Thế giới

Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị ám sát

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/02/2026 08:57 GMT+7

Đài Euronews ngày 3.2 đưa tin ông Saif al-Islam Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, bị sát hại tại nhà riêng.

Euronews dẫn lại thông tin từ truyền thông Libya tiết lộ có 4 người tham gia vào vụ ám sát ông Saif al-Islam. Đội ngũ chính trị của ông Saif al-Islam Gaddafi ngày 3.2 đã ra thông báo chính thức về cái chết của ông, cho biết ông bị sát hại khi "đối đầu trực diện" với 4 tay súng không rõ danh tính.

Truyền thông cho hay ông Saif al-Islam đã bị bắn chết khi các tay súng đột nhập nhà ông ở thành phố Zintan, miền tây Libya.

Luật sư Marcel Ceccaldi của ông Saif al-Islam ngày 3.2 nói với AFP rằng hơn 10 ngày trước, một cố vấn của con trai cố lãnh đạo Libya từng đề cập “có vấn đề liên quan đến an toàn của ông Saif al-Islam”.

Con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi bị ám sát - Ảnh 1.

Ông Saif al-Islam Gaddafi được chụp vào tháng 11.2011 khi đang trên máy bay ở thành phố Zintan, Libya

ẢNH: REUTERS

Dù không giữ chức vụ chính thức nào, ảnh hưởng của ông Saif al-Islam được cho là chỉ xếp sau cha mình trong những thập niên ông Muammar Gaddafi lãnh đạo Libya.

Ông Saif al-Islam dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc để Libya từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và thương lượng bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom chuyến bay Pan Am 103 ở Scotland năm 1988, Reuters đưa tin ngày 4.2.

Ông Saif al-Islam đã định hình chính sách và làm trung gian cho các phái đoàn ngoại giao cấp cao. Ông tự xem mình là một nhà cải cách. Được đào tạo tại Trường Kinh tế London (Anh) và nói tiếng Anh trôi chảy, ông từng được nhiều chính phủ xem là gương mặt Libya thân thiện với phương Tây.

Al Jazeera cho hay sau cuộc nổi dậy và lật đổ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi năm 2011, ông Saif al-Islam bị bắt giam vào cùng năm và được thả năm 2017 theo đợt ân xá chung. Ông Saif al-Islam Gaddafi từng tranh cử tổng thống Libya năm 2011.

Khám phá thêm chủ đề

