Con trai bà Tân Vlog lên tiếng giải thích việc xóa clip bán mật ong hoa vải

Liên quan tới việc nhiều người dân nghi vấn bán mật ong hoa vải giả với giá 215.000 đồng/2 lít của anh Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 31 tuổi, trú xã Xuân Hương, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) mới đây, YouTuber này đã chính thức lên tiếng.

Mật ong được Hưng Vlog rao bán CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, Hưng Vlog khẳng định mật ong hoa vải mà anh bán qua việc livestream trên nền tảng mạng xã hội TikTok 100% là mật ong thật của Bắc Giang.

"Thời gian gần đây, gia đình tôi chuẩn bị làm nhà thờ tổ tiên nên tạm thời không bán hàng. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là sản phẩm nông nghiệp của người dân H.Lục Ngạn (Bắc Giang). Việc tôi xóa những clip bán hàng không phải do tôi có tật giật mình mà do sợ bị bóp tương tác. Kênh TikTok của tôi là một kênh giải trí nên tôi đã ẩn những video bán hàng đi", Hưng Vlog khẳng định.

Xem nhanh 20h ngày 17.5: Hưng Vlog ẩn video mật ong | Cựu đại úy Lê Thị Hiền che mặt ngày hầu tòa

Nói về việc mật ong hoa vải giá rẻ hơn so với giá thị trường, Hưng Vlog cho rằng, do đến mùa hoa vải nên người dân vừa mới thu hoạch được nhiều dẫn đến giá rẻ. Ngoài ra, Hưng Vlog cũng tiết lộ, nguồn gốc mật ong là do người này hợp tác bán hàng cho một HTX nông nghiệp ở H.Lục Ngạn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Văn Nết, Giám đốc HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền, xác nhận ông là người ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản mật ong và vải sấy khô với Hưng Vlog.

Theo ông Nết, hai bên ký hợp đồng từ ngày 26.2, nên những giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ về mật ong hoa vải được Hưng Vlog bán trên mạng xã hội ông đều có thể cung cấp đầy đủ.

"Tôi cũng khá giật mình khi tài khoản mạng xã hội của tôi liên tục được mọi người nhắc đến trong những video cho rằng mật ong của Hưng Vlog là giả. Tuy nhiên, tôi khẳng định đó là mật ong thật, còn về giá rẻ là do năm nay người dân thu hoạch được mùa", ông Nết nói.

Theo ông Nết, mật ong hoa vải năm nay mua tại vườn chỉ có giá 50.000 - 60.000 đồng/lít, trong khi đó Hưng Vlog mua sỉ với số lượng lớn nên giá được ưu đãi tốt nhất.

"Mật ong của người dân nuôi tại vườn khoảng 1 - 2 ngày là có thể thu hoạch, tùy vào mỗi tổ ong, thời gian thu hoạch có thể lâu hơn", ông Nết nói thêm và tiết lộ, ở H.Lục Ngạn hiện nay có khoảng hơn 100 hộ dân nuôi ong, có những hộ nuôi đến hàng nghìn tổ.

Kênh YouTube Hưng Vlog và Bà Tân Vlog rất nổi tiếng trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Hưng Vlog tên thật Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, trú xã Xuân Hương, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bắt đầu làm YouTube từ năm 2017 với nhiều nội dung hài hước trêu chọc mẹ và các thử thách độc, lạ.

Đến tháng 5.2019, Hưng xây dựng kênh YouTube cho mẹ (Bà Tân Vlog) với câu nói nổi tiếng "siêu to khổng lồ", từ đây cuộc sống của gia đình chàng trai Bắc Giang thay đổi vượt bậc. Hai mẹ con bà Tân Vlog đã giành được nút vàng và sở hữu lượt theo dõi "khủng" trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook.

Thời gian gần đây, mạng xã hội TikTok nổi lên, Hưng Vlog cũng tham gia vào nền tảng này. Dựa vào sự nổi tiếng của mình, Hưng Vlog đã kinh doanh thêm với mặt hàng mật ong hoa vải, đặc sản khá nổi tiếng của Bắc Giang.

Hưng Vlog thường livestream bán mật ong hoa vải với giá được cho là khá thấp so với mặt bằng chung của thị trường (215.000 đồng/2 lít mật ong). Thậm chí, khách hàng còn được miễn phí cước vận chuyển. Do vậy, nhiều người nghi ngờ Hưng Vlog bán mật ong giả, kém chất lượng.

Đặc biệt là khi phóng sự của VTV24 có tựa đề "Bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 2.000 lít mật ong giả từ đường" phát sóng vào tháng 6.2022 được lan truyền trên mạng xã hội, Hưng Vlog đã xóa hết các video quảng cáo bán mật ong hoa vải trên nền tảng TikTok.