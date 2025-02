Con trai chăm mẹ 100 tuổi khiến dân mạng tan chảy

Những đoạn clip ông Phong đăng trên mạng xã hội đơn thuần ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt, nói chuyện thường ngày với mẹ 100 tuổi nhưng thu hút cả triệu lượt xem. Không cần hiệu ứng đặc biệt hay âm thanh sống động nhưng những hình ảnh này khiến nhiều người xúc động nhớ về bà, về mẹ của mình. Bên cạnh đó, mọi người cũng cảm kích tấm lòng hiếu thảo, chăm mẹ tận tình, chu đáo của ông Phong.

Những clip về cụ San nhận nhiều lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Chăm mẹ kỹ lưỡng

Nhân vật chính trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Phong (56 tuổi) và cụ Đinh Thị San (100 tuổi, ở TP.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ông Phong cho biết bản thân luôn để mẹ ngủ thoải mái mỗi buổi sáng, chuẩn bị sẵn từng bữa để cụ ăn đúng giờ. Cụ San bị lẫn khoảng 10 năm nay. "Mẹ thường xuyên đòi về nhà cha mẹ, chỉ nhớ về những ký ức hồi 9 - 10 tuổi. Đó là những ký ức đẹp nhất vì mẹ được ở với ông bà ngoại, không phải lo lắng điều gì", ông Phong chia sẻ.

Năm 1946, cụ San lấy chồng và sinh được 7 người con (6 gái, 1 trai), ông Phong là con trai út. Người con gái đầu mất từ khi còn nhỏ, các con đi lấy chồng nên cụ ở với ông.

Ông Phong chăm sóc, yêu thương mẹ ẢNH: NVCC

Thời gian đầu khi cụ San bị lẫn, ông Phong không để ý nhiều, cứ nghĩ mẹ nói chuyện linh tinh. Về sau, ông nhận ra những điều mẹ nói đều là những chuyện diễn ra trước đây, thời mẹ chưa lấy chồng. Có những khi mẹ cáu gắt, giận dỗi, ông vẫn mềm mỏng dỗ dành, chiều theo ý mẹ.

"Có lần mẹ đòi về nhà cha mẹ để đi cấy, tôi nảy ra ý định nói với mẹ là ông bà ngoại dặn để mẹ ở lại chơi ít hôm rồi bữa sau về. Mẹ vui vẻ nghe lời như trẻ con, không đòi về quê nữa", ông Phong kể.

Người con trai cho hay hồi trẻ mẹ bươn chải vất vả kiếm củi đi bán, cấy cày trên đồng ruộng… kiếm gạo nuôi các con. Ông Phong hiện đang làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, vợ là giáo viên mầm non. Chưa đến tuổi nghỉ hưu nên vợ chồng lắp camera để tiện theo dõi mẹ mỗi khi đi làm. Con dâu làm việc cách nhà chỉ 1 km nên thường xuyên xem camera, tranh thủ chạy về nhà với mẹ.

Cụ San chụp ảnh kỷ niệm với con cháu ẢNH: NVCC

"Tôi thường sợ mẹ buồn nên luôn nghĩ ra chuyện để nói với mẹ. Người già rất cô đơn nên trước khi mẹ ngủ tôi thường vào phòng nói những chuyện không đầu, không cuối. Tôi nhận ra rằng cố gắng hiểu những gì mẹ nói sẽ thấy rất đáng yêu, tuyệt vời" ông Phong chia sẻ.

Mong mẹ luôn mạnh khỏe

Ông Phong có 2 con, người con gái đầu đã lập gia đình, con trai thứ hai chuẩn bị cưới vợ. Ông xem việc chăm mẹ cũng là cách dạy các con biết yêu thương, quan tâm người thân. Các cháu nội mỗi lần về nhà đều chăm bẵm, lo cơm nước cho bà cẩn thận.

"Đến tháng 6 năm nay tôi sẽ nghỉ hưu, khi đó sẽ ở nhà với mẹ toàn thời gian. Giờ mỗi lần ra ngoài tôi đều sốt ruột, tranh thủ giải quyết công việc để về nhà, không dám để mẹ ở nhà một mình quá lâu", người con trải lòng.

Cụ San chụp ảnh với 5 người con gái ẢNH: NVCC

Với ông Phong, những khó khăn vất vả khi chăm mẹ già đều không đáng kể. Điều quan trọng nhất là mẹ vẫn còn ở cạnh gia đình, ông được trực tiếp chăm sóc, báo hiếu, mẹ được con cháu yêu thương.

Bà Nguyễn Thị Chung (62 tuổi), chị gái ông Phong, cho biết em trai chăm mẹ kỹ càng trong từng bữa ăn, giấc ngủ, luôn ân cần, nhẹ nhàng, không bao giờ nói chuyện to tiếng với mẹ. Bà Chung lấy chồng ở Nam Định, thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm mẹ. Do đã lẫn nên mỗi khi con gái về thăm, cụ San không nhận ra. "May mắn có em trai chăm sóc mẹ kỹ càng nên rất yên tâm. Đợt này, cậu Phong đăng những clip về mẹ nên ngày nào tôi cũng vào xem. Mấy chị em gái ai cũng cảm kích cậu Phong về việc chăm mẹ, gia đình luôn đoàn kết, yêu thương nhau", bà Chung chia sẻ.