năm 2016, họ cùng đón con trai Bear hồi 2017 nhưng rồi "đường ai nấy đi" vào năm sau đó. Giọng ca What Makes You Beautiful từng chia sẻ tin vui được làm cha trên trang cá nhân: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi chào đón con trai bé bỏng của chúng tôi đến với thế giới, đây là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời và là kỷ niệm đẹp nhất của tôi cho đến nay". Nghệ sĩ 9X cũng nhắc đến người yêu lúc đó: "Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ người mẹ tuyệt vời của bé và cách cô ấy đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt quá trình này, cô ấy thực sự đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực".

Trong một cuộc phỏng vấn với People, Liam Payne từng thừa nhận bản thân luôn mong ước được làm cha khi còn trẻ nhưng rồi khi điều đó thành hiện thực, mọi thứ không hề dễ dàng. "Tôi có con trai khi còn khá trẻ và bạn nghĩ đó sẽ là một điều kỳ diệu, rằng rồi một ngày nào đó bạn sẽ trưởng thành rồi trở thành con người mà mình được định sẵn để trở thành. Nhưng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để tìm được chỗ đứng của mình", anh chia sẻ trong cuộc trò chuyện vào cuối năm 2020.

Người hâm mộ tưởng nhớ Liam Payne bên ngoài khách sạn nơi anh qua đời, nhân dịp một năm anh ra đi ẢNH: AFP

Liam Payne đột ngột ra đi vào tháng 10.2024 ở tuổi 31, sau khi ngã từ ban công phòng khách sạn ở Buenos Aires (Argentina). Nghệ sĩ bị đa chấn thương, bao gồm vỡ hộp sọ dẫn đến nhiều tổn thương nghiêm trọng. Tại thời điểm nam ca sĩ qua đời, nồng độ cồn trong máu của anh cao gấp 4 lần giới hạn cho phép, trong đó có nhiều loại chất kích thích như cocaine, crack và benzodiazepine.

Theo Page Six, vào tháng 2.2025, ba trong số năm người bị truy tố về tội ngộ sát liên quan đến cái chết của Liam Payne đã được hủy bỏ cáo buộc. Các cáo buộc đối với người bạn của nam ca sĩ là Rogelio "Roger" Nores, cùng hai nhân viên của khách sạn CasaSur Palermo Hotel đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, Ezequiel Pereyra và Braian Paiz, hai người bị cáo buộc đã bán cocaine cho Payne, vẫn đang chờ xét xử.